Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино

В рациональном Советском Союзе люди хорошо знали физику и химию, и к чудесам относились скептически. Наверно поэтому нет у нас классических волшебников. Но вот персонажи, имеющие магическую силу, всё же в кинематографе присутствуют.

Кощей Бессмертный в бою мог дать фору и самому Саурону. Сила и могущество позволяли, да и колдовать он умел не хуже, чем любой маг из Хогвартса.

А великолепное исполнение роли Георгием Милляром давало нашему Кощею +500 очков харизмы.

В то время не было компьютерной графики, да и сам фильм снимался во время эвакуации в тяжёлый 1941 год. Для поиска образа Милляр обошёл несколько церквей, окончательно вдохновился мрачной гравюрой Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса». А когда подхватил малярию, так отощал, что стал похож на Кощея даже без грима. Актеру тогда было всего 38 лет.

С момента выпуска фильма на большие экраны прошло уже почти 80 лет, но все равно Милляр сыграл самого лучшего Кощея всех времен и народов.