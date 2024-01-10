"Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю страну

Проект по созданию «русского старлинка», приносит свои результаты. Запущенные летом 2023 года с космодрома «Восточный» три отечественных низкоорбитальных спутника связи, уже работают и дают интернет с орбиты.
Проект по созданию «русского старлинка» разработала отечественная компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Название взято не случайно: именно столько оборотов вокруг Земли сделал советский аппарат Спутник-1, находясь на орбите планеты 92 дня.
1440 оборотов Спутника-1 вокруг Земли – это символ, первое значимое достижение отечественных инженеров для мировой космонавтики. Возможность отдать дань уважения прошлому и, соединив фундаментальные знания отечественной космической школы с новыми подходами и технологиями, дать абонентам ранее недостижимые возможности.
, – сообщается на сайте компании.
Миссия Рассвет-1 стартовала с космодрома Восточный в июне 2023 года. За несколько месяцев команда инженеров успешно выполнила манёвры построения и удержания спутников на орбите, тестирование работы аккумуляторных и солнечных батарей, двигателя-маховика и многое другое.
Но самый важный тест прошел в конце года — установка спутниковой связи между наземными абонентами.
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Российским инженерам удалось установить скорость приёма данных со спутника: 48 Мбит/сек, задержка — 38 мс. Скорость передачи данных на спутник: 12 Мбит/сек, задержка — 42 мс
Этой скорости и задержки достаточно, чтобы смотреть ТВ в разрешении 4K или сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек. Такие параметры сейчас обеспечивает привычный мобильный LTЕ, - сообщает ТГ-канал команды.
Впереди у ученых— новая экспериментальная миссия. Они — на пути к развёртыванию целевой спутниковой группировки, которая покроет широкополосным интернетом всю Россию.
Цель проекта – обеспечить всю страну высокоскоростным интернетом, включая самые дальние регионы.
Планируем [запустить] до 2027 года, так как много можно проверить на Земле, но без летных экспериментов никуда. Сейчас мы создали сами платформы аппаратов, проверили технологии, работоспособность самой концепции задержки и скорость, потом будет проверка цифровой части полезной нагрузки
, – рассказал «Ведомостям» генеральный директор группы компаний Yadro (также входит в «Икс холдинг») Алексей Шелобков.
C 2025 года на орбиту будут выпускаться 10–12 ракет в год, а на одну ракету размещается около 15 спутников. Таким образом, к 2035 году «Бюро 1440» будет обладать более чем 900 отечественными спутниками на орбите планеты и сможет обеспечить скоростным интернетом жителей всей страны. Ранее в Москве подвели итоги развития цифровой экономики в 2023 году. Эксперты заявили, что к 2030 году Россия может войти в пятерку стран мира по основным метрикам ИИ и благодаря применению новых технологий увеличит ВВП на 6 %.
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Я в шоке от этих "инженеров", от вида их серверной и от того, что они тестируют скорость «русского старлинка» с помощью американского сервиса.
Ну хотяб c помощью https://ya.ru/internet/https://ya.ru/internet/ измерили бы, если сами не в состоянии написать простенький интерфейс
Сначала заголовок "Я не плачу, просто интернет в глаза попал!" по другому понял - "Я не плачУ, всё бесплатно будет, просто интернет везде, даже в глаз попал..."