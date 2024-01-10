FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2097 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
"Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю&nbsp;страну

"Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю страну

Автор:
10 января 2024 23:53
Сообщество : Наука
Метки: Starlink   Россия   интернет   космодром восточный   русский   спутники   ученые   
944
4
1

Проект по созданию «русского старлинка», приносит свои результаты. Запущенные летом 2023 года с космодрома «Восточный» три отечественных низкоорбитальных спутника связи, уже работают и дают интернет с орбиты.

Проект по созданию «русского старлинка» разработала отечественная компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Название взято не случайно: именно столько оборотов вокруг Земли сделал советский аппарат Спутник-1, находясь на орбите планеты 92 дня.

1440 оборотов Спутника-1 вокруг Земли – это символ, первое значимое достижение отечественных инженеров для мировой космонавтики. Возможность отдать дань уважения прошлому и, соединив фундаментальные знания отечественной космической школы с новыми подходами и технологиями, дать абонентам ранее недостижимые возможности.

, – сообщается на сайте компании.

Миссия Рассвет-1 стартовала с космодрома Восточный в июне 2023 года. За несколько месяцев команда инженеров успешно выполнила манёвры построения и удержания спутников на орбите, тестирование работы аккумуляторных и солнечных батарей, двигателя-маховика и многое другое.

Но самый важный тест прошел в конце года — установка спутниковой связи между наземными абонентами.

Российским инженерам удалось установить скорость приёма данных со спутника: 48 Мбит/сек, задержка — 38 мс. Скорость передачи данных на спутник: 12 Мбит/сек, задержка — 42 мс

Этой скорости и задержки достаточно, чтобы смотреть ТВ в разрешении 4K или сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек. Такие параметры сейчас обеспечивает привычный мобильный LTЕ, - сообщает ТГ-канал команды.

Впереди у ученых— новая экспериментальная миссия. Они — на пути к развёртыванию целевой спутниковой группировки, которая покроет широкополосным интернетом всю Россию.

Цель проекта – обеспечить всю страну высокоскоростным интернетом, включая самые дальние регионы.

Планируем [запустить] до 2027 года, так как много можно проверить на Земле, но без летных экспериментов никуда. Сейчас мы создали сами платформы аппаратов, проверили технологии, работоспособность самой концепции задержки и скорость, потом будет проверка цифровой части полезной нагрузки

, – рассказал «Ведомостям» генеральный директор группы компаний Yadro (также входит в «Икс холдинг») Алексей Шелобков.

C 2025 года на орбиту будут выпускаться 10–12 ракет в год, а на одну ракету размещается около 15 спутников. Таким образом, к 2035 году «Бюро 1440» будет обладать более чем 900 отечественными спутниками на орбите планеты и сможет обеспечить скоростным интернетом жителей всей страны. Ранее в Москве подвели итоги развития цифровой экономики в 2023 году. Эксперты заявили, что к 2030 году Россия может войти в пятерку стран мира по основным метрикам ИИ и благодаря применению новых технологий увеличит ВВП на 6 %.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Starlink   Россия   интернет   космодром восточный   русский   спутники   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
345
ruslan d 47 минут назад
Ну Дай Бог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Юрьевич 11 минут назад
Я в шоке... Нет, вовсе не от «русского старлинка». Тут ничего выдающегося и прорывного нет. Наши делали и делают спутники и покруче и на низкую орбиту зашвырнуть легче лёгкого. То что в РФ могут и давно могли реализовать аналог старлинка, я думаю известно всем. Весь вопрос в стоимости и рентабельности. Я сомневаюсь, что старлинк Маска мог быть запущен и вообще существовать без финансирования со стороны государства понятно какими структурами.

Я в шоке от этих "инженеров", от вида их серверной и от того, что они тестируют скорость «русского старлинка» с помощью американского сервиса.

Ну хотяб c помощью https://ya.ru/internet/https://ya.ru/internet/ измерили бы, если сами не в состоянии написать простенький интерфейс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Саша 22 минуты назад
Вики говорит, что у старлинк 5000 спутников сейчас летает. 10 запусков по 15 штук - это сколько лет потребуется, что бы на подобные мощности выйти? Или наши сильно технологичнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163k
Виктор Апрель Полчаса назад
Хорошая новость.
Сначала заголовок "Я не плачу, просто интернет в глаза попал!" по другому понял - "Я не плачУ, всё бесплатно будет, просто интернет везде, даже в глаз попал..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Набирающие популярность в сообществах
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Дети
Дети
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они вновь вернулись

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Юмор#интересное#ДТП#шоу бизнес#знаменитости#роль#познавательно
#животные#машина#факты#Прикол#фильм#авто аварии#забавно#позитив#Китай#кот
#в мире#автомобили#люди#кино#аварии#Автовсячина#США#подборка#Ynews#актеры
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Теперь просмотр порнографии можно "отмолить" Теперь просмотр порнографии можно "отмолить" Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут заразить человека чумой В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут заразить человека чумой 25 интересных космических открытий современности 25 интересных космических открытий современности Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом" Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом"

На что жалуетесь?

Вернуться