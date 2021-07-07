14 невероятных преображений актеров с помощью грима

Главная задача актера - так перевоплотиться в своего героя, чтобы зритель поверил в реальность происходящего. Однако некоторые образы требует не только актерских навыков, но и серьезной работы специалиста по пластическому гриму и спецэффектам.
Все мы восхищаемся действительно хорошей игрой актёров и актрис, но и гримёры свой хлеб тоже не зря едят. Порой перед ними стоит простенькая такая задача — сделать человека, чьё лицо скорее всего входит в топ-100 самых известных в мире, совершенно неузнаваемым. И гримёры справляются, получают за свою работу Оскары и попадают в наши подборки!
На коллажах ниже мы расположили известных актёров таким образом: слева кадры из фильмов, где их легко узнать, а справа — из фильмов, где их практически невозможно распознать без поясняющей подписи.
1. Дэниел Рэдклифф в фильме «Рога» (2013)
2. Киллиан Мёрфи в фильме «Тихое место 2» (2021)
3. Джаред Лето в фильме «Господин Никто» (2009)
4. Джонни Депп в фильме «Чёрная месса» (2015)
5. Кейт Бланшетт в фильме «Манифесто» (2016)
6. Эдди Мёрфи в фильме «Поездка в Америку» (1988)
7. Уиллем Дефо в фильме «Тень вампира» (2001)
8. Аль Пачино в фильме «Дик Трейси» (1990)
9. Джоэл Эдгертон в фильме «Яркость» (2017)
10. Идрис Эльба в фильме «Стартрек: Бесконечность» (2016)
11. Колин Фаррелл в ещё не вышедшем фильме «Бэтмен» (2022)
12. Эмма Томпсон в фильме «Моя ужасная няня» (2005)
13. Тильда Суинтон в фильме «Суспирия» (2018)
14. Шарлиз Терон в фильме «Скандал» (2019)
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