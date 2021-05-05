10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило

Для общечеловеческого понимания добра и зла здесь всё заканчивается плохо. Однако именно этот фактор (вкупе с их высочайшим художественным уровнем) превращает данные картины в классику или будущую классику кино и не даёт зрителям их забыть.



Мы специально не брали в список фильмы, у которых есть продолжение, или промежуточные части франшиз и трилогий, вроде «Пилы», «Тёмного рыцаря», «Молчания ягнят», а также эпизодов «Империя наносит ответный удар» и «Месть ситхов» из «Звёздных войн», хотя во всех этих лентах добру тоже ловить особо нечего. Также мы не учитывали хорроры, где подобные концовки случаются гораздо чаще.



Сразу предупреждаем вас о СПОЙЛЕРАХ! Все фильмы в списке достойны того, чтобы вы посмотрели их, прежде чем узнаете развязку. Поэтому на всякий случай мы всё же не будем сильно вдаваться в детали.