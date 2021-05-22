Съёмка сериала, наряду с сиквелами или ремейками — возможная судьба большого количества удачных фильмов прошлого и настоящего. Однако сериалы, созданные по образу и подобию известных картин, имеют важную отличительную особенность — в них практически никогда не участвуют те люди, кто работал над оригиналом. Если в сиквел, спин-офф или даже ремейк может перетечь кто-то из актёрского состава, то в случае с сериалами такого почти не бывает. Таким образом от первоисточника остаётся лишь название (иногда немного изменённое), а также персонажи (реже) или концепт (чаще).

Итак, перед вами 18 сериальных перерождений знаменитых кинолент.

1. Ван Хельсинг (2004)