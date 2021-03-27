"Огромный (длина 400 м, ширина 60 м) контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.

Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - подписал эффектные снимки российский космонавт.