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Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»

Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов» (17 фото)

Автор:
08 августа 2021 10:06
Сообщество : Кино
Метки: Человек с бульвара Капуцинов   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   
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23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», комедийного вестерна Аллы Суриковой. Комедийно-музыкальный вестерн сразу и навсегда покорил сердца зрителей, завоевав народную любовь и признание.

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Метки: Человек с бульвара Капуцинов   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   
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9  комментариев
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28k
ACU900 2 часа назад
Отныне, теперь, наконец-то,
Сейчас и в любую погоду,
Вот здесь, а затем повсеместно,
Все будем мы жить по-другому.
Без гнева и печали,
На благо всей Земли,
Как мы давно мечтали,
Но так и не смогли.
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1k
a_komolow 10 минут назад
Многое не знал!
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1k
Froll Полчаса назад
Собрать столько знаменитых на тот момент актёров было не просто.
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146k
anthrax Полчаса назад
Спасибо.Фильм-шедевр,и пост прекрасный. 5+
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66k
Опять зарплата. 44 минуты назад
Табаков и Миронов молодцы..
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295k
Booharik Час назад
Можно добавить, что на съёмочной площадке работали одновременно три группы каскадёров: пиротехники, конники и высотники. Работать одновременно их уговорила А. Сурикова.
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10k
Lynx Час назад
Ссылка youtu.be
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50k
alertol 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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