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13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме

13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме (14 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:05
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фото   
876
14

Давайте вспомним несколько известных примеров, когда актёры и актрисы воплощали на экране сразу двух, а то и трёх персонажей, и это не всегда можно было понять до финальных титров.

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Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фото   
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17k
KOSTELLO 47 минут назад
Эдди Мерфи негодует!

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204k
Барон Мюнхгаузен 14 минут назад
Эка невидаль...
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62k
Viktor 23 минуты назад
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9k
Александр Полчаса назад
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2k
Anatoly Shestakov Полчаса назад
В "Назад в будущее" все основные герои играли по несколько ролей. Например, фото из 2-й части, где было сыграно им не 2, а 3 роли: Марти молодой (1985), Марти старый (2015), дочь - Марли.
Его главный раздражитель - Биф Таннен тоже 3 роли: молодого (1955), зрелого (1985), старого (2015).... и т.д.
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50k
alertol 45 минут назад
номер 8 вообще-то все актёры

и где двойной удар ?
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364
Ринат Час назад
осторожно модерн переплюнул все эти фильмы
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1
sINte3 Час назад
Валерий Гаркалин и Вера Алентова в Ширли Мырли
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