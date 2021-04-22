Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году

Международная космическая станция (МКС, на фото) - это научно-техническая лаборатория стоимостью 150 миллиардов долларов, которая вращается на орбите на высоте 400 км над Землей, и ее эксплуатация обходится в 4 миллиарда долларов в год.



Запущенная в 1998 году с участием России, США, Канады, Японии и Европейского космического агентства (ЕКА), МКС является одним из самых амбициозных международных совместных проектов в истории человечества.



МКС состоит из 16 модулей, четыре из которых построены и профинансированы Россией, девять - США, два - Японией и один - Европой. Говорят, что в будущем к станции будут добавлены дополнительные коммерческие модули, в том числе предложенный нынешним коммерческим партнером NASA Axiom Space.