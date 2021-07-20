Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели

"Двигаясь в населенном пункте со скоростью более 120 километров в час, он не справился с управлением, в результате чего при повороте налево выехал на обочину, где сбил 57-летнего мужчину. В результате удара пешеход оказался в салоне машины и от полученных травм скончался. Вместе с телом погибшего водитель скрылся с места ДТП, столкнувшись по пути со встречным автомобилем Honda" - пишет ГУ МВД.