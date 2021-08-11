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18&nbsp;крутых фотографий со&nbsp;съемочных площадок известных фильмов

18 крутых фотографий со съемочных площадок известных фильмов (19 фото)

Автор:
11 августа 2021 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   ролы   съемка   фильм   фото   
2209
19

Некоторые закадровые снимки оказываются если не лучше самих фильмов, то уж точно не уступают им в крутости

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Метки: актеры   кино   подборка   ролы   съемка   фильм   фото   
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4  комментария
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11k
Кархародон 40 минут назад
Слева от Арни - Свен-Оле Торсен. Играл со Шварценеггером во множестве боевиков. И не только дублировал, были и свои роли, как в «Конан-Варвар», «Бегущий человек» и т.д.
Справа - Питер Кент, «штатный» каскадёр Арнольда. «Терминатор», «Коммандо», «Стиратель» и ещё добрый десяток фильмов.
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2k
Nigilist 44 минуты назад
Уверен, не все поняли, что это пародия на "Трех богатырей" Васнецова
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Кархародон 54 минуты назад
А за Фредди стоит Джек Воробей. Сорян, - капитан Джек Воробей!

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