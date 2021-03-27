FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6815 постов • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль

Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль (7 фото)

Автор:
27 марта 2021 23:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ever Given   Сергей Кудь-Сверчков   корабль   космонавт   мкс   роскосмос   суэцкий канал   
1458
7
Японский контейнеровоз Ever Given на несколько дней заблокировал один из важнейших торговых путей планеты и стал главной темой новостей по всему миру. За его судьбой следят, как оказалось, даже из космоса!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ever Given   Сергей Кудь-Сверчков   корабль   космонавт   мкс   роскосмос   суэцкий канал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
slimstop Час назад
Ну очевидно же, разгрузить нос и поверните судно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
177k
Belka_16 Автор поста slimstop 54 минуты назад
там для разгрузки специальные краны пригонять надо из Китая или Сингапура - уже посчитали и взгрустнули...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Скептик-материалист 15 минут назад
Видимо, штрафами за блокировку "хозяева" канала больше имеют, чем за работу в "нормальном режиме", вот и тянется это всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 18 минут назад
Блин, вот как можно идти по каналу и вдруг взять и развернуться поперёк? О_о
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−53
Ден 21 минуту назад
Судя по фото ,у них всего два мощных буксира на этом участке канала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Сеня Быгэмотиг 56 минут назад
два три корабля с русской командой и полная свобода действий
от пиратов и следа не останется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ватаку Накомоде Час назад
Да блин, захватить контейнеровоз могла бы и горстка террористов с калашами, вряд ли там прям пипец какая вооруженная охрана. Впихнуть его вот так же поперёк канала и потопить. Тогда бы точно его несколько месяцев распиливали и вытаскивали, и все бы плавали через Африку - грабь сколько угодно. Сдаётся мне уже многие такой вариант взяли на заметку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я хз, но если загнать такой же говновоз и прицепить троссами, то он его за полчаса сдернет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Свирепый Бамбр Час назад
Та и спецбуксиры помощнее говновоза будут, но их надо туда пригласить и заплатить денежку. И говновозу в принципе тоже. А вот тут начинается туземская хитрожопость. Им проще дать пару фиников трактористу и сидеть угрожая смотреть из гарема шо из этой куйни получится. Деньги у них есть, а приколов в пустыне мало. У них время по другому тикает. Нам их никогда не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Эммм...
Не угрожая, а угорая...
Телефон блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Вырвихвист Albert GER 51 минуту назад
С телефона неудобно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Thorowgood 2 часа назад
Суэцкий анал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС "Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере "Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере Производитель Barbie создал куклу в образе российской женщины-космонавта Производитель Barbie создал куклу в образе российской женщины-космонавта Россия начала космическую киногонку Россия начала космическую киногонку
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
13
147
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
2
213
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
2
18
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию
1
42
В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#кино#красота#позитив#автомир#дтп#своими руками#спорт
#фото#Россия#факты#суэцкий канал#автомобили#приколы#природа#забавно#авто аварии#интересное
#интересно#история#картинки#подборка#животные#сша#аварии#настроение#прикольные#музыка

На что жалуетесь?

Вернуться