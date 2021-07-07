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«Орский маньяк» может скрываться в Тверской области

«Орский маньяк» может скрываться в Тверской области (3 фото)

Автор:
07 июля 2021 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   маньяк   орский маньяк   преступник   расследование   убийство   убица   
2459
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Следственный комитет Тверской области обратился к жителям с просьбой о помощи в установлении местонахождения предполагаемого серийного убийцы и насильника Валерия Андреева, которого прозвали «Орским маньяком».

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Метки: ynews   маньяк   орский маньяк   преступник   расследование   убийство   убица   
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15  комментариев
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А как он скрылся если его задержали, провели обыск и нашли улики? Сбежал?
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6k
Денис Час назад
По телеку каждый день его рожу в розыске показывали бы по федеральным каналам, может кто нибудь и увидел у кого нет интернета и т. д.
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1k
Руслан Новак Час назад
Бред какой-то! Нашли следы крови и задержали но он скрылся. 9 лет где-то бегает а теперь помогите найти. За 9 лет у него уже физиономия основательно поменялась.
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45k
parallax 2 часа назад
Интересно, а на центральных ТВ каналах его рыло показать и попросить о помощи в поимке, следователям религия запрещает?
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−14
адик ольгинец 2 часа назад
в штабе единой россии надо искать
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11k
Bill 2 часа назад
"Андреева задержали ... после этого Валерий позвонил жене и скрылся"
WTF?
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62k
Viktor 2 часа назад
Как же он позвонил жене и скрылся, ежели его задержали и нашли пятна крови!?

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5k
Станислав 2 часа назад
"Андреева задержали и провели обыск в его автомобиле и в гараже. Там были найдены замытые следы крови. После этого 6 июля 2012 Валерий последний раз позвонил жене и скрылся."
Вот уж не думал, что можно скрыться после того, как тебя задержали.
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11k
Вася 2 часа назад
в лучшем случае - нашли родственники жертв
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10k
Kucher 2 часа назад
Может сдох уже где нибудь.
А если живым эту тварь найдут, может его "случайно" при задержании пристрелят.
Нафиг вообще таких живыми оставлять?
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55k
pynh 2 часа назад
санёнги они такие, купил - не спрячешься, знакомо
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