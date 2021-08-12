Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом"

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Андрей Агафонов написал пост (который потом удалил, конечно же) в котором охаял жителей за жалобы на смог.
Советник главы Красноярского края написал осуждающий пост про жителей города, которые рассказывали в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина про смог.
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Агафонов накатал пост, который позже был удален с его страницы на Facebook, где прошелся по жителям, которые комментировали пост Ягудина. Позже он попытался оправдаться на канале Mash, но лучше бы он этого не делал:
"Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты."
"Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты."
Сейчас пост чиновника удален. Как говорит сам Агафонов, это сделала администрация соцсети за нарушение правил сообщества. Также он печально добавил, что его страницу заблокировали на месяц.
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Метки: Россия жить в россии интернет красноярск пожары
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Вот так они воспринимают простых людей.
Что, этот первый?
Таких примеров сотни.
Если хочешь жить по человечески, то ты- сброд, ин.агент, нищеброд, не русский, не патриот и т.д.
Типичная фашистская риторика.
Есть партия, есть вождь. Зигуй и радуйся. Всех несогласных в печь. Чтоб не мешали жировать ворам и подонкам, монополизировавшим патриотизм и подменяющих любовь к родине, любовью к чиновничьей орде.
Отчегой та мне сдается что у этой стихии узкие китайские глаза, и много много юаней в кармане.
Сначала эта стихия дала взятку, весь кругляк вывезла на родину свою стихийную, а взятки в юанях дала местному чиновничеству, которое теперь списывает кругляк на пожары.
И конечно тут надо не дождей ждать, а революции.