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Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино

Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино (17 фото)

Автор:
08 января 2021 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   волшебники   интересные факты   кино   люди   маги   шоу бизнес   
1784
17
Когда смотришь фильмы о магах и чародеях, то обычно волшебников играют уже весьма взрослые люди.
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Метки: актеры   волшебники   интересные факты   кино   люди   маги   шоу бизнес   
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239k
Booharik 49 минут назад
Хоттабыча сыграл отец, а на правой фотографии его сын, тоже Николай Волков, актёр.
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57k
Опиум для народа 12 минут назад
Насчет Гендальфа и Сарумана после книг "Последний кольценосец" Еськова,"Урук-хай или путешествие туда" Байбородина,"Слуги зла" Далина и "Черной Книги Арды",кто там хороший а кто не очень, я бы не согласился.Еще бы фильмы по ним сняли-была бы бомба.)
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450
Костя Шапкин Полчаса назад
Комментарий к фото
Позорники, видно же невооруженным глазом что разные люди на фото! Это отец и сын
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1k
rezus_44 Полчаса назад
Хорошая подборка актёров . Действительно все таланты .
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Иэн Маккеллен взрослея перебрался из Эльфов в Гэндальфа. А если присмотреться, то многие актеры халифуда- ушастые были в молодости. Я так понял- корни у них одни, но потом (в поколениях), они эту хрень убрали генетически. А как?- волшебством!)))
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10k
Паша Эмильевич 44 минуты назад
Хоттабыч-Владимир Толоконников
Хоттабыч-Владимир Толоконников
Хоттабыч-Владимир Толоконников
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49k
smakido Час назад
Георгий Милляр - лучший : Кощей, Черт, и, конечно же непревзойденная Бабуся - Ягуся!
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0
Артём Час назад
Я почему то думал, что Хоттабыча играл Владимир Этуш )))
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10k
Евгений Час назад
МакГонагалл вообще огонь в молодости была - то в пост фотку неудачную отобрали.
МакГонагалл вообще огонь в молодости была - то в пост фотку неудачную отобрали.
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