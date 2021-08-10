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«Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас?

«Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? (34 фото)

Автор:
10 августа 2021 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   робокоп   съемка   тогда и сейчас   факты   фильм   фото   
2201
34

17 июля 1987 года фильм "Робокоп" вышел в мировой прокат и, несмотря на жёсткий рейтинг "R" (был ещё жёстче. Смотрите режиссёрку), сорвал кассу.

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Метки: актеры   кино   робокоп   съемка   тогда и сейчас   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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manul74 42 минуты назад
Хорошее кино. Смотрел раз 10 в видеосалонах.
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Valiko 10 минут назад
Автор - молодцом! Очень интересная статья. Один момент: настоящего инфракрасного сканера не существует (в том представлении, что в фильме))) Только рентгеновский спектр может просветить стену, но это другой волновой диапазон - "теплое" на нем не видно.
PS. актеры все до одного хороши!
Небольшой доп: Тайлер (ученая из команды OCP) - Сейдж Паркер (в фильме ей 36 лет). Тоже эпизодическая, но очень запоминающаяся роль. Вообще поражает то, насколько живые и органичные персонажи второго плана были раньше.
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61
SHIBAN 10 минут назад
Шедевр кинематографического искусства
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375
vtoroyshans 56 минут назад
1987 год и 2019 почувствуй разницу
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43k
Дворняга Час назад
"... он хотел десексуализировать персонажа..." - на мой взгляд не удалось: всё равно Красотка!
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Игорь Михайлов 2 часа назад
Хороший пост, автор давай еще про 2 часть че нить запели!
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