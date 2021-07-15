13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме

Давайте вспомним несколько известных примеров, когда актёры и актрисы воплощали на экране сразу двух, а то и трёх персонажей, и это не всегда можно было понять до финальных титров.
Бывает, что актёры чувствуют некоторую тесноту, играя всего одного персонажа в фильме, и им выделяют несколько. На самом деле такое происходит исключительно в сюжетных целях, и герои, сыгранные одним и тем же человеком, должны быть похожи — это один из кинематографических способов воздействия на зрителя.
1. Кристина Эпплгейт в фильме «Пришельцы в Америке» (2001)
Роли: Розалинда / Джулия.
2. Эми Адамс в фильме «Ночь в музее 2» (2009)
Роли: Амелия Эрхарт / Tecc.
3. Кейт Бланшетт в фильме «Кофе и сигареты» (2003)
Роли: актриса играет саму себя и свою вымышленную кузину Шелли.
4. Марион Котийяр в фильме «Миленькие штучки» (2001)
Роли: Мари / Люси.
5. Эмбет Дэвидц в фильме «Двухсотлетний человек» (1999)
Роли: взрослая Аманда Мартин / Порша Чарни.
6. Майкл Фассбендер в фильме «Чужой: Завет» (2017)
Роли: Дэвид / Уолтер.
7. Рэйф Файнс в фильме «Вкус солнечного света» (1999)
Роли: Игнац Зонненшайн / Адам Шорш / Иван Шорш.
8. Маргарет Хэмилтон в фильме «Волшебник страны Оз» (1939)
Роли: мисс Алмира Галч / Злая ведьма Запада.
9. Георгий Милляр в фильме «Морозко» (1964)
Роли: Баба-Яга / разбойник.
10. Жан Маре в фильме «Фантомас» (1964)
Роли: Фантомас / Фандор / лорд Шелтон / тюремный надзиратель.
11. Анатолий Папанов в фильме «Человек ниоткуда» (1961)
Роли: Крохалёв / спортсмен / вождь племени тапи.
12. Натали Портман в фильме «Призраки Гойи» (2006)
Роли: Инес / Алисия (дочь Инес).
13. Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее 2» (1989)
Роли: Марти Макфлай / Марлин Макфлай.
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Понравилось21
Его главный раздражитель - Биф Таннен тоже 3 роли: молодого (1955), зрелого (1985), старого (2015).... и т.д.
и где двойной удар ?