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13 актёров, чью крутость увидели не сразу

13 актёров, чью крутость увидели не сразу (14 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   подборка   ролы   фильм   фото   
3646
14

Они долго не могли заявить о себе, но когда это произошло, они стали всеобщими любимцами.

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Метки: актер   интересно   кино   подборка   ролы   фильм   фото   
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11  комментариев
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10k
Николай 2 часа назад
Кристиан Бейл (47 лет)
Снимается с 1986, широко известен стал после фильма Американский психопат (2000)
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373
Al Минуту назад
Зачем мне эти знания о людях, упорно работающих на ведущие антироссийские корпорации по оболванию и зомбированию людей?
Первый вопрос, который должен возникать при выборе для просмотра любого фильма, это не талантливая игра актеров, спецэффекты или саундтрек, а ЧЕМУ учит данное произведение?какая его ИДЕЯ? против КОГО и каких человеческих ЦЕННОСТЕЙ он направлен?
Мне глубоко похрен, каким художником был гитлер или каким оратором был геббельс. Они стремились уничтожить мою страну и моих предков. То же самое на идеологическом фронте делает голливуд.
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20k
Mike Miller 7 минут назад
"ДевиШник в Вегасе" не смотрел. Для меня эти две не прославились, что-то.

P.S. Знать, конечно, знал, что Сэмуэль Л Джексон уже старый тип, но как-то сейчас не срастается у меня факт, что в "чтиве" он был уже в 46 лет, с его фейсом.
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1k
Belgarath 36 минут назад
Джоан Хиксон
Начала сниматься в 28 лет, в 1934 году. И только в 1984 году канал BBC начал показ телевизионных фильмов про мисс Марпл, где на главную роль была приглашена Джоан Хиксон. Она сыграла мисс Марпл во всех двенадцати экранизациях романов Агаты Кристи, съёмки которых продолжались до 1992 года. За всё это время Джоан дважды становилась номинанткой на премию BAFTA TV, а также была возведена королевой Елизаветой II в достоинство офицера ордена Британской империи.
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3k
KL11 38 минут назад
Мелисса Маккарти? кто это?
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2k
Rhino 47 минут назад
О, молодой Фримэн. Теперь я видел всё.
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1k
Сергей Час назад
Про Брайана Крэнстона неправда, он же ведь отец Мальколма.
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32k
Alex 2 часа назад
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - клевый фильм
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154k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Он прославился уже лишь тем, что стоял с самой Сарой Коннор))
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