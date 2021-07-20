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Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели

Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели (3 фото)

Автор:
20 июля 2021 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Россия   авария   жить в россии   криминал   новости   преступление   
2457
3
Житель поселка Новый городок Кемеровской области сбил мужчину и скрылся с места преступления.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Россия   авария   жить в россии   криминал   новости   преступление   
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18  комментариев
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
это похоже на сценарий какого то треш фильма
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6k
mr.Poher 6 минут назад
Ну пруфы там, видос, ссылку на материалы дела. Чот вброс какой-то сказочный.
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104
Илья 48 минут назад
Нелюдь .
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
где фото?!
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1k
Hallo FreeSpace 58 минут назад
Тарантииино !!!
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725
анатолий горленко Час назад
Это ж как нужно ужраться.
Расстрелять!!! Нет, повесить!!!
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вроде еще не вечер,но на фишках настало время оху@ительных историй
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550
manul74 2 часа назад
тарантино заинтересовался сценарием
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1k
Moon24 2 часа назад
Родственников тоже привлечь за недонесеннии о преступлении . Не верю что его никто не встретил и ничего не заметил
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2k
Гюрза 2 часа назад
"С трупом на приборной панели..." Где?
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