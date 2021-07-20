Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели

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Житель поселка Новый городок Кемеровской области сбил мужчину и скрылся с места преступления.
33-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал на автомобиле с огромной скоростью. Он сбил насмерть пешехода, но, видимо, днюха - это святое, поэтому вместе с телом погибшего он скрылся с места преступления. По пути он столкнулся, кстати, еще с одной машиной.
"Двигаясь в населенном пункте со скоростью более 120 километров в час, он не справился с управлением, в результате чего при повороте налево выехал на обочину, где сбил 57-летнего мужчину. В результате удара пешеход оказался в салоне машины и от полученных травм скончался. Вместе с телом погибшего водитель скрылся с места ДТП, столкнувшись по пути со встречным автомобилем Honda" - пишет ГУ МВД.
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Расстрелять!!! Нет, повесить!!!
И источник: "фишки".
Зы: вот так вот и копипастят, сам не понимая что копипастит. Главное успеть вперед всех.