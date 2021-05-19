13 актёров, чью крутость увидели не сразу

Они долго не могли заявить о себе, но когда это произошло, они стали всеобщими любимцами.
Путь к успеху и славе, как известно, долог и тернист, и некоторые люди вовсе не проходят его, а у некоторых он занимает не один десяток лет. К примеру, чтобы стать кинозвездой мирового уровня, нужно пересняться в большом количестве средних, проходных или даже ужасных картин, прежде чем актёру повезёт попасть в нужный проект к хорошему режиссёру, который и поможет артисту заявить о себе.
Мы вспомнили 14 актёров и актрис, которые долго не могли именно что заявить о себе, но когда это произошло, они стали всеобщими любимцами. Хотя им на тот момент было уже давно за 30, а то и 40 или даже 50 лет.
1. Алан Рикман (1946-2016) — прославился в 42 года
Снимался с конца 1970-х. Известность пришла к актёру после фильма «Крепкий орешек» (1988).
2. Кристоф Вальц (64 года) — прославился в 53 года
Снимается с конца 1970-х. Известность пришла к актёру после фильма «Бесславные ублюдки» (2009).
3. Оливия Колман (47 лет) — прославилась в 39 лет
Снимается с начала нулевых. Известность пришла к актрисе после съёмок в сериале «Убийство на пляже» (2013-2017).
4. Фрэнсис Макдорманд (63 года) — прославилась в 39 лет
Снимается с 1980-х годов. Получила широкую известность после фильма «Фарго» (1996), а затем перезапустила карьеру фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017).
5. Джуди Денч (86 лет) — прославилась в 61 год
Снимается с 1960-х. Широкую известность обрела после фильма о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995).
6. Брайан Крэнстон (65 лет) — прославился в 52 года
Снимается с 1980-х. Широкую известность обрёл после сериала «Во все тяжкие» (2008-2013).
7. Сэмюэл Л. Джексон (72 года) — прославился в 46 лет
Снимается с 1970-х. Широкую известность обрёл после фильма «Криминальное чтиво» (1994).
8. Мелисса Маккарти (50 лет) — прославилась в 40 лет
Снимается с конца 1990-х. Известность пришла к актрисе после фильма «Девичник в Вегасе» (2011).
9. Кристен Уиг (46 лет) — прославилась в 36 лет
Снимается с конца 1990-х. Известность пришла к актрисе после фильма «Девичник в Вегасе» (2011).
10. Джереми Реннер (50 лет) — прославился в 37 лет
Снимается с 1990-х. Известность к актёру пришла после фильма «Повелитель бури» (2008).
11. Морган Фриман (83 года) — прославился в 50 лет
Снимается с 1960-х годов. Известность к актёру пришла после фильма «Уличный парень» (1987).
12. Стив Карелл (58 лет) — прославился в 43 года
Снимается с начала 1990-х. Широкую известность обрёл после фильма «Сорокалетний девственник» (2005) и сериала «Офис» (2005-2013).
13. Кэти Бэйтс (72 года) — прославилась в 42 года
Снимается с 1970-х годов. Широкую известность обрела после фильма «Мизери» (1990).
Источник:
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Снимается с 1986, широко известен стал после фильма Американский психопат (2000)
Первый вопрос, который должен возникать при выборе для просмотра любого фильма, это не талантливая игра актеров, спецэффекты или саундтрек, а ЧЕМУ учит данное произведение?какая его ИДЕЯ? против КОГО и каких человеческих ЦЕННОСТЕЙ он направлен?
Мне глубоко похрен, каким художником был гитлер или каким оратором был геббельс. Они стремились уничтожить мою страну и моих предков. То же самое на идеологическом фронте делает голливуд.
P.S. Знать, конечно, знал, что Сэмуэль Л Джексон уже старый тип, но как-то сейчас не срастается у меня факт, что в "чтиве" он был уже в 46 лет, с его фейсом.
Начала сниматься в 28 лет, в 1934 году. И только в 1984 году канал BBC начал показ телевизионных фильмов про мисс Марпл, где на главную роль была приглашена Джоан Хиксон. Она сыграла мисс Марпл во всех двенадцати экранизациях романов Агаты Кристи, съёмки которых продолжались до 1992 года. За всё это время Джоан дважды становилась номинанткой на премию BAFTA TV, а также была возведена королевой Елизаветой II в достоинство офицера ордена Британской империи.