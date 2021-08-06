В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве

Из изолятора временного содержания в городе Истра пятеро заключённых сбежали. Побег был совершён в 4 часа утра. Среди беглецов - Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве.
В СК рассказали, что пятеро заключённых в 4 часа утра открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа, передаёт РБК.
«Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи», — уточнила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Вместе с Мавриди бежали четверо других, которые находились с ним в одной камере: Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Мужчины выбрались за территорию учреждения и скрылись в неизвестном направлении. Момент побега пятерых заключенных из изолятора попал на камеры.
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Кроме того, в камере были двое других, которые отказались бежать. Они рассказали следователям, что спланировал побег именно Мавриди.
Александр Мавриди подозревается в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова в ночь на 2 ноября 2020 года. Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. Злоумышленники ворвались в дом бизнесмена, связали его и сожительницу. Преступники требовали деньги у Маругова. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию, но когда они прибыли - бизнесмен был мёртв.
В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Жуковского будут установлены причины и условия произошедшего.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, сообщается на канале прокуратуры Московской области в Telegram.
Мы следим за развитием событий.
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А Дверь эта, как я понимаю, сразу на УЛИЦУ вела????
Может все проще... Кто то за долю малую проводил до улицы.
Заключенных семеро, а спальных мест всего 5, не понравилось людям, вот и сбежали.
Вышел из камеры и сразу на улице. Вот это да.
В тоже время в отсталой Воркуте Изолятор выглядит не очень красиво, не покрашен и т.п.
Но хз как можно там выйти на улицу.
И смертную казнь надо возвращать. Обществу такие люди не нужны, и нехрен их содержать за счет государства.