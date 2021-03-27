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Японский контейнеровоз Ever Given на несколько дней заблокировал один из важнейших торговых путей планеты и стал главной темой новостей по всему миру. За его судьбой следят, как оказалось, даже из космоса!
"Огромный (длина 400 м, ширина 60 м) контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.
Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - подписал эффектные снимки российский космонавт.
Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - подписал эффектные снимки российский космонавт.
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Сергей Кудь-Сверчков в мае 2020 года был утвержден как бортинженер в составе основного экипажа КК "Союз МС-17" под командованием космонавта Сергея Рыжикова, и 14 октября стартовал к МКС - это его первый полет. 18 ноября совершил выход в открытый космос. На своей Инстаграм-странице регулярно выкладывает снимки из космоса и рассказывает о буднях на МКС.
Роскосмос тоже выложил снимки с застрявшим судном на своей странице в Фейсбук, и там уже появились ехидные замечания насчет МКС и высоты ее полета...
Роскосмос тоже выложил снимки с застрявшим судном на своей странице в Фейсбук, и там уже появились ехидные замечания насчет МКС и высоты ее полета...
Тем временем спутниковые снимки демонстрируют скопление в Красном море судов, ожидающих разблокировки Суэцкого канала. У его южного и северного окончания их собралось уже более 300.
Альтернативный же путь - вокруг Африки - очень опасен из-за промышляющих в тех краях пиратов. Чжао Цин-фэн, офис-менеджер Китайской ассоциации судовладельцев в Шанхае, сказал Financial Times, что судам, которые пойдут африканским маршрутом, потребуется дополнительная охрана. А Вилли Лин, председатель Совета грузоотправителей Гонконга, заявил, что для защиты грузовых судов, возможно, потребуется привлечь международную коалицию военных кораблей.
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