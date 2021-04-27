На МКС обнаружили три совершенно новые формы жизни

На Международной космической станции (МКС) обнаружили три новые формы жизни, что потенциально может помочь исследователям найти новый способ выращивания продовольственных культур в космосе.
Американские и индийские ученые исследовали четыре штамма бактерий с МКС и обнаружили, что три из них принадлежат к виду, ранее неизвестному науке.
Палочковидные бактерии обнаружили на станции еще примерно пять лет назад: одну на поверхности обеденного стола, вторую на потолочной панели исследовательской станции и еще одну — в модуле «Купол».
По словам исследователей, поскольку бактерии способны выжить в условиях МКС, благодаря им люди, возможно, смогут выращивать продовольственные культуры в космосе.
Генетик из Университета Южной Калифорнии доктор Свати Биджлани, который руководил исследованием, предложил назвать новый вид Methylobacterium Ajmalii — в честь Аджмала Хана, индийского ученого по биоразнообразию.
Об открытии написали в журнале Frontiers in Microbiology, и NASA считает, что этот новый вид обладает огромным потенциалом. Доктор Кастури Венкатесваран и доктор Нитин Кумар Сингх из NASA заявили, что эти штаммы могут обладать «биотехнологически полезными генетическими детерминантами» для выращивания продовольственных культур в космосе. Однако они предупредили, что потребуется дальнейшие исследования, чтобы доказать их теорию.
«Чтобы выращивать растения в экстремальной среде, где ресурсы минимальны, необходима изоляция новых микробов, которые помогают стимулировать рост растений в стрессовых условиях, — рассказали они. — Поскольку наша команда обладает опытом выращивания микроорганизмов из экстремальных ниш, программа NASA по космической биологии поручила нам обследовать МКС на наличие и устойчивость микроорганизмов. Излишне говорить, что МКС — это экстремальная среда, которая содержится в чистоте. Безопасность экипажа является приоритетом номер один, поэтому понимание патогенов человека/растений важно, но необходимы и полезные микробы, такие как новый вид Methylobacterium Ajmalii».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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