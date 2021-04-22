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Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году

Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году (7 фото)

Автор:
22 апреля 2021 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Международная космическая станция   Орбитальная станция   Россия   космическая гонка   космос   мкс   планы на будущее   роскосмос   
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7
"Роскосмос" предложил отказаться от Международной космической станции (МКС) из-за того, что срок ее эксплуатации подходит к концу и дальнейшее поддержание станции обойдется слишком дорого. По подсчетам, после 2025 года на МКС модули начнут один за другим выходить из строя, и в этой ситуации будет рентабельнее вложиться в создание альтернативной орбитальной станции. Проект уже одобрен в верхах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Международная космическая станция   Орбитальная станция   Россия   космическая гонка   космос   мкс   планы на будущее   роскосмос   
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16  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
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535
Сергей 43 минуты назад
построить.... думаю, сможем. А в каком году ее в космос планируем запустить?
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13k
Ser Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Максим Час назад
При всем своем недоверии Рогозину, хочется верить, что специалисты остались и проект реализуют. МКС давно изжило себя и без модернизации, которая возможно уже опоздала, там делать нечего. Новый международный проект под эгидой России вполне логичен.
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535
Сергей Максим 45 минут назад
логичен, но не вероятен. я так думаю
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893
Kruma 2 часа назад
Как обычно говорят илону маску ))) когда построят тогда и поговорим. :)
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1k
Максим Kruma Час назад
Я понимаю скепсис. Рогозин действительно часто говорит просто потому что умеет говорить.
Но не забывайте что часть модулей МКС российские и уже сейчас есть модули, которые готовятся именно для МКС, а значит могут изменить направление и стать часть российской станции.
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55
Михайло Потапыч 2 часа назад
Классические новости в будущем времени.
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881
gizmo gizmo 2 часа назад
блин, не уж то осилят?
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535
Сергей gizmo gizmo 44 минуты назад
мост построили же
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26k
Антон 2 часа назад
"Говорят, что в будущем к станции будут добавлены дополнительные коммерческие модули, в том числе предложенный нынешним коммерческим партнером NASA Axiom Space."
Стоп. В прошлых постах на эту тему утверждалось, что жить МКС осталось 3 года (до 2024 года), поэтому Россия создаст свою станцию РОСС. По-моему, неправдоподобность этой истории растёт с каждым словом.
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20k
Седой Бегемот Антон Час назад
Выдумывать не надо. Утверждалось, что она еще хоть 50 лет пролетает. Только вот основным грузом кораблей станут запчасти, а основной работой космонавтов - ремонт.
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26k
Антон Седой Бегемот Полчаса назад
Я ничего не выдумываю. Посты есть тут на фишках, найдите по поиску и прочитайте. Чётко прописано, что станция проживёт до 2024, а потому Россия уже сейчас начинает выход от туда и создание собственной станции РОСС. Два поста было на эту тему, и у обоих это акцентировалось.
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370
vmsoroka 2 часа назад
Хоть убейте - но словам Рогозина лично я не верю на 100%..... после его прежних заявлений.
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8k
costa vmsoroka Час назад
Рогозин по профессии - жруналист, что от него можно ожидать.
Он там сидит только из-за лояльности папику, а давно уже должен был бы сидеть в других местах. Хотя бы за хищения на Восточном.
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