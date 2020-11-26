В "Роскосмосе" предложили отказаться от МКС и построить собственную станцию

По словам заместителя генерального директора РКК "Энергия", после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход из строя различных систем и механизмов. Ремонт - экономически нецелесообразен, поэтому выгоднее будет создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая входит в состав "Роскосмоса", и является оператором российского сегмента Международной космической станции, предложила отказаться от участия в работе МКС после 2025 года. Эту идею 25 ноября на заседании Совета РАН по развитию российской пилотируемой космонавтики озвучил заместитель генерального директора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
По его словам, после 2025 года на МКС начнется "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов". По оценкам корпорации, дальнейшие "траты на финансирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики". Поэтому Соловьев предложил пересмотреть сроки участия в программе МКС и сосредоточиться на создании собственной российской орбитальной служебной станции (сокращенно РОСС), которая предполагает беспилотный режим работы, что позволит космонавтам меньше бывать на орбите и таким образом снизит радиационную нагрузку на покорителей космоса.
Соловьев рассказал, что разрабатываемая российская орбитальная станция будет состоять из трех-семи заменяемых модулей, в которых в вахтовом режиме смогут работать от двух до четырех космонавтов. Развертывание станции планируется после 2024 года, подытожил Соловьев.
В "Роскосмосе" в свою очередь заявили, что окончательного решения о выходе из программы МКС еще не приняли, и ждут от РКК "Энергии" хотя бы "инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции". Вопрос о ее строительстве еще не поднимался - этот проект сначала должен быть рассмотрен и одобрен на научно-техническом совете.
Что касается участия в программе МКС, то у России на этот счет есть обязательства до 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Однако "Роскосмос" уже в начале 2021 года намерен вести переговоры с НАСА и другими партнерами о дальнейшей судьбе МКС.
«Заря» не совсем российская, хотя имеет русское название и формально относится к российскому сегменту, принадлежит НАСА, изготовлена на деньги Боинга— Man of the World (@ManOfTheWorld00) November 26, 2020
Роскосмос ни копейки туда не вкладывал, а жил за счёт доставки туда людей и грузов а деньги пилил. А теперь туда всё доставляет SpaceX и поток баксов иссяк. А пуски на МКС составляли больше половины российских пусков. Так что кабздец российской космонавтике.— ОТ ПÖБЕДЫ К ПОБЕДЕ (@OtPobedyKPobede) November 26, 2020
...и от космоса тоже отказаться, заняться шоу-бизнесом...— Oleg Pestov (@olegpestov17) November 26, 2020
То есть МКС не старая и не разваливается?— Ийон Тихий (@tichyij) November 26, 2020
Ну тогда ладно. https://t.co/eMnqktspQR
Источник:
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Ты достаточно уже наворовал денег.
Иди на пенсию и пой свои песни.
Строить свою надо обязательно поручить Рогозину, ведь Восточный он построил же!
Так что будет к нас своя станция "с блэкджеком и шлюхами"®
А принцип прост: руководству наших космических госструктур деньги для распила нужны прямо сейчас - и плевать на то, что будет завтра - у них давно готовы импортные "запасные аэродромы" и накопления на достойную старость без пенсий. А утвердят эту программу "РОСС" те, кому заносят откаты.