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Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже

Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   аэродром   видео   задержание   срочник   убийство   
3476
4
1

Антон Макаров добавил себе еще одну тяжкую статью: чтобы скрыться, он угрожая пистолетом, угнал автомобиль у местного рыбака. Правда, далеко на нем уехать не смог.

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Метки: ynews   аэродром   видео   задержание   срочник   убийство   
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86  комментариев
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1k
ddp Час назад
Это как же нужно давить на человека, чтобы принял заведомо провальное решение и начал убивать и убегать? Сильно сомневаюсь что все случилось на пустом месте, но если так возникает другой риторический вопрос: как его пропустили на комиссии?
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672
Арам Текнеджян 4 минуты назад
Я в прошлый раз сказал что "массовые расстрелы в России приобрели массовый характер" так мне минусов накидали ублюдки... Так вот нате вам, сосите.
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9k
Антон Семёныч 5 минут назад
Помню во времена службы, в 1994ом, на острове Шикотан, был у нас среди старослужащих человек, из Костромской области. Небольшого роста,сам пухлый, нос почти пятачком и глазки маленькие, злые. Был злобный и мстительный. А я был призывом младше и не знаю уж где я ему дорогу перешел, но доставалось мне от него периодически и что обидно, без причины, просто до.ё.б.ы.вался. Хотя по физухе, были практически на равных и даже раз схлестнулся с ним,когда терпение лопнуло, без особых увечий, надавали друг другу слегка. Проблема была в том, что в их призыве были и другие ребята, здоровые кабаны, качки, боксеры и были они одним сплоченным коллективом. Поэтому от.п.и.з.дить этого дурака мне бы никто безнаказанно не дал. Самого бы потом загасили, чтобы другим не повадно было. Хотя был один момент и я в предвкушении радостно потирал руки, когда наши "старые" начали отбывать на дембель, причем двумя партиями. В первую попали самые крепыши, а всякая ш.л.а.ебень ,включая моего "кореша" Леонида, попала во вторую. И он и я понимали, чем для него обернутся последние дни службы, если его группа поддержки сойдет с корабля на берег на неделю раньше его. Не знаю, кому он отсосал,но уехал с первой партией. Так вот к чему я это. Прошло 25 лет, там на корабле, всякое бывало, но гандона я этого запомнил на всю жизнь. И подводя черту, хочу сказать. Хоть страна наша огромная и нас с ним разделяют огромные расстояния. Но если судьба нас где-то сведет по чистой случайности. Я ему с величайшим удовольствием разнесу е.б.а.сосину..... Или он мне, там как карта ляжет. Но !!!! Желания убивать его нет. И тогда не было. Наказать хочется, но здравый смысл должен возобладать над эмоциями!
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2k
Юрий Злой 13 минут назад
а ниже поста две рекламы, одна предлагает посмотреть фильм, "Ворошиловский стрелок", а другая - скидки на винтовки

что тут сказать, если он был признан годен к службе, значит служба его сделала негодным
а ниже поста две рекламы, одна предлагает посмотреть фильм, "Ворошиловский стрелок", а другая - скидки на винтовки что тут сказать, если он был признан годен к службе, значит служба его сделала негодным
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40
Lucifer2000 Полчаса назад
Тот случай когда с чувака нечего взять. Что бы с ним не делали, он свою миссию выполнил, и расстелянных ублюдков вернуть его не заставить. По большому счету отчаявшиеся люди в подобных случаях забирают оружие с одной целью - застрелиться при задержании. Странно что тут не успел..
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7k
Kucher Lucifer2000 12 минут назад
Надеюсь, что такой неадекват застрелит твоих детей. Тогда я их тоже назову "ублюдками"
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40
Lucifer2000 Полчаса назад
Первая ошибка беглецов из армии. Бегут к родственникам... Пользуются общественным или при побеге с оружием - угнанным. Был бы умнее, - пробирался потемну, день пересидев где-то. А дальше по-классике - догнал бы товарняк и зацепился... Хотя был бы умнее - потерпел бы до дембеля, потом выждал годика три, нашел и тихо вырезал обидчиков
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151
Monher Lucifer2000 19 минут назад
Ты, зачем галоперидол выбросил?
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1k
OLDer Lucifer2000 17 минут назад
служил давно...85-87. с соседней части сбежал солдатик - замордовали деды. так его месяца 4 искали - спрятался у бабки какой то на хуторе. она его как внучка представила, а он ей по хозяйству помогал. не помню как то но спалился - взяли. но сажать не стали, в другую часть отправили. видимо за пагоны испугались.
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251
Старичок Полчаса назад
"Антон Макаров поссорился с проводившим проверку суточного наряда дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым. После словесного конфликта солдат ударил майора топором...
При этом следует отметить, что Макаров несколько раз проходил медкомиссии, которые у него никаких отклонений не выявляли. Так, ранее он поступал в воронежский институт МВД, отучился в нем два курса, но был отчислен, после чего и был призван в армию."
интересно, и где тут дедовщина?
чувак просто не дружит с кукухой.
а что было бы если бы этот удот доучился на полицейского.
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483
Обратная сторона Луны Старичок 16 минут назад
акаров несколько раз проходил медкомиссии, которые у него никаких отклонений не выявляли

чувак просто не дружит с кукухой

Ну тогда все вопросы к комиссиям
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1k
OLDer Старичок 15 минут назад
эх какого мента органы не получат
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37k
Александр Обратная сторона Луны 4 минуты назад
Да господи, кто хоть раз психолога проходил на любой медкомиссии знает как это "проходится".. Головные боли есть? На учете состоял? Покажи руки до локтя.... 7х8? Все - годен.
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483
Обратная сторона Луны Александр 4 секунды назад
Знаю. В этом то и вопрос
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2k
Станислав 36 минут назад
Да пи$дит этот придурок! 100 пудов! Этоиу них такая отмазка дежурная "дедовщина, меня обижали, отбирали компот, бла бла бла". Никак же ж не проверить. Охреневшее чмо. Сейчас не армия - санаторий. Казарм нет, в наряды не ходят, телефоном пользуются и всё для них стресс, слюнтяи! Убил ни в чем не повинных людей! Дрянь.
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9k
Lexx Шел мимо 21 минуту назад
и чем твое "видел" закончилось? заявление в военную прокуратуру написал? или только рассказами бывалого все обошлось?
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151
Monher Станислав 18 минут назад
Ты дурак?
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1k
OLDer Шел мимо 13 минут назад
ну и что?! я тоже служил и дедовщина в конце 80-х похлеще была, и не было никаких "солдатских матерей"! батя сказал - рубись сынок. били и я бил! но вешаться или стрелять мысли не было!
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2k
Станислав Monher 12 минут назад
Это ты дурак?
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508
Шел мимо Lexx 7 минут назад
кто служил в 90-е, начале 2000-х знают, что жаловаться офицерам, бежать в штаб, и тем более писать в прокуратуру - это самоубийство. Мое видел однажды закончилось тем что сержант на посту одному солдату череп сломал прикладом. Через несколько часов у солдата который пришел в караул начал увеличиваться в размерах череп - опухать... офицеры испугались и все закончилось тем что пострадавшего солдата уговорили сказать что он сам упал - отправили в больницу полечили, и комиссовали. Вот так у нас все дела делаются. за пределы части такие случаи редко утекают.
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373
Бля, верните СССР! 39 минут назад
Я срочную в 2000 служил на Дальнем Востоке . И по службе во многих частях бывал. И униженных было ровно столько, сколько себя унижать позволяли. Были и отмороженные на всю башку. И для них не все хорошо заканчивалось. Одному парню селезенку порвали..Как следствие штрафбат. Один поехал в отпуск по болезни матери через 4 месяца. Такие там начал ужасы про службу рассказывать , лишь бы не возвращаться назад. Городок маленький был, все друг друга знают. Родители сразу в панику. Так его по приезду от своих же земляков охраняли.
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508
Шел мимо Бля, верните СССР! Полчаса назад
наша армия начала 2000-х не лучше тюрьмы была, и видимо такой и осталась. Не понимаю тех кто гордится что "прошел эту школу жизни". Это все равно что гордиться тем что отсидел на зоне.
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328
Алксандр Шевченко 46 минут назад
Пинать задержанного, клгда он беспомощности, вся суть ментовская. Опустить человека, без разбирательств, со слов только одной стороны. Своих детей пусть так дома херачит, хотя возможно так оно и есть.
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2k
Станислав Алксандр Шевченко 17 минут назад
Какие ещё факты? Убил людей? Убил! Сбежал? Сбежал! Ограбил рыбака с угрозой применения оружия? Ограбил! Вот и нечего с ним миндальничать. Сама себя прставил вне закона.
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328
Алксандр Шевченко Станислав 8 минут назад
Он за это ответит по суду.
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328
Алксандр Шевченко Станислав 7 минут назад
На это есть суд, и приговор, а не отмороженный мент.
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328
Алксандр Шевченко Lexx 4 минуты назад
Их кто то тащил на эту работу ? Им за это платят с наших налогов. Я вот на аварию еду и не плачу, на сутки как минимум .
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37k
Александр Алксандр Шевченко Минуту назад
Особо опасного преступника надо так брать... Извините пожалуйста, не могли бы вы заложить руки за спину, чтобы мы надели на вас наручники.. так не жмет, нет? Вы извините ради бога, если что не так... Он убил хладнокровно троих, одного ранил, угнал авто, угрожая оружием. Он лежал без наручников, лучше пнуть его раза 2-3, чем ждать что он вскочит и застрелит уже тебя.
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9k
Евгений 51 минуту назад
И никакой дедовщины в армии, конечно же, найдено не будет. Проведут расследование, и выяснится что парень служил среди ангелов, пил амброзию, от которой крышу и снесло.
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2k
Константин Евгений Полчаса назад
у придурка просто голова больная. Хотя то конечно удобно на "дедовщину" сваливать.
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3k
Шилов Евгений 22 минуты назад
Все познается в сравнении. Когда лет этак на несколько присядет в компании интеллигентных людей с прекрасными лицами и повадками, будет службу вспоминать именно так как ты ее описал.
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39k
Соломей 57 минут назад
это ему повезло.что живым взяли.
у меня начальник факультета , в военном училище, полковник, командовал частью, до перевода в училище, на севере, часть стояла на БД,два чухана, расстреляли караул, несколько человек, и хотели сбежать на большую землю, один так как его не пустили в отпуск, потому что его девушка бросила, а другой заипался жрать концентраты и решил за компанию сбежать.непонятно только зачем было валить с десяток сослуживцев.закрылись на хоздворе в отдельном домике, патронов-валом,оружия -валом, жрачки валом, сидели сутки, постреливали, потом этот полковник, во исполнение своих служебных обязанностей,командира части стоящей на БД, после суток безрезультатных переговоров, выкатил зпу-4, которых было несколько в части, на прямую наводку и развалил постройку вместе с двумя психами.потом комиссия еле-еле два ведра костей собрала.
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942
Руслан Новак Соломей 49 минут назад
Ага, а вы военный человек поверили в такую басню? Про ЗСУ и то что человек от того что плохо кормили за оружие взялся.
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39k
Соломей Руслан Новак 45 минут назад
я 13 лет прослужил в армии, из них 5,помощником военного прокурора СКВО,в своё время.я видел такое своими глазами, что ты никогда ни в одном фильме ужаса не увидишь.
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3k
Ваник Соломей 21 минуту назад
Если бы это было правдой , такой случай был бы известен всем . Всё-таки десяток сослуживцев расстреляли.
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39k
Соломей Ваник 14 минут назад
если все, будут знать всё, то у многих кукуха уедет так же как и у предмета этой темы.психов и так полно.и любителей устроить очередной колумбайн.
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5k
Роман Соломей 7 минут назад
Соглашусь.. иногда такие вещи тварились , что никакому писателю ужастиков не снилось.. я в свое время сам дембелей после двух стычек пи..ть начал. даже до ножевого дошло.. и мрази эти утихомирились только тогда, когда нас на вторую компанию загнали. просекли что там их те над кем они издевались могут просто пришить и списать на боевые - вот и свалили на самый дальний блок пост. правда по пьяни там один хрен подорвались на гранате в палатке...
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110
Nuucha Час назад
На фотографиях как будто два разных человека.
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4k
uutb Час назад
Довели парня... Один вопрос:
- А, куда же смотрели отцы-командиры?
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4k
Владимир uutb Час назад
Как довели? От сиськи оторвали? В Скайрим не дали доиграть? У него так то телефон кнопочный есть, звони жалуйся или непосредственно командиру. Мамке на худой конец.
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4k
uutb Владимир 41 минуту назад
Вообще то, он до армии учился в Воронежском институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию. Так, что такое служба без скайрима и прочего- знает. И, доводили его скорее всего за то, что "мусор не доделанный". Вот и сорвало кукуху
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6k
Света uutb 20 минут назад
Вообще то сообщают, что он ушёл не по собственному желанию, а отчислили за неоднократные(!) драки. И сокурсники бывшие говорят, что он был вспыльчивый и агрессивный. Так что всё совершенно не так однозначно, как вы пишите.
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4k
uutb Света 7 минут назад
Если он был "вспыльчивый и агрессивный(то есть неадекватный)", тогда вопрос стоит немного по другому:
-А, куда медики смотрели, когда он комиссию проходил?
Пы.Сы. Я, не в коем случае не оправдываю его действий, но убить офицера в армии мог либо "доведенный до края", либо совсем отморозок.
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6k
Света uutb Минуту назад
Ну вот про это и речь. А вы ведь писали что он учился и знает что такое ограничения. Всё очень непросто в таких ситувациях. И коммисии могут сильно косячить. Тому масса примеров и гнобить могут и сам гадом может быть. Мы этого не знаем и скорее всего не узнаем правды. Однако убийство практически ничем оправдать не могу. Исключения типа самообороны редки. Всё же думаю, что тут не этот случай. Посмотрите на его лицо. Не похож он на несчастного забитошку, ну никак не тянет.
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8k
Sasa Час назад
Кукушка поехала. Решил мстить, обиделся на кого-то. Не нашел ни кого из офицеров, кому бы решил пожаловаться или спросить совет. По другому мстить не захотел или не пришло в голову.
Когда служил, было пару придурков из дедов которых хотелось "убить", но не буквально. Даже подумывал ночью встать и тихо со всего размаха табуреткой прикраватной по кумполу кого-нибудь из них, пока дневальный на тумбочке не видит и быстро в койку... Но Бог уберег меня, а придурков в дисбат благополучно забрали вскоре.
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3k
Едондер пуп Sasa 51 минуту назад
"Не нашел ни кого из офицеров, кому бы решил пожаловаться или спросить совет."
Возможно и нашел - как раз вот этих двоих. А они довели эту жалобу до "коллектива". Во что превращается чмарение в таких случаях, я думаю объяснять не надо.
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328
Алксандр Шевченко Sasa 44 минуты назад
Как говорили шакалы у меня в роте "дедовщину в армии никто не отменял".
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176
sedoisever Едондер пуп 41 минуту назад
И во что оно превращается? Его убили? Может заморили до полусмерти? Как вы легко даёте таким зачмырённым право вершить самосуд.
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3k
Едондер пуп sedoisever 22 минуты назад
Как легко предположение о причинах поступка вы превращаете в оправдание преступления))
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4k
Владимир Час назад
"не снимай" походу за кадром его поломали маленько.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Ща в армии в каждом закутке камера и особист по субботам приезжает и тет-а-тет беседует, не обижает кто? По моему очередной поехавший маменькин сынок. Народу поубивал, сученок.
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9k
Ivan Ivanov Чучело Мяучело Час назад
это в какой армии?
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1k
Чучело Мяучело Ivan Ivanov 58 минут назад
В Российской.
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183
ЯуЦуЧу Чучело Мяучело 54 минуты назад
Россия страна контрастов, где-то густо где-то пусто
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1k
Чучело Мяучело ЯуЦуЧу 47 минут назад
Не спорю. Но тенденция такая. У меня пацаны на трениаровки ходят, с их слов говорю. Примерно так и рассказывают. И что офицерам сейчас с отмороженными тяжело - прессануть сложно.
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1k
NiThR0 Ivan Ivanov 46 минут назад
Не в Вашей диванной.
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1k
Федор Медведев Час назад
командира части в расход теперь пустят.
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2k
Core Федор Медведев Час назад
Ну так это его косяк и есть)
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183
ЯуЦуЧу Федор Медведев 53 минуты назад
а я бы и главнокомандующего давно пустил....
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28k
Alex Федор Медведев 43 минуты назад
Не в расход, а по кругу.
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151
Monher Alex 13 минут назад
Ты тут своей интимной жизнью не хватай
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