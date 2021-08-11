Хорошие фильмы чаще всего оказываются прекрасны со всех сторон — у них есть и роскошная картинка на экране, и интересные истории и фотографии из-за кулис. Актёры и создатели кинолент часто делятся закадровыми снимками о том, что происходило на съёмочной площадке — но только после того, как их продукт уже вышел в прокат. Ведь никто не хочет заранее раскрыть зрителям всю интригу. В итоге закулисные кадры тоже оказываются маленькими шедеврами, на которые можно смотреть даже без знания оригинального фильма.

1. Режиссёр Тайка Вайтити, актёры Энтони Хопкинс и Крис Хемсворт за кадром фильма «Тор: Рагнарёк»