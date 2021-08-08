Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»

- Проблему с битьем бутылок об головы актеров и выноса окон решили простым способом – окна и бутылки отлили из специальной смолы в Ленинграде. Такое «стекло» красиво разлеталось и при этом не могло никого поранить. Алла Сурикова даже исполнила на съёмочной площадке знаменитую фишку десантников - разбила такую бутылку о свою голову…

- В этом фильме каскадерам приходилось не только выполнять трюки, но и играть эпизодические роли. Они постоянно перевоплощались то в ковбоев, то в индейцев, а порой даже – в женщин. Например, Александр Жизневский сыграл ту самую старушку с клюкой, которая приходит к аптекарю за каплями, а затем лихо вскакивает в седло и уносится прочь.

- Общеизвестно, что все женщины относились к Андрею Миронову тепло и трепетно. Но на съемках, когда им надо было нести мистера Фёста на руках, он не смогли его поднять. Поэтому в фильме несут мистера Фёста переодетые каскадеры, а актрисы только кричали и визжали на крупном плане. Каскадеров платья и шляпки очень веселили – в перерывах они кокетничали, красили губы, танцевали канкан, задирая юбки, показывали коленки, выставляли ножки… Вся съемочная площадка была наполнена восторгом и возбуждением от необычных съемок.