«Есть касание»: российский модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Это первый новый модуль для космической станции за 11 лет.
Сегодня, 29 июля в 16:29 по московскому времени прошла успешная стыковка модуля "Наука" с российским сегментом МКС. Новый модуль расширит возможности космонавтов для научных исследований, а также - что немаловажно - расширит обитаемое пространство.
Последний этап стыковки проводил в ручном режиме космонавт Олег Новицкий
"Наука" заняла место стыковочного модуля "Пирс", который был отсоединен и сброшен в Тихий океан 26 июля.
Для подключения модуля "Наука" с МКС потребуется до 8 месяцев и 10 выходов в открытый космос. При этом его летные испытания только начались, они продлятся 12 месяцев с момента запуска.
Внешнее устройство модуля, которое позволит проводить исследования в области космической биологии, физиологии, физики космических лучей и изучения Земли
Ракету-носитель "Протон-М" с новым модулем запустили с космодрома Байконур 21 июля. Но запуск планировали провести еще в 2007 году, но откладывали из-за разнообразных технических и организационных проблем. "Наука" - первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет.
Внутреннее устройство модуля повысит комфорт российского экипажа. Там предусмотрено 30 универсальных рабочих мест (16 из которых внешние), а также дополнительный санузел, прибор регенерации воды из урины, каюта для третьего члена экипажа и комплекс обеспечения кислородом шести космонавтов.
"Роскосмос" вел прямую трансляцию стыковки на своем канале в YouTube и в соцсети "Вконтакте". Вот полное видео:
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"Роскосмос" проанализирует сбои при полете модуля "Наука" к МКС
Модуль "Наука" сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все проблемы, возникшие при полете к Международной космической станции (МКС) нового модуля "Наука", проанализирует госкомиссия, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Пришлось поволноваться первые три дня. Непростое было выведение, вы знаете, там была потеря телеметрии. Мы это, конечно, все, безусловно, проанализируем. Сделаем все, чтобы госкомиссия, которая за это отвечает, со специалистами проанализировала все те замечания, которые появились в ходе работы", - сказал Рогозин.
26 июля от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна была занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.
Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.
В госкорпорации затем сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.
Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.
А так - хорошо, даже очень хорошо.