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Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было

Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было (9 фото + 2 видео)

Автор:
08 августа 2021 19:17
Метки: интересные факты   история фильма   кино   
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Первоначально сценарий к фильму назывался «Контрабандист». Его авторы Морис Слободский и Яков Костюковский написали сценарий после того, как им на глаза попалась статья журналиста Аркадия Сахнина в газете «Правда», посвящённая борьбе советских пограничников с контрабандистами.

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Метки: интересные факты   история фильма   кино   
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NAZARETH Час назад
Замечательный фильм
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