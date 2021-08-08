Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было

Первоначально сценарий к фильму назывался «Контрабандист». Его авторы Морис Слободский и Яков Костюковский написали сценарий после того, как им на глаза попалась статья журналиста Аркадия Сахнина в газете «Правда», посвящённая борьбе советских пограничников с контрабандистами.
Один из описанных в статье способов нелегального провоза драгоценностей был осуществлён с помощью гипсовой повязки на ноге. Но пограничники разоблачили мошенников и контрабанда не прошла.
В сценарии ногу поменяли на руку и заменили маршрут провоза контрабанды. В реальности, драгоценности хотели вывести из СССР, в фильме же, наоборот, их пытаются ввезти.
Но самое главное, был придуман забавный сюжет со случайной заменой контрабандиста на обычного советского гражданина Семёна Горбункова.
Первоначально главного героя фильма назвали Семён Семёныч Павлик. Чуть позже фамилию поменяли на Тимошкина, но в финальной версии сценария он стал Горбунковым. Авторы с самого начала знали, что этого персонажа будет играть Юрий Никулин, поэтому роль писали под него.
Преступную троицу Геша, Лёлик и Шеф вначале тоже звали по-другому. Например, Геша Козодоев носил прозвище Граф. На роль пробовались многие, но когда был выбран и утвержден Миронов, про кличку «Граф» как-то сразу все позабыли – уж больно комичным выходил этот образ у актёра, чтобы носить такое важное прозвище.
Актёрский дует Лёлика и Геши Леонид Гайдай подсмотрел у Рязанова в комедии «Берегись автомобиля», где артисты Миронов и Папанов тоже сыграли конфликтный комический дуэт Димы Семицветова и его тестя Семёна Васильевича.
На съемки в Сочи Никулин прилетел с женой и сыном. По предварительной договорённости с Гайдаем, супруга Татьяна и сын Максим должны были сняться в эпизодах фильма. Татьяна сыграла экскурсовода, а сын в эпизоде с Мироновым на «необитаемом» островке. Геша должен был цинично дать пинок своему «спасителю» в исполнении Максима.
Эпизод долго не получался, так как Максим, ожидая удара сзади, уже начинал сам падать в воду. На очередном дубле Гайдаю это надоело, и он всем сказал, что всё – пинать мальчика не надо, пусть Андрей просто пройдет мимо. А перед началом съёмки шепнул Миронову, чтобы он пнул, и посильнее.
Эпизод получился на славу, а упавший в воду Максим лишь удивленно и с обидой выкрикнул: «Что же вы, дядя Андрей?!»
Во время съёмок эпизода с криками о помощи Геши Козодоева, когда он попал на «необитаемый» остров, в кадр неожиданно на большой скорости влетела моторка с местными спасателями. Дубль был испорчен, а спасателям пришлось объяснять, что это всего лишь киносъемки. Но кричал Миронов очень искренне и очень громко.
В Баку Никулину долго не давался эпизод с падением около аптеки. Вернее, та часть сцены, когда он наступает на арбузную корку. После десятого дубля, и опять неудачного, взялся помочь Леонид Каневский. На него надели штаны и ботинки от персонажа Никулина и сделали три подряд отличных дубля. Позже в картине использовали самый первый.
В заключительной части фильма, когда загипсованного Никулина краном перегружают из моторной лодки в автомобиль, Юрий Владимирович случайно очень больно получил тяжелым стальным крюком по шее. У Никулина потом несколько дней болел позвоночник в месте удара, а Гайдай, чтобы зря не пропали такие кадры, сделал из них очередной смешной эпизод в фильме.
По воспоминаниям большинства членов съёмочной группы, фильм снимался с хорошим настроем и сравнительно легче и веселее, чем предыдущие комедии Гайдая. В съёмочной группе и среди артистов почти не возникало конфликтов, да и сам режиссер всегда находился в хорошем настроении. Возможно, поэтому и получился шедевр на все времена.
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