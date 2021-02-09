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Любовница московского бизнесмена организовала заказное убийство соперницы

Любовница московского бизнесмена организовала заказное убийство соперницы (8 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   заказное убийство   киллеры   любовница   новости   раскрыли   соперница   убийство   
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Следственный комитет России раскрыл громкое дело об убийстве 30-летней Натальи Прониной, хореографа и основательницы школы танцев. Убийство произошло в декабре прошлого года, киллер поджидал жертву у ее подъезда и выстрелил ей в лицо. Заказчиком этого преступления, как выяснилось, была женщина, а причиной - банальная ревность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   заказное убийство   киллеры   любовница   новости   раскрыли   соперница   убийство   
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4k
Пепелац 2 часа назад
Лучше когда работают на опережение
В Туве предотвратили заказное убийство 8-летней девочки. Её заказала мачеха из-за двух квартир.
У 61-летней жительницы Кызыла умер муж, а его дочка от первого брака по закону становилась первой наследницей двух квартир. Это никак не входило в планы жены умершего и она решила девочку убить, но не своими руками. Вдова нашла киллера, пообещав ему 180 тысяч рублей.

Женщина отдала предполагаемому убийце всю информацию о ребёнке, 10 тысяч рублей аванса и электрошокер, с помощью которого, по её мнению, можно было убить падчерицу. Киллер, как вы понимаете, был ненастоящим женщину задержали в рамках спецоперации, ей уже предъявили обвинение.
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5k
Александр 18 минут назад
Две москвички не поделили москвича, который был женат на третьей москвичке. Первая москвичка грохнула вторую москвичку у подъезда ее дома в Москве.
Подозреваемые по делу: Тагиров Хасан Абумуслимович, Айвазян Артак Сережаевич, Тагиров Руслан Абумуслимович...
Сука, до слез=)))))))))) Я понимаю, ситуация грустная, но ничего не могу с собой поделать, катаюсь по полу=))))
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2k
владимир Полчаса назад
Кадыров там ещё не просил чтобы убийца извинился и его отпустили?
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4k
Бу 43 минуты назад
Опять хачики
Ну а бабы как всегда...ничего они не знали ((
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3k
Shtoppi Час назад
<<...пообещав за работу 200 тысяч рублей и иномарку.>>
Че серьезно? Если она это организатору обещала, то сколько тогда исполнитель получил?
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25
Дмитр Шалаев Shtoppi 10 минут назад
Наверное на всё 200к и авто. И организатору, и исполнителям.
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3k
au3 Час назад
Психолог убила из ревности :) А сама себе психологически помочь не могла?
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27k
winergy2012 Час назад
Чуть позже жена закажет.За такие проделки.
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Вот их имена: Тагиров Хасан Абумуслимович, Айвазян Артак Сережаевич, Сосновская Елена Ивановна, Тагиров Руслан Абумуслимович, Таранов Константин Михайлови и Головин Алексей Вячеславович".

Дружба народов. Ни Нагорный Карабах, ни Сумгаит, ни кавказцы не помеха.
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50k
pynh 2 часа назад
Фамилии-то какие заморские
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