На МКС обнаружили три совершенно новые формы жизни

Американские и индийские ученые исследовали четыре штамма бактерий с МКС и обнаружили, что три из них принадлежат к виду, ранее неизвестному науке.

Палочковидные бактерии обнаружили на станции еще примерно пять лет назад: одну на поверхности обеденного стола, вторую на потолочной панели исследовательской станции и еще одну — в модуле «Купол».