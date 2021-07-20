Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме

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Общественная организация "Альтернатива" сообщила, что старший сын женщины пригласил ее с младшим ребенком на ферму в Ефремовском районе.
Они стали там жить, а старший сын в скором времени уехал. Хозяин фермы, бывший заключенный, помогал женщине восстанавливать документы и вполне хорошо относился к ней и ее одиннадцатилетнему сыну.
Но через некоторое время хозяин фермы начал постоянно придираться к ней и регулярно избивать. Он не отпускал ребенка в школу и заставлял его работать по хозяйству с 8 утра до 11 вечера.
Женщина смогла выйти на связь с волонтерами и попросить помощи. На момент обнаружения и она, и ее сын были сильно измучены. Сейчас семье ищут жилье, а с ребенком занимаются репетиторы, пока он не устроен в школу.
Один вопрос: а куда уехал старший сын и знал ли он о том, каков хозяин фермы на самом деле?
Один вопрос: а куда уехал старший сын и знал ли он о том, каков хозяин фермы на самом деле?
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//fishki.net/upload/users/2021/07/20/398637/5f2bd08d13714bc85800df049ab272d3.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/20/398637/3eb1bea0d2ad6fa0815666c00908a99a.jpg
Это скорее бывший уголовник размечтался, что он им поможет и женщина в благодарность останется. Как жона, работать будет задарма станет, да еще секс))). Ну, и подросший сынок не будет же он требовать денюжку с мужа матери... Повсюду профит. Но сладким мечтам не суждено было сбыться, а в уголовном мире это не прощают. Типа "Я ж тебе столько всего! Теперь должна. Отрабатывай"
ПРИ ЧЁМ здесь тег "жить в России"? Ведь ситуация (если она не высосана из пальца) могла сложиться где угодно. И уж особенно - в Европе, откуда довольно часто слышно, как приехавших на заработки держат в рабстве...
https://www.bbc.com/russian/features-43070270https://www.bbc.com/russian/features-43070270