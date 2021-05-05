10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило

1220
11
Вот они — те самые фильмы, на которые внезапно не распространился стереотип о вечных хэппи-эндах в голливудском кино.
Для общечеловеческого понимания добра и зла здесь всё заканчивается плохо. Однако именно этот фактор (вкупе с их высочайшим художественным уровнем) превращает данные картины в классику или будущую классику кино и не даёт зрителям их забыть.
Мы специально не брали в список фильмы, у которых есть продолжение, или промежуточные части франшиз и трилогий, вроде «Пилы», «Тёмного рыцаря», «Молчания ягнят», а также эпизодов «Империя наносит ответный удар» и «Месть ситхов» из «Звёздных войн», хотя во всех этих лентах добру тоже ловить особо нечего. Также мы не учитывали хорроры, где подобные концовки случаются гораздо чаще.
Сразу предупреждаем вас о СПОЙЛЕРАХ! Все фильмы в списке достойны того, чтобы вы посмотрели их, прежде чем узнаете развязку. Поэтому на всякий случай мы всё же не будем сильно вдаваться в детали.
Мы специально не брали в список фильмы, у которых есть продолжение, или промежуточные части франшиз и трилогий, вроде «Пилы», «Тёмного рыцаря», «Молчания ягнят», а также эпизодов «Империя наносит ответный удар» и «Месть ситхов» из «Звёздных войн», хотя во всех этих лентах добру тоже ловить особо нечего. Также мы не учитывали хорроры, где подобные концовки случаются гораздо чаще.
Сразу предупреждаем вас о СПОЙЛЕРАХ! Все фильмы в списке достойны того, чтобы вы посмотрели их, прежде чем узнаете развязку. Поэтому на всякий случай мы всё же не будем сильно вдаваться в детали.
1. Стрингер (2014)
Кто победил: демонический искатель ночных происшествий в исполнении Джейка Джилленхола, который ради удачных кадров способен пустить по ветру любые принципы морали.
×
2. Первобытный страх (1996)
Кто победил: испуганный подросток Аарон Стэмплер, обвиняющийся в убийстве. Залогом успеха стало его раздвоение личности (ну, типа).
3. Помни (2000)
Кто победил: как ни странно, главный герой и его смысл жизни. Вот только ничего хорошего в этом нет.
4. Старикам тут не место (2007)
Кто победил: безмерно живучий наёмный убийца Антон Чигур, заставивший шерифа Эда Тома Белла осознать, что ему пора на пенсию.
5. Пролетая над гнездом кукушки (1975)
Кто победил: режим сестры Рэтчед, подавивший жизненную силу главного героя Рэндла Макмёрфи самым трагичным образом. Даже несмотря на финальную сцену с Вождём, итог фильма печален.
6. Бразилия (1985)
Кто победил: «отдел информационных исправлений», работающий во благо некоего антиутопичного бюрократического государства.
7. Семь (1995)
Кто победил: серийный убийца Джон Доу и его план с семью смертями за семь смертных грехов.
8. Хранители (2009)
Кто победил: бывший супергерой Озимандий, который уничтожает несколько крупных городов, решив, что гибель миллионов людей спасёт миллиарды.
9. Исчезнувшая (2014)
Кто победил: исчезнувшая девушка, которая нашлась, но вовсе не обрадовала этим своего мужа.
10. Подозрительные лица (1995)
Кто победил: легендарный гангстер Кайзер Созе, который оказался гораздо ближе к агентам ФБР, чем казалось.
А какие ещё фильмы с торжеством плохих ребят вы знаете?
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
- Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день
10
Понравилось10
Новости партнёров
В оригинале название фильма Nightcrawler.