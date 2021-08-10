«Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас?

17 июля 1987 года фильм "Робокоп" вышел в мировой прокат и, несмотря на жёсткий рейтинг "R" (был ещё жёстче. Смотрите режиссёрку), сорвал кассу.
Хотя мы с вами стали свидетелями появления ремейка, что, к слову, неплох, в сердце всё ещё прочно сидит именно "Робокоп" Верховена (в стареньком переводе Карцева).
Кейси Вонг / Марио Мачадо (1940 - 2013)
Мне не удалось найти более свежий кадр, только 2005 год
Занятный факт: Конкретно про господина Мачадо в рамках этого фильма найти ничего не смог, поэтому случайный факт о кино. Робокоп целиком не мог поместиться в полицейскую тачку, ибо костюм звездец какой громоздкий. Авторы пошли на хитрость: в картине мы с вами в основном видим моменты, когда Алекс выходит из машины (при этом часто мелькают сначала ноги, типа, смотрите, Робокоп на самом деле за рулём) или же готовится в неё сесть. По факту же... Когда Мёрфи сидит за баранкой, на нём лишь верх от "доспеха". Снизу он в домашних труселях. Респект таким пацанам, а нам теперь придётся жить с этим знанием :-)
Джесси Пэркинс / Лиза Гиббонс
Занятный факт: Помните сцену, где два упыря пытались изнасиловать девку? Сценарист попросил Уэллера целиться практически в щёку девы, дабы получился красивый и эффектный кадр. Так бы и сделали, да только Верховен такой "глянь, у неё ноги раздвинуты". "И что?". "А давай туда!". Так и родилась практически легендарная сцена, где Робо отстреливает...
Биксби Снайдер / С. Д. Немет
А ты бы купил их за доллар?
Занятный факт: "Робокоп" на самом деле помог поймать преступника. Один мужик, убегая от правосудия, скрылся в тёмном зале кинотеатра, где как раз и шёл фильмец. Стражи закона тихонько вывели зрителей из зала, а затем резко включили свет и задержали персонажа. Он был так увлечён происходящим на экране, что не заметил "смены обстановки".
Стив Минь / Кэлвин Джанг
Занятный факт: режиссёр и сценаристы, понимая, что бабки на фильм кончились, намеренно не сняли одну из самых ключевых сцен картины — убийство Алекса Мёрфи. С этими вестями они направились в студию, к своим боссам, где показали отснятый материал. Важные шишки были столь впечатлены увиденным, что немедленно выдали ещё баблишка.
Когда знаешь, что сцена с тобой в режиссёрской версии ещё круче театральной.
Джо Кокс / Джесси Д. Гойнс
Занятный факт: Помните крутую (больше пафосную, но тем не менее) сцену, где Робокоп ловит ключи от полицейской машины? Руки костюма были сделаны из мягкого материала, который пружинил, в результате ключи просто отскакивали от Уэллера. На эту сцену потратили целый съёмочный день и 50 дублей... Вы всё ещё мечтаете стать актёром? :-)
Обычное фото городских пацанов из Подмосковья, конец 80-х.
Эмиль Антоновски / Пол МакКрейн
Блин, вот так встретишь на улице и не узнаешь.
Занятный факт: Вот вам одна из идей, не вошедших в фильм. Изначально хотели сделать сцену, в которой Робокоп возвращается домой, но его никто не узнаёт... кроме его собаки, радостно виляющей хвостом. Пол Верховен посчитал задумку слишком сентиментальной и отказался от неё.
Дональд Джонсон / Фелтон Перри
Занятный факт: грабителя в магазине сыграл ответственный за трюки в фильме. Собственно, он сам и предложил сцену, где Робокоп ударом руки направляет его тушку прямиком в холодильную камеру. Годная сцена :-)
Нэш Леон / Рэй Уайз
Занятный факт: Господин Уайз вместе с Кертвудом Смитом оказались слишком близко к взрыву (речь идёт, полагаю, о взрыве витрины) и осколки стекла попали им в лица. Поэтому оба в конце съёмок получили "каскадёрскую" премию. Рэй шутил, мол, теперь он знает способ, с помощью которого можно поднять дополнительного баблишка ¯\_(ツ)_/¯
Уоррен Рид / Роберт Дукуй (1934 - 2008)
Занятный факт: Вы наверняка хотите что-нибудь прочитать про ED-209, я угадал? Тогда держите: речь озвучил продюсер фильма Джон Дэвисон, рык забрали от ягуара, а визг — от свиньи. А нам в детстве казалось, что он барахтается и кричит аки цыплёнок. Однажды я обязательно куплю его фигурку на полку. В своё время упустил шанс, но... постараюсь нагнать :-)
Кадр из второй части. Мухлюю, извините. Но, чёрт, как он хорош :-)
Роберт Мортон / Мигель Феррер (1955 - 2017)
Занятный факт: Изначально "Боба" Мортона прописали аки эдакого карьериста, жёсткого ходока по головам. Однако после приглашения господина Феррера на съёмки, когда Верховен и Ноймайер (сценарист) узрели достаточно галантного и харизматичного джентльмена, они поняли, что зритель начнёт симпатизировать персонажу. Поэтому слегка переписали характер. Эталонным "хорошим" парнем Мортон не стал, но... признайтесь, вам тоже было жалко, когда его убивали, не так ли? :-(
Кларенс Боддикер / Кертвуд Смит
Он всегда напоминал мне моего дедулю, как бы странно это не звучало.
Занятный факт: Продюсеры были обеспокоены сценой, где Робокоп разбивает Боддикером несколько слоёв стекла, при этом зачитывая его права. Они боялись, мол, это покажет полицейских в дурном свете. Тогда и было решено провести закрытый показ трюка перед стражами порядка. Аплодировали стоя, честное слово. Дело в том, что Робокоп обращается с задержанным крайне жёстко, чего они (полицейские) не могут себе позволить в реальной жизни. Большинство, во всяком случае, плюс помните, что на дворе конец восьмидесятых. Едем дальше, ещё немного.
Ричард "Дик" Джонс / Ронни Кокс
Занятный факт: Когда съёмки закончились, Пол Верховен извинился перед всей съёмочной группой и актёрами, в частности перед Ронни Коксом, Кертвудом Смитом и Питером Уэллером. Режиссёр оказался очень вспыльчивым парнем и позволял себе лишнего с окружающими его людьми, что считалось нормой во время начала его карьеры, в Голландии, но совершенно "не работало" в США. В итоге он стал более сдержанным.
Кол "Старик" Хаген / Дэн О'Херлихи (1919 - 2005)
Занятный факт: Помните инфракрасный сканер Робокопа? Когда он им "просвечивал" стену, где чиновник держал в заложниках мэра? Верховен пошёл на хитрость, дабы сэкономить на настоящем сканере: он велел выставить свет определённым образом (практически погрузив площадку во тьму), а актёров (голых, естественно. Может быть дублёров, это не уточняется) и мебель измазал флуоресцентной краской. Такие вот дела.
Энн Льюис / Нэнси Аллен
Занятный факт: Режиссёр собственноручно несколько раз стриг Нэнси, пока не добился своей цели — он хотел десексуализировать персонажа.
Алекс Мёрфи / Робокоп / Питер Уэллер
Занятный факт: По собственному признанию господина Уэллера, одной из его любимых вообще во всей карьере сцен является сцена на фабрике по производству наркоты. Дело в том, что он уговорил ответственного за костюм "внедрить" в шлем Walkman, поэтому во время съёмок стрельбы Питер наслаждался треком "Red Rain" Питера Габриэля. Забавный факт :-)
Источник:
- Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
- 8 интересных фактов о фильме «Золушка»
- Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
- 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Понравилось71
PS. актеры все до одного хороши!
Небольшой доп: Тайлер (ученая из команды OCP) - Сейдж Паркер (в фильме ей 36 лет). Тоже эпизодическая, но очень запоминающаяся роль. Вообще поражает то, насколько живые и органичные персонажи второго плана были раньше.