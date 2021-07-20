Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме

Женщина смогла выйти на связь с волонтерами и попросить помощи. На момент обнаружения и она, и ее сын были сильно измучены. Сейчас семье ищут жилье, а с ребенком занимаются репетиторы, пока он не устроен в школу.

Один вопрос: а куда уехал старший сын и знал ли он о том, каков хозяин фермы на самом деле?