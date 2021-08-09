Из-за сбежавших заключённых любовница покойного "колбасного короля" попросила личную охрану

6 августа убийца "колбасного короля" вместе с четырьмя другими заключёнными сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Единственная очевидица убийства Маругова - его любовница Сабина Газиева.
Женщина теперь опасается за свою жизнь. Узнав, что убийца Александр Мавриди на свободе, она попросила защиты.
«Я просила защиту, но ее нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно…» — сообщила Сабина.
Женщина уверена, бежать преступникам помог кто-то находящийся на свободе.
«Без помощи выйти невозможно. Там такая надежная защита: несколько замков, железная дверь на ключе, еще и человек сидит. Наверху также сидят люди. Не понимаю, как эта толпа могла незаметно пройти?» — отметила Газиева в разговоре с Mash.
В день трагедии Сабина с Владимиром отдыхала в бане расположенной на территории загородного дома. Неизвестные ворвались и связали парочку, начав требовать деньги. Женщине удалось вырваться и вызвать полицию.
Как рассказывает женщина, в предбаннике она сумела подобрать лежащий на полу ее мобильный телефон и с ним вышла наружу.
«Я боялась, что убийцы уже в доме, а если я туда войду, я уже не смогу позвать на помощь. Я была совершенно голая, но мне удалось как-то стряхнуть с ног веревки» , - рассказала женщина.
Пока она вызывала полицию, бизнесмена застрелили из пистолета. Сабина Газиева проходила по делу как подозреваемая, однако сама женщина это отрицает.
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