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Фото наших любимых актеров в молодости

Фото наших любимых актеров в молодости (36 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актриса   в молодости   кино   подборка   фильм   фото   
396
36

Многих знаменитых Советских актёров мы помним уже в достаточно преклонном возрасте. А вот какими они были в 20-30 лет, не помнит уже никто. Поверьте, некоторых просто не узнать!

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Метки: актеры   актриса   в молодости   кино   подборка   фильм   фото   
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Вася 18 минут назад
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Вася 17 минут назад
ваще как близнецы.. и оба усы отрастили
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