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Из-за сбежавших заключённых любовница покойного "колбасного короля" попросила личную охрану

Из-за сбежавших заключённых любовница покойного "колбасного короля" попросила личную охрану (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 13:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Владимир Маругов   заключённые   колбасный король   любвница   сбежавшие заключённые   убийство   
2004
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6 августа убийца "колбасного короля" вместе с четырьмя другими заключёнными сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Единственная очевидица убийства Маругова - его любовница Сабина Газиева.

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Метки: ynews   Владимир Маругов   заключённые   колбасный король   любвница   сбежавшие заключённые   убийство   
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7  комментариев
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
Она удивляется как толпа сбежала, при этом ни кого не удивляет каким "чудом" она сама освободилась и сбежала, цирк, да она сама и сдала папика, а потом инсценировала побег. Сама и навела на загородный дом.
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338
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
ну и нахрена её защищать? какая ценность в этой шкуре?
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Че за колбаса то была у короля?
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Боится подельника
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233
Владимир Г. 2 часа назад
Что то заголовок не соответствует содержанию поста.
Гореавтор, ты определись уже. Так потребовала охрану или попросила?
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