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Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме

Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме (3 фото)

Автор:
20 июля 2021 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   насилие   новости   преступление   рабство   
3573
3
Общественная организация "Альтернатива" сообщила, что старший сын женщины пригласил ее с младшим ребенком на ферму в Ефремовском районе.

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Метки: Россия   жить в россии   насилие   новости   преступление   рабство   
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
А вот ещё!

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6k
gena 45 минут назад
Тоска на
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3k
мемфрид Час назад
Скандалы, интриги, расследования!
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17k
Vital Idol Час назад
афтар! вот так выглядит ферма в Ефремовском районе....

https://myslo.ru/news/tula/2020-06-03-korovy-svin-i-i-gory-navoza-v-derevne-kukuj-rospotreb-trebuet-zapreta-deyatel-nosti-toksichnoj-fermy/https://myslo.ru/news/tula/2020-06-03-korovy-svin-i-i-gory-navoza-v-derevne-kukuj-rospotreb-trebuet-zapreta-deyatel-nosti-toksichnoj-fermy/
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Не знаю что там с рабством, но картинки очень красивые.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Не знал,что ефремовский район -часть Тоскании.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
От таких историй вспоминается фильм "камышовый рай"
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1k
Moon24 2 часа назад
Старший сын не мог этого не знать . Она клиническая идиотка - осталась на ферме судимого - бывших уголовников не бывает
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Чушь какая-то. Идти на преступление ради ежедневной работы одного мальчика - нет никакого смысла. Больше похоже на то, что женщина с ребенком "наконец-то нашла своё счастье" в виде зажиточного и клёвого мачо. А потом опять оказалось, что "не то".
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Один вопрос только:
ПРИ ЧЁМ здесь тег "жить в России"? Ведь ситуация (если она не высосана из пальца) могла сложиться где угодно. И уж особенно - в Европе, откуда довольно часто слышно, как приехавших на заработки держат в рабстве...
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485
Autumn2015 SR Час назад
Я живу в Беларуси, здесь периодически выплывает " В Польше 10 беларусов держали в рабстве 3 поляка", "8 беларусок обманом вывезли в Италию для сексуального рабства". И это страны Евросоюза.
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485
Autumn2015 SR 51 минуту назад
Не верите? Нате вам https://bobruisk.ru/news/2018/11/08/belorusy-byli-v-rabstve-u-polyaka-vsego-organizator-derzhal-540-rabovhttps://bobruisk.ru/news/2018/11/08/belorusy-byli-v-rabstve-u-polyaka-vsego-organizator-derzhal-540-rabov
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9k
Kostick 2 часа назад
практически на любой кошаре такие рабы есть. эмиссары бородатые разводят только начинающих опускаться. это ни для кого не секрет, но нашей доблестной поллюции не до "бомжей" попавших в рабство.
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485
Autumn2015 Kostick Час назад
Цыганва часто держит наркоманов в рабстве. И это по всему миру.
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