Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже

Антон Макаров добавил себе еще одну тяжкую статью: чтобы скрыться, он угрожая пистолетом, угнал автомобиль у местного рыбака. Правда, далеко на нем уехать не смог.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже сегодня утром.
Его задержали в селе Землянск в 50 километрах от военного аэродрома. Так далеко забраться ему удалось благодаря автомобилю, который он угнал у рыбака в Рамонском районе. Мужчина рассказал, что спокойно рыбачил, пока к нему не подошел военный, который передернул затвор пистолета и потребовал ключи от машины.
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Сообщается, что Макаров направлялся в Орловскую область, где живут его дедушка с бабушкой. По словам последней, над Антоном в части издевались и отбирали вещи, поэтому он периодически просил привезти ему что-то из дома.
Местные СМИ пообщались с соседями Антона. Бабушки в один голос сообщили, что задержанный был парнем тихим, приветливым и даже помогал им выносить мусор. В квартире, которую не так давно ему подарила мама, живущая заграницей с новым мужем, он жил один. Соседи его практически не видели и не слышали - друзей не водил, приходил только переночевать.
"Вообще, очень вежливый, умный и добрый был малый. Всегда здоровался, мусор помогал выносить", - рассказала соседка Антона Тамара Ивановна.
Напомним, Антон Макаров открыл стрельбу на аэродроме "Балтимор" в Воронеже ранним утром 9 ноября. Сначала он зарубил пожарным топором офицера и завладел его пистолетом. После чего расстрелял двух человек - офицера и срочника. Ранение также получил еще один солдат, но медики сообщают, что его жизни ничего не угрожает.
Нападавшего искали более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, в небо были подняты беспилотники, а в городе объявили план "Перехват". Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям об убийстве двух и более человек и хищении оружия. И как минимум Макарова ждет еще одна статья о разбое.
а вот эти , которые лежачего пинают - просто твари!!!!!!!!!!!!!— Елена Н. (@kirillica1957) November 9, 2020
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что тут сказать, если он был признан годен к службе, значит служба его сделала негодным
При этом следует отметить, что Макаров несколько раз проходил медкомиссии, которые у него никаких отклонений не выявляли. Так, ранее он поступал в воронежский институт МВД, отучился в нем два курса, но был отчислен, после чего и был призван в армию."
интересно, и где тут дедовщина?
чувак просто не дружит с кукухой.
а что было бы если бы этот удот доучился на полицейского.
чувак просто не дружит с кукухой
Ну тогда все вопросы к комиссиям
у меня начальник факультета , в военном училище, полковник, командовал частью, до перевода в училище, на севере, часть стояла на БД,два чухана, расстреляли караул, несколько человек, и хотели сбежать на большую землю, один так как его не пустили в отпуск, потому что его девушка бросила, а другой заипался жрать концентраты и решил за компанию сбежать.непонятно только зачем было валить с десяток сослуживцев.закрылись на хоздворе в отдельном домике, патронов-валом,оружия -валом, жрачки валом, сидели сутки, постреливали, потом этот полковник, во исполнение своих служебных обязанностей,командира части стоящей на БД, после суток безрезультатных переговоров, выкатил зпу-4, которых было несколько в части, на прямую наводку и развалил постройку вместе с двумя психами.потом комиссия еле-еле два ведра костей собрала.
- А, куда же смотрели отцы-командиры?
-А, куда медики смотрели, когда он комиссию проходил?
Пы.Сы. Я, не в коем случае не оправдываю его действий, но убить офицера в армии мог либо "доведенный до края", либо совсем отморозок.
Когда служил, было пару придурков из дедов которых хотелось "убить", но не буквально. Даже подумывал ночью встать и тихо со всего размаха табуреткой прикраватной по кумполу кого-нибудь из них, пока дневальный на тумбочке не видит и быстро в койку... Но Бог уберег меня, а придурков в дисбат благополучно забрали вскоре.
Возможно и нашел - как раз вот этих двоих. А они довели эту жалобу до "коллектива". Во что превращается чмарение в таких случаях, я думаю объяснять не надо.