13 актёров, чью крутость увидели не сразу





Путь к успеху и славе, как известно, долог и тернист, и некоторые люди вовсе не проходят его, а у некоторых он занимает не один десяток лет. К примеру, чтобы стать кинозвездой мирового уровня, нужно пересняться в большом количестве средних, проходных или даже ужасных картин, прежде чем актёру повезёт попасть в нужный проект к хорошему режиссёру, который и поможет артисту заявить о себе.





Мы вспомнили 14 актёров и актрис, которые долго не могли именно что заявить о себе, но когда это произошло, они стали всеобщими любимцами. Хотя им на тот момент было уже давно за 30, а то и 40 или даже 50 лет.





1. Алан Рикман (1946-2016) — прославился в 42 года