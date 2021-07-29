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«Есть касание»: российский модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

«Есть касание»: российский модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС (6 фото + 2 видео)

Автор:
29 июля 2021 17:47
Сообщество : Космос
Метки: видео   мкс   модуль   наука   роскосмос   стыковка   
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Это первый новый модуль для космической станции за 11 лет.

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Метки: видео   мкс   модуль   наука   роскосмос   стыковка   
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18  комментариев
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7k
vitenok 2 часа назад
Смотрел трансляцию. Ощущения, когда всё происходит в реале, вот сейчас, ты в кресле перед компом, а там двадцать тонн на двигаются на станцию, и чёрт знает, это все таки космос... адреналиньчик в кровь поступает, однако.
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20k
Добрый Алабай 9 минут назад
Есть стыковка. О, боги! Какое горе для жидолиберастов!
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6k
Vadim 20 минут назад
Ну и хорошо.
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7k
Позитив 23 минуты назад
вот это реально позитивная новость!!!!! Здорово!!!
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1k
Bobbus 39 минут назад
Вопреки " профессионализму" высокопоставленного журналиста, российский космос живет, хоть и звезд с неба не хватает.
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177
Zlaja ptica 45 минут назад
ну наконец-то! А то последние дни столько проблем вылазило. То двигатель откажет, то система, то с топливом что не так...

"Роскосмос" проанализирует сбои при полете модуля "Наука" к МКС

Модуль "Наука" сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все проблемы, возникшие при полете к Международной космической станции (МКС) нового модуля "Наука", проанализирует госкомиссия, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пришлось поволноваться первые три дня. Непростое было выведение, вы знаете, там была потеря телеметрии. Мы это, конечно, все, безусловно, проанализируем. Сделаем все, чтобы госкомиссия, которая за это отвечает, со специалистами проанализировала все те замечания, которые появились в ходе работы", - сказал Рогозин.

26 июля от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна была занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации затем сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.
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4k
RomaXz 48 минут назад
Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что космическая отрасль развивается
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15k
Maks Es 59 минут назад
Величайшее достижение, новый шаг человечества в космосе! Станции РОСС - быть!
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1k
fraxinus Час назад
А как же насчет то что якобы МКС устарела и нечего вкладываться и лучше собственную, национальную станцию построить? Вроде лет через 4, Рогозин утверждал, РФ выдет из МКС?

А так - хорошо, даже очень хорошо.
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274
Andiks 2 часа назад
Обожаю! Космос неисчерпаем, как атом.
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3k
ride 2 часа назад
Норм, молодцы. Хоть и задержали на 13 лет, но все-таки сделали!
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