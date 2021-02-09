Любовница московского бизнесмена организовала заказное убийство соперницы

Следственный комитет России раскрыл громкое дело об убийстве 30-летней Натальи Прониной, хореографа и основательницы школы танцев. Убийство произошло в декабре прошлого года, киллер поджидал жертву у ее подъезда и выстрелил ей в лицо. Заказчиком этого преступления, как выяснилось, была женщина, а причиной - банальная ревность.
По версии следствия, заказчица преступления - психолог Елена Сосновская - состояла в связи с женатым мужчиной, крупным московским бизнесменом (он проходит по делу как свидетель и его имя не разглашается). Сосновская узнала о том, что ее возлюбленный встречается не только с ней, но и с эффектной учительницей танцев, которая к тому же гораздо моложе нее.
Сосновская решила устранить соперницу и обратилась к своему знакомому с просьбой организовать убийство, пообещав за работу 200 тысяч рублей и иномарку. Тот согласился, купил оружие и патроны, и нанял в качестве киллера своего знакомого, выходца из Чечни, с которым они когда-то вместе работали на стройке.
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Убийство произошло 23 декабря прошлого года на Профсоюзной улице в Москве. Киллер ждал жертву во дворе ее дома, и когда она подошла к двери подъезда, выстрелил из пистолета ей в голову. Покидая место преступления, он выбросил пистолет. По отпечаткам пальцев на оружии следователи и вышли на убийцу, который затем привел их к заказчику.
Выяснилось, что в деле замешаны еще несколько человек, которые в течение месяца изучали распорядок дня и маршруты передвижения жертвы. Подозреваемые, причастные к совершению преступления, задержаны.
Всего их шесть человек, включая заказчицу. Сейчас они решением Черемушкинского районного суда заключены под стражу до 23 марта. Вот их имена: Тагиров Хасан Абумуслимович, Айвазян Артак Сережаевич, Сосновская Елена Ивановна, Тагиров Руслан Абумуслимович, Таранов Константин Михайлови и Головин Алексей Вячеславович.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве по найму и о незаконном обороте оружия.
41-летний бизнесмен, который встречался с обеими женщинами, дал показания по делу. Известно, что он женат и воспитывает троих детей.
По словам подруг Натальи Прониной, она не знала о том, что этот мужчина женат, и тем более не подозревала о том, что у него имеется очень ревнивая любовница.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У 61-летней жительницы Кызыла умер муж, а его дочка от первого брака по закону становилась первой наследницей двух квартир. Это никак не входило в планы жены умершего и она решила девочку убить, но не своими руками. Вдова нашла киллера, пообещав ему 180 тысяч рублей.
Женщина отдала предполагаемому убийце всю информацию о ребёнке, 10 тысяч рублей аванса и электрошокер, с помощью которого, по её мнению, можно было убить падчерицу. Киллер, как вы понимаете, был ненастоящим женщину задержали в рамках спецоперации, ей уже предъявили обвинение.
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