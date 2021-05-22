Причём о существовании многих из этих сериалов вы наверняка и не слышали. В отличие от тех фильмов, по которым они были сняты.
Съёмка сериала, наряду с сиквелами или ремейками — возможная судьба большого количества удачных фильмов прошлого и настоящего. Однако сериалы, созданные по образу и подобию известных картин, имеют важную отличительную особенность — в них практически никогда не участвуют те люди, кто работал над оригиналом. Если в сиквел, спин-офф или даже ремейк может перетечь кто-то из актёрского состава, то в случае с сериалами такого почти не бывает. Таким образом от первоисточника остаётся лишь название (иногда немного изменённое), а также персонажи (реже) или концепт (чаще).
Итак, перед вами 18 сериальных перерождений знаменитых кинолент.
1. Ван Хельсинг (2004)
Сериал: «Ван Хельсинг» (2016-…).
2. Большой куш (2000)
Сериал: «Большой куш» (2017-2018).
Одну из ролей в сериале исполнил Руперт Гринт.
3. Психо (1960)
Сериал: «Мотель Бейтс» (2013-2017).
Сериал является приквелом фильма Альфреда Хичкока.
4. Крик (1996)
Сериал: «Крик» (2015-2019).
5. Смертельное оружие (1987)
Сериал: «Смертельное оружие» (2016-2019).
6. Грязные танцы (1987)
Сериал: «Грязные танцы: Один лишь взгляд» (1988-1989).
7. Зловещие мертвецы (1981)
Сериал: «Эш против зловещих мертвецов» (2015-2018).
Редчайший случай, когда в съёмках сериала принял участие актёр, исполнивший главную роль в оригинальной серии фильмов, Брюс Кэмпбелл.
8. Фарго (1996)
Сериал: «Фарго» (2014-…)
Создатели оригинального фильма братья Коэны выступили в роли исполнительных продюсеров сериала.
9. 10 причин моей ненависти (1999)
Сериал: «10 причин моей ненависти» (2009-2010).
10. Реальные упыри (2014)
Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…).
11. Изгоняющий дьявола (1973)
Сериал: «Изгоняющий дьявола» (2016-2017).
Сериал является прямым продолжением оригинального фильма 1973 года.
12. Тренировочный день (2001)
Сериал: «Тренировочный день» (2017).
13. Феррис Бьюллер берёт выходной (1986)
Сериал: «Феррис Бьюллер» (1990-1991).
Одну из ролей в сериале исполнила Дженнифер Энистон.
14. Особое мнение (2002)
Сериал: «Особое мнение» (2015).
Сериал является продолжением оригинального фильма.
15. От заката до рассвета (1996)
Сериал: «От заката до рассвета» (2014-2016).
Создателем сериала стал режиссёр оригинального фильма Роберт Родригес. В сериале присутствуют персонажи из фильма братья Сет и Ричи Гекко, сыгранные другими актёрами.
16. Области тьмы (2011)
Сериал: «Области тьмы» (2015-2016).
Сериал является продолжением фильма 2011 года. Одним из продюсеров сериала стал исполнитель главной роли в оригинальном фильме Брэдли Купер.
17. Робокоп
Сериал: «Робокоп» (1994).
В отличие от оригинальной серии фильмов сериал рассчитан на детскую и подростковую аудиторию, поэтому в нём нет фирменного графического насилия исходных картин 1987 и 1990 годов.
18. Терминатор
Сериал: «Терминатор: Битва за будущее» (2008-2009).
Сериал является продолжением второго фильма франшизы «Терминатор 2: Судный день» (1991).
Источник:
- 12 актеров, которые ненавидели свой грим
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах
- Чем закончились любимые сериалы 90-х
Понравилось15