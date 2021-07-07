14 невероятных преображений актеров с помощью грима

Все мы восхищаемся действительно хорошей игрой актёров и актрис, но и гримёры свой хлеб тоже не зря едят. Порой перед ними стоит простенькая такая задача — сделать человека, чьё лицо скорее всего входит в топ-100 самых известных в мире, совершенно неузнаваемым. И гримёры справляются, получают за свою работу Оскары и попадают в наши подборки!

На коллажах ниже мы расположили известных актёров таким образом: слева кадры из фильмов, где их легко узнать, а справа — из фильмов, где их практически невозможно распознать без поясняющей подписи.

1. Дэниел Рэдклифф в фильме «Рога» (2013)