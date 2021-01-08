Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино

Когда смотришь фильмы о магах и чародеях, то обычно волшебников играют уже весьма взрослые люди.
Очень интересно смотреть, как выросли дети и подростки, снимавшиеся в том же "Гарри Поттере", но не менее интересно посмотреть, а какими же были в молодости актеры, сыгравшие могущественных магов и волшебников.
Альбус Дамблдор - Ричард Харрис
За чудесами и магией мало кто заметил, что профессора Альбуса Дамблдора сыграли два разных человека. Дело в том, что изначально роль великого волшебника досталась британскому актёру Ричаду Харрису. Он великолепно вжился в роль мудрого наставника Гарри Поттера. Именно он был Дамблдором в двух первых фильмах киноэпопеи. Харрис согласился на эту роль только потому, что его 10-летняя внучка угрожала, что перестанет с ним разговаривать. На момент начала съемок Ричарду было 71, а буквально через год актёра не стало.
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Майкл Гэмбон
В третьем фильме о Гарри роль Дамблдора исполнил уже Майкл Гэмбон. Впрочем, он играл директора Хогвартса и во всех последующих фильмах. А так как Майклу было всего 63 года, то и его профессор был более подвижен, чем в предыдущих частях. Хотя некоторые фанаты считают, что его волшебник был менее харизматичен.
Несмотря на солидный возраст, Майклу уже за 80, он до сих пор продолжает сниматься в кино.
Несмотря на солидный возраст, Майклу уже за 80, он до сих пор продолжает сниматься в кино.
Минерва Макгонагалл - Мэгги Смит
Сильнейший маг, заместитель директора Школы Чародейства и Волшебства «Хогвартс», декан Гриффиндора, преподаватель трансфигурации Минерва Макгонагалл одним только взглядом могла поставить на место любого волшебника. Не удивительно, что именно она впоследствии стала директором Хогвартса.
Мэгги Смит исполнилось 67 лет, когда ей предложили роль суровой и мудрой волшебницы. Во время съемок 6 части у актрисы был обнаружен рак груди, но несмотря на всю серьёзность положения, актриса не прервала своего участия в съемках. Мэгги смогла победить рак и снялась во всех частях фильма.
Мэгги Смит исполнилось 67 лет, когда ей предложили роль суровой и мудрой волшебницы. Во время съемок 6 части у актрисы был обнаружен рак груди, но несмотря на всю серьёзность положения, актриса не прервала своего участия в съемках. Мэгги смогла победить рак и снялась во всех частях фильма.
Волан-де-Морт - Рэйф Файнс
Лицо Волан-де-Морта, самого сильного темного волшебника им вселенной Гарри Поттера, вызывает лишь отвращение. Так, что сложно представить, как актер, сыгравший такого многогранного персонажа, выглядел в молодости. Но, оказывается, за слоем грима, скрывался Рэйф Файнс, актер, продюсер и режиссёр. Заслуженный - перезаслуженный. Он, кстати, еще Евгения Онегина играл в одноимённом британском фильме в 1999 году, а роль Татьяны исполнила Лив Тайлер, но это уже другая история.
Конечно, много еще волшебников из этого фильма можно перечислить, но мы двигаемся дальше. И так - "Властелин колец".
Конечно, много еще волшебников из этого фильма можно перечислить, но мы двигаемся дальше. И так - "Властелин колец".
Гэндальф - Иэн Маккеллен
Гэндальф, он же Пендальф Серый. Один из центральных персонажей легендариума Джона Р. Р. Толкина. Очень хороший, в меру хитрый волшебник. Появлялся исключительно в нужный момент.
Кстати, кто забыл, первый фильм "Властелина колец" вышел в 2000 году. Да-да, а казалось, вот недавно. Но вернемся к Гэндальфу, точнее к Иэну Маккеллену. Ему было 60 лет, когда он получил предложение сыграть этого могучего волшебника. В тот момент он участвовал в съемках «Люди Икс» и изображал там главного злодея Магнето.
За роль Гэндальфа актёр получил премию Гильдии киноактёров США, а также выдвигался на премии «Оскар» и BAFTA.
Кстати, кто забыл, первый фильм "Властелина колец" вышел в 2000 году. Да-да, а казалось, вот недавно. Но вернемся к Гэндальфу, точнее к Иэну Маккеллену. Ему было 60 лет, когда он получил предложение сыграть этого могучего волшебника. В тот момент он участвовал в съемках «Люди Икс» и изображал там главного злодея Магнето.
За роль Гэндальфа актёр получил премию Гильдии киноактёров США, а также выдвигался на премии «Оскар» и BAFTA.
Саруман - Кристофер Ли
Выдающийся военачальник, талантливый волшебник. Саурман был главой Белого совета, самым могущественным магом Ордена Истари, пока не познакомился с Сауроном. Вот что значит неудачный коллектив выбрал.
На роль этого харизматичного мага пригласили Кристофера Ли. Знаменитому британскому актеру было уже 78 лет. И что самое интересное, на раннем этапе своей актёрской карьеры Ли играл преимущественно злодеев, так что Саурман у него получился великолепно. Фанаты "Звезных войн" запомнили Кристофера как графа Дуку, величайшего из джедаев в Галактике. Правда, он там тоже был на темной стороне.
На роль этого харизматичного мага пригласили Кристофера Ли. Знаменитому британскому актеру было уже 78 лет. И что самое интересное, на раннем этапе своей актёрской карьеры Ли играл преимущественно злодеев, так что Саурман у него получился великолепно. Фанаты "Звезных войн" запомнили Кристофера как графа Дуку, величайшего из джедаев в Галактике. Правда, он там тоже был на темной стороне.
Саурон - Брюс Спенс
Несмотря на то что Саурон уже тогда носил маску, перчатки и предпочитал дистанцироваться от людей, он все же являлся самым могущественным существом на тот момент в трилогии. Конечно, назвать его волшебником сложно, но не будем влезать в дебри.
У Саурона за маской скрывалось реальное лицо новозеландского актера Брюса Спенса. Актер и ростом и фигурой прекрасно подошел на эпизодичную роль могущественного чародея, 201 см как-никак.
Ну а мы отправляемся в шкаф, ну то есть в "Нарнию".
У Саурона за маской скрывалось реальное лицо новозеландского актера Брюса Спенса. Актер и ростом и фигурой прекрасно подошел на эпизодичную роль могущественного чародея, 201 см как-никак.
Ну а мы отправляемся в шкаф, ну то есть в "Нарнию".
Джадис - Тильда Суинтон
Холодная, неприступная, гордая, без пяти минут владычица всей Нарнии. Если прочесть книги, то история Джадис весьма печальная, не повезло волшебнице с родственниками. По большому счету Джадис можно назвать Снежной королевой, ведь именно она погрузила Нарнию в зиму.
Своеобразная красота Тильды Суинтон прекрасно подошла под этот образ. Определить возраст актрисы на глаз практически невозможно, но на тот момент Тильде было уже 45 лет.
Рост Тильды почти 180, но она носила туфли на платформе под своим костюмом, чтобы сделать ее выше. А это придавало её персонажу еще большее сходство с волшебным существом.
Еще одна волшебница с непростой судьбой, но уже из совсем другого фильма.
Своеобразная красота Тильды Суинтон прекрасно подошла под этот образ. Определить возраст актрисы на глаз практически невозможно, но на тот момент Тильде было уже 45 лет.
Рост Тильды почти 180, но она носила туфли на платформе под своим костюмом, чтобы сделать ее выше. А это придавало её персонажу еще большее сходство с волшебным существом.
Еще одна волшебница с непростой судьбой, но уже из совсем другого фильма.
Малефисента - Анжелина Джоли
Очень романтическая история о том как юная волшебница полюбила плохого парня. Из классической злой ведьмы Малифисента становится просто жертвой интриг. Ведь все могло быть иначе, если бы не ее возлюбленный...
Анжелина Джоли, сыгравшая роль волшебницы, действительно самая молодая в нашей подборке. Ей было всего 37 лет, когда начались съемки фильма. Но Малифисента является волшебницей, причем достаточно могущественной. Так что смотрим на Джоли в молодости.
Анжелина Джоли, сыгравшая роль волшебницы, действительно самая молодая в нашей подборке. Ей было всего 37 лет, когда начались съемки фильма. Но Малифисента является волшебницей, причем достаточно могущественной. Так что смотрим на Джоли в молодости.
Бальтазар Блейк - Николас Кейдж
Бальтазар Блейк был учеником самого Мерлина. Сильнейший волшебник столкнулся с проблемой поиска достойного продолжателя своего дела и нашел. На это ему потребовалось 200 лет, а ученик еще и учится не хотел.
Николасу Кейджу на момент съемок было 46 лет, и это был уже седьмой совместный проект актера и продюсера Джерри Брукхаймера.
Николасу Кейджу на момент съемок было 46 лет, и это был уже седьмой совместный проект актера и продюсера Джерри Брукхаймера.
Доктор Стрэндж - Бенедикт Камбербэтч
Честно говоря как-то не очень вписывается образ волшебника во вселенную Marvel, хоть и появился он там аж 1963 году. А в 2016 году на экраны вышел фильм, в котором красочно и увлекательно показали, как нейрохирург становится талантливым чародеем.
Вот так в 40 лет Бенедикт Камбербэтч стал магом, да не каким-нибудь, а язвительным, богатым и харизматичным. Да еще и в пижонском кафтане.
Волшебников за рубежом пруд пруди, а как же обстоят дела с нашими, отечественными магами. Давайте посмотрим.
Вот так в 40 лет Бенедикт Камбербэтч стал магом, да не каким-нибудь, а язвительным, богатым и харизматичным. Да еще и в пижонском кафтане.
Волшебников за рубежом пруд пруди, а как же обстоят дела с нашими, отечественными магами. Давайте посмотрим.
Кощей Бессмертный - Георгий Милляр
В рациональном Советском Союзе люди хорошо знали физику и химию, и к чудесам относились скептически. Наверно поэтому нет у нас классических волшебников. Но вот персонажи, имеющие магическую силу, всё же в кинематографе присутствуют.
Кощей Бессмертный в бою мог дать фору и самому Саурону. Сила и могущество позволяли, да и колдовать он умел не хуже, чем любой маг из Хогвартса.
А великолепное исполнение роли Георгием Милляром давало нашему Кощею +500 очков харизмы.
В то время не было компьютерной графики, да и сам фильм снимался во время эвакуации в тяжёлый 1941 год. Для поиска образа Милляр обошёл несколько церквей, окончательно вдохновился мрачной гравюрой Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса». А когда подхватил малярию, так отощал, что стал похож на Кощея даже без грима. Актеру тогда было всего 38 лет.
С момента выпуска фильма на большие экраны прошло уже почти 80 лет, но все равно Милляр сыграл самого лучшего Кощея всех времен и народов.
Кощей Бессмертный в бою мог дать фору и самому Саурону. Сила и могущество позволяли, да и колдовать он умел не хуже, чем любой маг из Хогвартса.
А великолепное исполнение роли Георгием Милляром давало нашему Кощею +500 очков харизмы.
В то время не было компьютерной графики, да и сам фильм снимался во время эвакуации в тяжёлый 1941 год. Для поиска образа Милляр обошёл несколько церквей, окончательно вдохновился мрачной гравюрой Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса». А когда подхватил малярию, так отощал, что стал похож на Кощея даже без грима. Актеру тогда было всего 38 лет.
С момента выпуска фильма на большие экраны прошло уже почти 80 лет, но все равно Милляр сыграл самого лучшего Кощея всех времен и народов.
Морозко - Александр Хвыля
Могущественный белый чародей, управлявший холодом и зимой, суровый, но справедливый. Морозко мог как и осыпать дарами, так и жестоко наказать нехороших людей. Да, по большому счету это дух зимы, но ведь это не уменьшает его волшебного начала.
После роли Морозко Александр Хвыля еще два года считался самым главным Дедом Морозом страны. Ему было 57 лет, но образ мудрого и справедливого волшебника он прекрасно исполнил.
После роли Морозко Александр Хвыля еще два года считался самым главным Дедом Морозом страны. Ему было 57 лет, но образ мудрого и справедливого волшебника он прекрасно исполнил.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб - Николай Волков
Кто из нас в детстве не мечтал найти волшебную лампу с джином? Очаровательный, пусть порой чудаковатый Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, вот он, настоящий волшебник из детства.
В этом фильме количество спецэффектов для того времени было просто удивительным. А Николай Волков прекрасно исполнил роль восточного джина. В эпизоде с цирком, где Хоттабыч должен был съесть много мороженого — актёр, чтобы не заболеть, поедал творожные сырки на палочке. Волков настолько объелся ими, что до конца жизни видеть сырки не мог. Актеру тогда было 55, но кто бы мог сказать, что Хоттабыч такой "молодой"!
В этом фильме количество спецэффектов для того времени было просто удивительным. А Николай Волков прекрасно исполнил роль восточного джина. В эпизоде с цирком, где Хоттабыч должен был съесть много мороженого — актёр, чтобы не заболеть, поедал творожные сырки на палочке. Волков настолько объелся ими, что до конца жизни видеть сырки не мог. Актеру тогда было 55, но кто бы мог сказать, что Хоттабыч такой "молодой"!
Гесер Борис Игнатьевич - Владимир Меньшов
Экранизация книг Сергея Лукьяненко добавила магии в отечественный кинематограф. Вот уже на улицах Москвы появились темные и светлые маги, хитрые вампиры и прочая нечисть. Оказалось, что герой бурятского эпоса, могущественный маг Гэсэр давно живет в столице и руководит целым отделом Ночного дозора. И зовут его Борис Игнатьевич. Высший маг и маг вне категорий, Светлый Иной, победитель демонов и Сын Неба, герой Тибета и Монголии. Вот так.
Владимиру Меньшову в момент съемок фильма было 65. Глядя на его Гэсэра и не скажешь, что это сильнейший боевой маг. Да, начальник, да уважаемый человек. Но это сугубо мое мнение.
А вообще, как персонаж Гэсэр действительно интересен. Он участвовал в большой битве Тёмных и Светлых на плато демонов, которая была почти две тысячи лет назад.
Владимиру Меньшову в момент съемок фильма было 65. Глядя на его Гэсэра и не скажешь, что это сильнейший боевой маг. Да, начальник, да уважаемый человек. Но это сугубо мое мнение.
А вообще, как персонаж Гэсэр действительно интересен. Он участвовал в большой битве Тёмных и Светлых на плато демонов, которая была почти две тысячи лет назад.
Завулон - Виктор Вержбицкий
Завулон классический демон, но живет и работает так давно среди людей, что вполне может сойти и за могущественного темного мага. Как и положено злому волшебнику всячески мешает жить главным героям. Хотя по большому счету именно извечное противостояние добра со злом и создает ту хрупкую гармонию в мире.
Виктор Вержбицкий весьма колоритно изобразил темного мага. "Ночной дозор" снимали в 2004 году, тогда актеру было 45 лет. В 2010 году британский журнал Empire опубликовал список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа. «Ночной Дозор» занял в нём сотое место. Жаль, что так и не сняли полную трилогию. Но главное, чтобы ремейков и сиквелов не начали лепить.
Если считаете, что список неполный буду рад вашим дополнениям в комментариях.
Виктор Вержбицкий весьма колоритно изобразил темного мага. "Ночной дозор" снимали в 2004 году, тогда актеру было 45 лет. В 2010 году британский журнал Empire опубликовал список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа. «Ночной Дозор» занял в нём сотое место. Жаль, что так и не сняли полную трилогию. Но главное, чтобы ремейков и сиквелов не начали лепить.
Если считаете, что список неполный буду рад вашим дополнениям в комментариях.
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