Любовница московского бизнесмена организовала заказное убийство соперницы

По версии следствия, заказчица преступления - психолог Елена Сосновская - состояла в связи с женатым мужчиной, крупным московским бизнесменом (он проходит по делу как свидетель и его имя не разглашается). Сосновская узнала о том, что ее возлюбленный встречается не только с ней, но и с эффектной учительницей танцев, которая к тому же гораздо моложе нее.