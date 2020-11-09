Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже

Местные СМИ пообщались с соседями Антона. Бабушки в один голос сообщили, что задержанный был парнем тихим, приветливым и даже помогал им выносить мусор. В квартире, которую не так давно ему подарила мама, живущая заграницей с новым мужем, он жил один. Соседи его практически не видели и не слышали - друзей не водил, приходил только переночевать.





"Вообще, очень вежливый, умный и добрый был малый. Всегда здоровался, мусор помогал выносить", - рассказала соседка Антона Тамара Ивановна.

