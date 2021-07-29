Фото наших любимых актеров в молодости

Многих знаменитых Советских актёров мы помним уже в достаточно преклонном возрасте. А вот какими они были в 20-30 лет, не помнит уже никто. Поверьте, некоторых просто не узнать!
Фаина Раневская
Народная артистка СССР.
По-моему в молодости и она была просто очаровательная.
Татьяна Пельтцер
Народная артистка СССР.
Юрий Никулин
Советский и российский артист цирка, актёр кино, директор цирка на Цветном бульваре.
Не важно, в молодом или зрелом возрасте, актер очень узнаваем, его улыбку не возможно спутать ни с чем.
Рина Зелёная
Народная артистка РСФСР.
Марк Захаров
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог.
Нонна Мордюкова
Актриса, народная артистка СССР.
Александр Панкратов-Чёрный
Советский и российский актёр, кинорежиссёр. Народный артист России.
Евгений Моргунов
Советский и российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, заслуженный артист РСФСР.
Алиса Фрейндлих
Советская и российская актриса театра и кино, исполнительница песен; народная артистка СССР.
Лев Борисов
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России.
Семён Фарада
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.
Наталья Крачковская
Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России.
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