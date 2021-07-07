«Орский маньяк» может скрываться в Тверской области

Следственный комитет Тверской области обратился к жителям с просьбой о помощи в установлении местонахождения предполагаемого серийного убийцы и насильника Валерия Андреева, которого прозвали «Орским маньяком».
СУ СК РФ по Тверской области распространили обращение в котором описали внешность и указали особые приметы. Мужчине 63 года, его рост 173 см.
- лицо: овальное
- нос: спинка — прямая, основание – горизонтальное
- волосы: прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью
- губы – тонкие
- подбородок – прямой
- ушные раковины – прилегающие
Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла, на животе имеется шрам после операции (удаление язвы).
В середине нулевых в районе трасс Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург стали находить тела убитых женщин. Ни одна не была похожа на проститутку, как выяснилось позже, все женщины пытались добраться домой на попутках. Почерк у всех преступлений был примерно одинаков — трупы находили в лесу, а на теле оставались следы изнасилований. Следствие подозревает Андреева в причастности к не менее семи убийствам женщин. Следователи установили, что одна из убитых девушек садилась в белый SsangYong. В Оренбургской области оказалось всего два. Один из них принадлежал дальнобойщику Валерию Андрееву.
Андреева задержали и провели обыск в его автомобиле и в гараже. Там были найдены замытые следы крови. После этого 6 июля 2012 Валерий последний раз позвонил жене и скрылся. История «Орского маньяка» стала достоянием общественности и на его поиски были брошены все силы. Маньяка очно обвинили в восьми убийствах, но найти его так и не удалось.
По сообщениям СМИ, может быть причастен к исчезновению более ста женщин. Подозреваемый входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых полицией.
Источник:
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WTF?
Вот уж не думал, что можно скрыться после того, как тебя задержали.
А если живым эту тварь найдут, может его "случайно" при задержании пристрелят.
Нафиг вообще таких живыми оставлять?