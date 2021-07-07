«Орский маньяк» может скрываться в Тверской области

Андреева задержали и провели обыск в его автомобиле и в гараже. Там были найдены замытые следы крови. После этого 6 июля 2012 Валерий последний раз позвонил жене и скрылся. История «Орского маньяка» стала достоянием общественности и на его поиски были брошены все силы. Маньяка очно обвинили в восьми убийствах, но найти его так и не удалось.

По сообщениям СМИ, может быть причастен к исчезновению более ста женщин. Подозреваемый входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых полицией.