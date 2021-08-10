«Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас?

Он всегда напоминал мне моего дедулю, как бы странно это не звучало.





Занятный факт: Продюсеры были обеспокоены сценой, где Робокоп разбивает Боддикером несколько слоёв стекла, при этом зачитывая его права. Они боялись, мол, это покажет полицейских в дурном свете. Тогда и было решено провести закрытый показ трюка перед стражами порядка. Аплодировали стоя, честное слово. Дело в том, что Робокоп обращается с задержанным крайне жёстко, чего они (полицейские) не могут себе позволить в реальной жизни. Большинство, во всяком случае, плюс помните, что на дворе конец восьмидесятых. Едем дальше, ещё немного.