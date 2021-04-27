FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 509 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
На МКС обнаружили три совершенно новые формы жизни

На МКС обнаружили три совершенно новые формы жизни (3 фото)

Автор:
27 апреля 2021 21:13
Сообщество : Космос
Метки: биология   космос   мкс   наука   
1115
3

На Международной космической станции (МКС) обнаружили три новые формы жизни, что потенциально может помочь исследователям найти новый способ выращивания продовольственных культур в космосе.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: биология   космос   мкс   наука   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ожидалось что-то вроде

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
denis karablev 23 минуты назад
Твою мать!!! Сжечь!! Срочно!! Пока не поздно!!!....простите за истерику.. от 2020 еще не отошли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 44 минуты назад
Один дибил уже мышь летучую схавал... ну его нахер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Час назад
Бактерии - новая форма жизни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
Ой не к добру это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
Главное, чтобы новая палочка Коха там не появилась, а так-то конечно прогрессналицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Чудеса науки, или Самые странные научные открытия прошлого года Чудеса науки, или Самые странные научные открытия прошлого года Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения Чернобыльские грибы могут помочь астронавтам освоить космос Чернобыльские грибы могут помочь астронавтам освоить космос На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону! На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону! Российским космонавтам пришлось исследовать поврежденный "Союз МС-09" ножом Российским космонавтам пришлось исследовать поврежденный "Союз МС-09" ножом
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261665



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
4
75
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
15 снимков неординарных предметов и явлений
1
57
15 снимков неординарных предметов и явлений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
0
3
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
Школьные годы
1
8
Школьные годы
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#авто аварии#кино#приколы#история#смешно#смех#Реакция
#фото#животные#Россия#картинки#СССР#факты#города#сша#интересное#собака
#прикол#дтп#аварии#в мире#подборка#фотографии#знаменитости#шоу бизнес#авария дня#население

На что жалуетесь?

Вернуться