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14 невероятных преображений актеров с помощью грима

14 невероятных преображений актеров с помощью грима (15 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   грим   игра   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1376
15

Главная задача актера - так перевоплотиться в своего героя, чтобы зритель поверил в реальность происходящего. Однако некоторые образы требует не только актерских навыков, но и серьезной работы специалиста по пластическому гриму и спецэффектам.

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Метки: актеры   грим   игра   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Андрей А Час назад
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MrForstd Полчаса назад
А мне больше удивляет преображение без всякого грима. Взять вот Роберта Патрика, на моё субъективное мнение очень недооценённого актёра. Его роли в терминаторе 2, сопрано или факультет, это же совершенно разные образы и без всякого пластического грима.
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Kostick 2 часа назад
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Игорь 2 часа назад
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