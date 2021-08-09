Из-за сбежавших заключённых любовница покойного "колбасного короля" попросила личную охрану

Женщина теперь опасается за свою жизнь. Узнав, что убийца Александр Мавриди на свободе, она попросила защиты.

«Я просила защиту, но ее нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно…» — сообщила Сабина.

Женщина уверена, бежать преступникам помог кто-то находящийся на свободе.

«Без помощи выйти невозможно. Там такая надежная защита: несколько замков, железная дверь на ключе, еще и человек сидит. Наверху также сидят люди. Не понимаю, как эта толпа могла незаметно пройти?» — отметила Газиева в разговоре с Mash.