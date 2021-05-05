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10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило

10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило (11 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   зло   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1220
11
Вот они — те самые фильмы, на которые внезапно не распространился стереотип о вечных хэппи-эндах в голливудском кино.
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Метки: актеры   зло   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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568
Yeti Siberian 57 минут назад
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Pravednik84 7 минут назад
Жмурки.
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Nikolay 21 минуту назад
я только один фильм узнал, и там он не выполнил 7 ой грех, гп не убил его !!!
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925
Медвежья Ферма Полчаса назад
Сцуко, какой " Стрингер"? Носящий стринги?
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6k
JACKAL 39 минут назад
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8k
krivsan 56 минут назад
большую часть фильмов смотрел,но"Старикам тут не место" самый классный
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