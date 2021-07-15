13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме

Бывает, что актёры чувствуют некоторую тесноту, играя всего одного персонажа в фильме, и им выделяют несколько. На самом деле такое происходит исключительно в сюжетных целях, и герои, сыгранные одним и тем же человеком, должны быть похожи — это один из кинематографических способов воздействия на зрителя.

1. Кристина Эпплгейт в фильме «Пришельцы в Америке» (2001)