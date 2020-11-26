В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая входит в состав "Роскосмоса", и является оператором российского сегмента Международной космической станции, предложила отказаться от участия в работе МКС после 2025 года. Эту идею 25 ноября на заседании Совета РАН по развитию российской пилотируемой космонавтики озвучил заместитель генерального директора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.





По его словам, после 2025 года на МКС начнется "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов". По оценкам корпорации, дальнейшие "траты на финансирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики". Поэтому Соловьев предложил пересмотреть сроки участия в программе МКС и сосредоточиться на создании собственной российской орбитальной служебной станции (сокращенно РОСС), которая предполагает беспилотный режим работы, что позволит космонавтам меньше бывать на орбите и таким образом снизит радиационную нагрузку на покорителей космоса.