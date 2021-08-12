Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом"

Агафонов накатал пост, который позже был удален с его страницы на Facebook, где прошелся по жителям, которые комментировали пост Ягудина. Позже он попытался оправдаться на канале Mash, но лучше бы он этого не делал:

"Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты."