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В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию

В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию (9 фото)

Автор:
26 ноября 2020 16:42
Сообщество : Космос
Метки: РКК Энергия   мкс   обслуживание   поломки   роскосмос   финансирование   
1333
9

По словам заместителя генерального директора РКК "Энергия", после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход из строя различных систем и механизмов. Ремонт - экономически нецелесообразен, поэтому выгоднее будет создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).

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Метки: РКК Энергия   мкс   обслуживание   поломки   роскосмос   финансирование   
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23  комментария
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10k
Иван Васильевич Час назад
В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию
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33k
Кролик 6 минут назад
Рогозин хватит пытаться переплюнут Маска.
Ты достаточно уже наворовал денег.
Иди на пенсию и пой свои песни.
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6k
Алексей 19 минут назад
МКС на сегодня самая дорогая стройка человечества за всю его историю.
Строить свою надо обязательно поручить Рогозину, ведь Восточный он построил же!
Так что будет к нас своя станция "с блэкджеком и шлюхами"®
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7k
Alex 23 минуты назад
1. На МКС доставка космонавтов российскими ракетами перестала производиться. То есть деньги перестали поступать в карманы руководству Роскосмоса. 2. В создании МКС принимали участие и финансирование многие страны - "космонавты", то есть РФ не является собственником МКС. 3. Проталкивается решение о создании чисто российской космической станции БЕЗ постоянного присутствия космонавтов-исследователей. То есть это будет автоматическая станция слежения с отправкой на неё ремонтников и наладчиков. Кстати, чья электроника будет установлена? Ростеховская? Роснановская? Сколковская? Какие российские предприятия будут производить микрочипы?
А принцип прост: руководству наших космических госструктур деньги для распила нужны прямо сейчас - и плевать на то, что будет завтра - у них давно готовы импортные "запасные аэродромы" и накопления на достойную старость без пенсий. А утвердят эту программу "РОСС" те, кому заносят откаты.
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29k
Volga_34 Alex 17 минут назад
Ну нельзя же так.. взял и "попалил" Рогозина. С его кремлёвским куратором, который постоянно подкидывает этого "кукушонка" в нужные сообщества..
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433
Людмила Глонина 38 минут назад
Один модуль Наука вывести не могут! Какая там отдельная станция-то..
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7k
Михаил Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Frank Borman Час назад
Чтобы быть богоугодной, новая станция обязательно должна иметь духовный модуль. Маленькая космочасовенка, с иконостасом, местом для зажигания свечей и Библией. И обязательно в экипаже - батюшка-космонавт. Вот тогда Россия может считаться космическо-православной державой.
Чтобы быть богоугодной, новая станция обязательно должна иметь духовный модуль. Маленькая космочасовенка, с иконостасом, местом для зажигания свечей и Библией. И обязательно в экипаже - батюшка-космонавт. Вот тогда Россия может считаться космическо-православной державой.
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2k
System Frank Borman Полчаса назад
И с .охуенным колоколом, чтоб звонил каждый пролет над обнуленным правителем кремля.
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512
Шел мимо Час назад
Писдеть не кули ворочать
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4k
Андрей Крылов Час назад
В этом есть некоторый смысл. А самые живые модули российского сегмента ни кто не мешает просто взять, да перестыковать на новую станцию. Отстыковать и утопить всегда можно и проще, чем запускать новые.
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4k
Андрей Крылов Час назад
Кстати, даже из существующих и планируемых сегментов можно построить чисто российскую орбитальную станцию буквально завтра. https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_сегмент_МКСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_сегмент_МКС Другое дело. что с дуру и нахрапом решать нельзя. В таком виде как сейчас станция куда полезнее, чем её отсутствие. Тут надо хорошо подумать и взвесить все за и против.
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15k
Lynx Час назад
Россия - честная давалка, на данный период, так что соснут со своими внеземными замашками. К б_лядям и то уважения больше - они честнее.
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4k
SuperTroll 2 часа назад
Ага, ага..Космодром "Восточный" они уже построили 1/3 расписдили. А целую станцию в космосе которую никто не увидит, на фотошопят и готово. Расстрелять предлогаторов, как предателей Родины
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7k
Алеksей 2 часа назад
не так давно я в одной из тем об этом заикался, но мой коммент был заминусован. Ну что, минусовальщики, ваше слово!
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414
Алексей 2 часа назад
Количество безответственных заявлений, в которые никто уже не верит, явно перешло критический уровень. Пусть лучше что-нибудь сделают, а потом уже говорят.
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−10
мукомол 2 часа назад
действительно.... смех держава
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414
LinkLine 2 часа назад
конечно конечно...
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4k
panama 2 часа назад
Интересно, за чей счёт они будут строить? Я денег х..й дам))
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4k
Sanar panama 2 часа назад
Рогозин разрыдался прям)))
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6k
piton13 panama 2 часа назад
Ну ты прямо как а анекдоте - Всю жизнь копил, копил деньги, а потом раз и купил себе чебурек и опять по новой копить...
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4k
panama piton13 Час назад
Не ну а чё)))) за счёт простого народа всё и делается
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9k
Олегbl4 panama Час назад
Таки Вас кто-то спросит... Отнисетесь к этому с пониманием.!
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