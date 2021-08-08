Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было

Один из описанных в статье способов нелегального провоза драгоценностей был осуществлён с помощью гипсовой повязки на ноге. Но пограничники разоблачили мошенников и контрабанда не прошла.

В сценарии ногу поменяли на руку и заменили маршрут провоза контрабанды. В реальности, драгоценности хотели вывести из СССР, в фильме же, наоборот, их пытаются ввезти.