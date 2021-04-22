Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году

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"Роскосмос" предложил отказаться от Международной космической станции (МКС) из-за того, что срок ее эксплуатации подходит к концу и дальнейшее поддержание станции обойдется слишком дорого. По подсчетам, после 2025 года на МКС модули начнут один за другим выходить из строя, и в этой ситуации будет рентабельнее вложиться в создание альтернативной орбитальной станции. Проект уже одобрен в верхах.
Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет построена в течение четырех лет, к 2025 году. По крайней мере, таковы предварительные планы.
Новая станция будет состоять из 5 модулей. Один из них - коммерческий модуль, в котором могут разместиться до четырех космических туристов. В коммерческом модуле будет два больших окна и доступ к Wi-Fi.
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Дмитрий Рогозин, глава Российского космического агентства, сказал, что работы над первым модулем новой станции уже начались. Рогозин уверен: МКС на грани катастрофы и дальнейшее ее использование ставит под угрозу жизни членов экипажа. К 2025 году МКС исполнится 27 лет, а изначально она была рассчитана на 15-30 лет.
Уже появились фотографии и видео первого модуля, который составит основную часть РОСС.
Уже появились фотографии и видео первого модуля, который составит основную часть РОСС.
Конфигурация РОСС будет основана на космической станции "Мир", эксплуатируемой СССР, а затем и Россией с 1986 по 2001 год - первой в истории модульной космической станции.
Как подтвердил Роскосмос, модули будут выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Ангара-А5" с космодромов Плесецк или Восточный.
Россия потеряла монополию на пилотируемые полеты к МКС в прошлом году после первой успешной миссии американской компании SpaceX.
Международная космическая станция (МКС, на фото) - это научно-техническая лаборатория стоимостью 150 миллиардов долларов, которая вращается на орбите на высоте 400 км над Землей, и ее эксплуатация обходится в 4 миллиарда долларов в год.
Запущенная в 1998 году с участием России, США, Канады, Японии и Европейского космического агентства (ЕКА), МКС является одним из самых амбициозных международных совместных проектов в истории человечества.
МКС состоит из 16 модулей, четыре из которых построены и профинансированы Россией, девять - США, два - Японией и один - Европой. Говорят, что в будущем к станции будут добавлены дополнительные коммерческие модули, в том числе предложенный нынешним коммерческим партнером NASA Axiom Space.
Запущенная в 1998 году с участием России, США, Канады, Японии и Европейского космического агентства (ЕКА), МКС является одним из самых амбициозных международных совместных проектов в истории человечества.
МКС состоит из 16 модулей, четыре из которых построены и профинансированы Россией, девять - США, два - Японией и один - Европой. Говорят, что в будущем к станции будут добавлены дополнительные коммерческие модули, в том числе предложенный нынешним коммерческим партнером NASA Axiom Space.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Международная космическая станция Орбитальная станция Россия космическая гонка космос мкс планы на будущее роскосмос
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Но не забывайте что часть модулей МКС российские и уже сейчас есть модули, которые готовятся именно для МКС, а значит могут изменить направление и стать часть российской станции.
Стоп. В прошлых постах на эту тему утверждалось, что жить МКС осталось 3 года (до 2024 года), поэтому Россия создаст свою станцию РОСС. По-моему, неправдоподобность этой истории растёт с каждым словом.
Он там сидит только из-за лояльности папику, а давно уже должен был бы сидеть в других местах. Хотя бы за хищения на Восточном.