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Некоторые закадровые снимки оказываются если не лучше самих фильмов, то уж точно не уступают им в крутости
Хорошие фильмы чаще всего оказываются прекрасны со всех сторон — у них есть и роскошная картинка на экране, и интересные истории и фотографии из-за кулис. Актёры и создатели кинолент часто делятся закадровыми снимками о том, что происходило на съёмочной площадке — но только после того, как их продукт уже вышел в прокат. Ведь никто не хочет заранее раскрыть зрителям всю интригу. В итоге закулисные кадры тоже оказываются маленькими шедеврами, на которые можно смотреть даже без знания оригинального фильма.
1. Режиссёр Тайка Вайтити, актёры Энтони Хопкинс и Крис Хемсворт за кадром фильма «Тор: Рагнарёк»
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2. На съёмках фильма «Птицы»
3. Джим Керри и актриса массовки за кулисами «Маски»
4. Как наносили грим Пеннивайза для фильма «Оно» 1990 года
5. Кортни Кокс на съёмках «Друзей»
6. Актёры вместе с Фредди Крюгером, «Кошмар на улице Вязов»
7. На съёмках фильма «Охотники за привидениями» 1984 года
10. Джон Клиз в перерыве между съёмками комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль»
12. Ник Кастл за кадром фильмов «Хэллоуин» 1978 и 2018 года
13. Как создавался фильм «Мстители: Война бесконечности»
14. Брюс Кэмпбелл и реквизит фильма «Армия тьмы»
15. Хоббит угощает Арагорна чупа-чупсом
16. Брюс Уиллис и его дочь на съёмках «Крепкого орешка»
17. «Зена – королева воинов» c современными аксессуарами
18. Каскадёры из «Стражей Галактики»
19. Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин на съёмочной площадке фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
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Справа - Питер Кент, «штатный» каскадёр Арнольда. «Терминатор», «Коммандо», «Стиратель» и ещё добрый десяток фильмов.
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Это что за куй по полю скачет
Надо дать ему п...ды
Кабы нам п...ды не дали надо спрятаться в кусты.