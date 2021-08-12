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Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом"

Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом" (5 фото)

Автор:
12 августа 2021 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   интернет   красноярск   пожары   
685
5
Андрей Агафонов написал пост (который потом удалил, конечно же) в котором охаял жителей за жалобы на смог.
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Метки: Россия   жить в россии   интернет   красноярск   пожары   
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14  комментариев
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9k
harlamov Полчаса назад
Вот так чиновники общаются с народом.
Вот так они воспринимают простых людей.
Что, этот первый?
Таких примеров сотни.
Если хочешь жить по человечески, то ты- сброд, ин.агент, нищеброд, не русский, не патриот и т.д.
Типичная фашистская риторика.
Есть партия, есть вождь. Зигуй и радуйся. Всех несогласных в печь. Чтоб не мешали жировать ворам и подонкам, монополизировавшим патриотизм и подменяющих любовь к родине, любовью к чиновничьей орде.
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12k
Юрий Николаевич 9 минут назад
Я знаю одного скулежника, Алексей Серебряков. Когда в Подмосковье горели торфяники он обличил власть, обосрал Россию и уехал в Канаду. Вот только теперь помалкивает, потому как там он нах ни кому не нужен. На мой взгляд о таких людях пост был. Им в России все плохо, солнце, снег, дождь, мороз, да и Россия не такая.
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150
cucumber Юрий Николаевич 4 минуты назад
Я тоже одного знаю. Ему постоянно всё мешает. То госдеп, то нато, то Навальный.
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28k
LEPA 15 минут назад
Надо бы в Думе закон принять,разрешающий пороть недовольных крепостных,а то у бояр уже терпение лопается.
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38k
dima423 15 минут назад
а толку то ныть? это стихия... дождя нет, сушь, ветер, труднодоступные территории, прямой угрозы жизням людей нет... там 17 тыс гектаров горит... чтобы 1 то гектар потушить недавно в подмосковье несколько вертолетов летало, а тут чисто физически невозможно это потушить все, надо ждать дождей)
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704
Прямой Эффект Полчаса назад
Чиновник честно высказал всё, что думал: люди - ноющая куча дерьма. Но он забыл добавить, что чиновничья свора - стая мух, раздольно пирующая на этой куче.
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Человек сказал горькую, как дым лесного пожара, правду. Маски - скулёж, оплачиваемая самоизоляция - скулёж, вакцинация - скулёж. Правда, при этом не забывают на свои импортные авто лепить мужественного содержания наклейки "Можем повторить!". Что вы можете? Скулить вы можете.
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4k
tamin 38 минут назад
О ноющему поколению указали кто они есть???другое дело от должностного лица такое слышать-повод для увольнения...но так то я согласен
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150
cucumber tamin Полчаса назад
Вот это ты олень. Бл.ть таких ещё поискать надо.
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1k
Moon24 40 минут назад
Конечно сброд если этот негодяй все еще при должности
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86
SHIBAN 45 минут назад
Чтоб на это ответил дед Коба ? Очень интересно было послушать и наверное посмотреть!
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