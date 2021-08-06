FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7263 поста • 1231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве

В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве (5 фото)

Автор:
06 августа 2021 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Истра   Москва   заключённые   интересное   побег   тюрьма   
2777
5

Из изолятора временного содержания в городе Истра пятеро заключённых сбежали. Побег был совершён в 4 часа утра. Среди беглецов - Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Истра   Москва   заключённые   интересное   побег   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Кружок Час назад
"открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа" (с)
А Дверь эта, как я понимаю, сразу на УЛИЦУ вела????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
djinn 4 минуты назад
да все понятно. Груз ответственности, в связи с отсутствием прививки, заставил этих 5-ых пуститься на поиски павильона "здоровье". Как привьются- так вернутся. Оставшиеся двое уже имели сертификаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
SHIBAN 6 минут назад
Странно очень странно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
4EPMET 9 минут назад
Мавриди, Тетеря, Бунтару, Грозаву, Цуркану... Чё сборная Молдавии по правонарушениям?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий 16 минут назад
А что, гайки замка тоже внутри камеры?
А видеонаблюдение в камере? Тоже на гайках?
Может все проще... Кто то за долю малую проводил до улицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Миша 18 минут назад
Элементарно, Ватсон! Открыли камеру с помощью денег. Никаких предположительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
голландец 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Николай Красножопов Полчаса назад
Мля, ну и морды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 47 минут назад
Где-то недалеко от меня бегают. Вепря, что ли, собрать-снарядить, на всякий случай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pillin Alex 48 минут назад
https://iz.ru/video/embed/1203451https://iz.ru/video/embed/1203451
Заключенных семеро, а спальных мест всего 5, не понравилось людям, вот и сбежали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
antonium 49 минут назад
Ну это же не Навальный. Эти товарищи не склонны к побегу, их проверять каждый час не нужно. Вышли и вышли, теперь зачем переживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум 53 минуты назад
невероятные приключения очередных нерусских в России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
Какая дичь...
В СИЗО разрешено хранение гаечных ключей? Территория на ночь запирается на "английский замок", и даже ночной сторож со свистком не нужен? Я, помнится, из детского сада попытался, во время "тихого часа", к маме сбежать - дальше "игровой комнаты" не ушёл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
vdfddd44444 Час назад
удачи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис Час назад
Какой интересный изолятор.
Вышел из камеры и сразу на улице. Вот это да.
В тоже время в отсталой Воркуте Изолятор выглядит не очень красиво, не покрашен и т.п.
Но хз как можно там выйти на улицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
Ranae Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Сибиряк Час назад
Им только за рожы надо срок давать.
И смертную казнь надо возвращать. Обществу такие люди не нужны, и нехрен их содержать за счет государства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов #васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов Житель Подмосковья устроил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке Житель Подмосковья устроил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея В Москве неизвестный устроил перестрелку с сотрудниками ДПС В Москве неизвестный устроил перестрелку с сотрудниками ДПС Перед парадом Победы солдат разбил стёкла машины ФСО, крича о ненависти к ФСБ Перед парадом Победы солдат разбил стёкла машины ФСО, крича о ненависти к ФСБ Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120522



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром
2
78
Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
5
148
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Секреты хорошего летнего клева
0
4
Секреты хорошего летнего клева
НАМИ-А50 «Белка»: микролитражный прототип родом из СССР
0
1
НАМИ-А50 «Белка»: микролитражный прототип родом из СССР
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомир#интересное#кино#шоу бизнес#олимпиада#в мире#спорт
#интересно#ynews#люди#автомобили#прикол#подборка#СССР#приколы#фильм#Украина
#Юмор#животные#история#Россия#дтп#сша#аварии#авто аварии#фотографии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться