"Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю страну

Проект по созданию «русского старлинка» разработала отечественная компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Название взято не случайно: именно столько оборотов вокруг Земли сделал советский аппарат Спутник-1, находясь на орбите планеты 92 дня.

1440 оборотов Спутника-1 вокруг Земли – это символ, первое значимое достижение отечественных инженеров для мировой космонавтики. Возможность отдать дань уважения прошлому и, соединив фундаментальные знания отечественной космической школы с новыми подходами и технологиями, дать абонентам ранее недостижимые возможности.

, – сообщается на сайте компании.

Миссия Рассвет-1 стартовала с космодрома Восточный в июне 2023 года. За несколько месяцев команда инженеров успешно выполнила манёвры построения и удержания спутников на орбите, тестирование работы аккумуляторных и солнечных батарей, двигателя-маховика и многое другое.

Но самый важный тест прошел в конце года — установка спутниковой связи между наземными абонентами.