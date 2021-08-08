Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»

23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», комедийного вестерна Аллы Суриковой. Комедийно-музыкальный вестерн сразу и навсегда покорил сердца зрителей, завоевав народную любовь и признание.
Эту картину, которая стала последней для легендарного Андрея Миронова, только в первый год проката посмотрело более 60 миллионов зрителей. Совершенно уникальный фильм и сейчас заставляет восхищаться как талантом постановщика, так и потрясающей игрой актеров.
- В советском кинематографе никто никогда не снимал ничего подобного, и вряд ли уже снимет. У режиссёра Аллы Суриковой и сценариста Эдуарда Акопова получилась стильная смесь комедии, мюзикла и вестерна. Пейзаж Дикого Запада делает кино поистине аутентичным, и лучшие советские актёры, произносящие речи полные бравады и гротеска, органично смотрятся в ковбойских декорациях. А диалоги в фильме, надо сказать, вообще гениальны! Почти все фразы героев, начиная со сказанной в дебюте Боярским «Коррупция погубит эту страну», были разобраны на цитаты и ушли в народ.
- Конечно, классическим вестерном «Человека с бульвара Капуцинов» не является – сами Эдуард Акопов и Алла Сурикова определили его жанр как «ироническую фантазию в стиле вестерна» и «ироническую комедию». Но снять такой вестерн, даже при всей его пародийности и комичности, было очень сложно технически. Именно поэтому фильм был удостоен двух наград: приза жюри «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства» на кинофестивале «Золой Дюк-87» в Одессе и приза в номинации «За лучшую драку между советскими актерами».
- Изначально фильм должен был называться «Десять капель перед стрельбой», но его решили поменять из-за того, что в стране вовсю была развернута антиалкогольная кампания, а потому к «каплям» могли придраться. И тогда Сурикова вспомнила, что однажды читала о первом в истории публичном киносеансе, который состоялся в кинозале на парижском бульваре Капуцинок. Но «Капуцинки» ей не нравились, и она заменила их «капуцинами».
Актёрский состав
- До начала съёмок сценарий Эдуарда Акопова шесть лет лежал на «Мосфильме», и все эти годы режиссёр Алла Сурикова не решалась к нему подступиться: в советском кино вестерны почти не снимались, было понятно, что подготовка к съемкам требует невероятно масштабной работы, но было непонятно, с чего начинать. В результате Сурикова решила: если Андрей Миронов не согласится на главную роль, то она и браться за фильм не будет. К нашему зрительскому счастью, Миронов сразу согласился на роль мистера Фёста – настолько ему пришелся по душе герой и его благородная просветительская идея.
К сожалению, как уже говорилось выше, «Человек с бульвара Капуцинов» - последний законченный фильм Андрея Миронова (работу в фильме «Следопыт» актер не успел закончить). Уже только поэтому после неожиданной смерти актера многие смотрели эту комедию заново по нескольку раз.
- Николаю Караченцову режиссёр предложила роль Чёрного Джека. Придя на пробы, актер заявил, что этот образ ему малоинтересен – он уже играл такое, зато сыграл бы Билли Кинга. На эту роль уже был претендент — Алексей Жарков, кроме того, Сурикова задумывала Кинга как мощного ковбоя, от одного удара которого разлетаются вокруг 10 человек и разбиваются в щепки столы. Внешне Караченцов абсолютно не соответствовал этому образу, но пробы ему все-таки устроили - предложили ему вступить в поединок с главным каскадером – Александром Иншаковым, и Караченцов без раздумий полез в драку. А Жарков настолько обиделся на Сурикову, что несколько лет с ней не разговаривал.
- Сначала Караченцов произвел на Сурикову впечатление задиры и забияки, ищущего приключений. Он сразу заявил, что отказывается от помощи дублеров, и все трюки будет выполнять самостоятельно. И на протяжении всех съемок он на самом деле самоотверженно и мужественно сам отрабатывал все трюки, даже после того, как сломал палец на ноге. Актер много импровизировал, сам режиссировал некоторые эпизоды и отрабатывал трюки «на спор» – как, например, захват ногами головы противника с переворотом. Сказал – сделал! Многие трюки с его участием начинались с фразы: «Давай на спор сделаю сам!» Дрался он самозабвенно, но при этом был очень точен и собран.
- Сцену, в которой Билли Кинг по просьбе умирающего Фёста включает киноаппарат и от слез отчаяния переходит к радостному смеху, было решено снять без монтажа, одним куском. Николай Караченцов проявил высочайший актерский профессионализм, с первого раза мастерски изобразив гамму эмоций своего героя, что позволило снять эпизод с одного дубля. В результате Караченцов создал образ, который стал одним из лучших в его кинокарьере.
- Роль Чёрного Джека благодаря Андрею Миронову сыграл Михаил Боярский. Дело в том, что когда Сурикова вышла на актёра, он был плотно занят на съёмках фильма «Гардемарины, вперёд!». И Сурикова не придумала ничего лучше, чем сообщить Боярскому, что в главной роли её фильма снимается Андрей Миронов, который просит актера составить ему компанию. Другу Боярский отказать не мог, и в итоге уговорил Светлану Дружинину ненадолго отпустить его со съёмочной площадки «гардемаринов».
- На роль хозяина салуна был приглашен Олег Табаков – самый солидный человек во всей съёмочной группе: ректор Школы-студии МХАТ и руководителя собственного театра. Поддавшись всеобщему веселью и импровизациям, царившим на съемочной площадке, актёр решил доработать внешность своего Гарри - вставил в ноздри трубочки, от чего нос стал шире, а лицо приобрело уникальное коварно-добродушное выражение, которое сам табаков назвал «плюшевым».
- На съемках оказалось, что аппетит Табакова был соразмерен его таланту – он еще до начала съемок умудрялся съесть весь реквизит, и в итоге ему на барную стойку положили бутафорские орешки вместо нормальных.
- В силу большой занятости в театре Табакова снимали отдельно от других актеров. Хоть на экране это и невозможно заметить, но на самом деле отдельно снятые крупные планы Табакова просто вставляли в сцены в салуне, а получался полный эффект присутствия - партнёров талантливый актёр «чувствовал на расстоянии».
- На роль Дианы Литтл пробовались Ольга Кабо, Ирина Розанова и множество начинающих актрис. Суриковой же требовался «американский тип» — рослая, белозубая, с выразительным декольте, от которого любой ковбой терял бы голову. Александра Яковлева сама попросилась на эту роль, но не очень удачно прошла пробы, и потом постоянно звонила Алле Суриковой, уговаривая дать ей ещё один шанс. В конце концов, Сурикова переложила выбор на исполнителя главной роли Андрея Миронова - она смонтировала ролик из проб всех актрис и показала ему, чтобы он сам выбрал, с кем будет сниматься. Он и выбрал Александру Яковлеву.
- Характер у Александры Яковлевой был сложный и, несмотря на её самоотверженность в работе, периодически возникали скандалы на грани фола. Дошло до того, что однажды Сурикова объявила Александре, что отправляет её домой, а все сцены будет переснимать с другой актрисой, о чем уже договорилась в Госкино. На самом деле никакой договорённости не было, зато такой прием сработал, и отношения с актрисой сразу же наладились.
- Александре Яковлевой для исполнения этой роли пришлось многому научиться: лихо скакать на лошади, профессионально танцевать, привычно вертеть кольт вокруг пальца… Вот только петь Александра Яковлева сама не смогла – оказалась немузыкальной.
- Вождь индейцев должен был иметь выразительный армянский профиль Фрунзика Мкртчяна, но артист настолько увлеченно работал в другом фильме, что не смог вырваться и приехать. Его заменил Спартак Мишулин.
- На роль гробовщика-философа утвердили Армена Джигарханяна, но и он не смог приехать, поэтому на освободившуюся роль Сурикова тут же пригласила Льва Дурова, с которым уже давно хотела поработать.
- Суриковой удалось собрать на съемках весь цвет советского кино - даже в крошечных эпизодах в фильме задействован блестящий актерский состав: тапера в салуне сыграл Олег Анофриев, аптекаря – Михаил Светин, жену вождя – Наталья Фатеева, мексиканку – Наталья Крачковская, одного из ковбоев – Борислав Брондуков, многодетную мать – Галина Польских, билетера Бобби – Антон Табаков, Игорь Кваша выступил в роли пастора, Альберт Филозов – в роли мастера Секонда, Ярмольник – в роли одноглазого ковбоя, и еще много других замечательных актеров мы видим в этом фильме.
- Отличный режиссер, талантливейшие актеры – что еще надо для съемок незабываемого фильма? Конечно же, талантливый композитор. И тут все происходило, как в сказке «Репка»: Сурикова позвала на помощь Миронова, Миронов уговорил Гладкова, который, несмотря на огромную занятость, не смог отказать Миронову, нашел время и написал прекрасные песни, ставшие шлягерами. Необычно для кинематографа то, что актеры записали песни до начала съемок. Причем Миронов и Боярский пели сами, Караченцов пел чуть-чуть, а за Александру Яковлеву пела Лариса Долина.
- Автором текстов песен стал Юлий Ким, написавший тексты песен к таким фильмам, как «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Бумбараш», «Про Красную шапочку» и т.д.
Съемки фильма как одна сплошная импровизация
- Съемки «Человека с бульвара Капуцинов» начались летом 1986 года в Крыму, в Белогорске. Санта-Каролина была построена в Тихой бухте под Феодосией и внешне выглядела как настоящий город, а на самом деле это были фасады, подпертые сзади балками. После того, как однажды все эти конструкции едва не унесло ветром в море, для укрепления хлипких построек были вкопаны столбы.
- После окончания работы над фильмом съемочная группа просила Госкино сохранить возведенный «город» на будущее, однако наверху все-таки решили уничтожить декорации, и Санта-Каролину сожгли.
- Для советского кинематографа жанр вестерна сам по себе был редким явлением, и соответственно, было мало атрибутики, костюмов и бутафории: на «Мосфильме» не было ничего подходящего - ни ковбойских сбруй, ни кожаных седел, ни даже кольтов. Поэтому реквизит буквально собирали с мира по нитке - лошадиные сёдла и сбруи предоставила чешская киностудия «Баррандов», шляпы и костюмы сшили на «Мосфильме», лошадей искали на месте, перья для нарядов индейцев привезли из Крыма, но кого там ощипали – история умалчивает. К тому же их хватило, что называется, тютелька в тютельку. Легко представить, какой стресс испытала группа на съемке сцены, где Табаков, которому перья сидящего впереди него индейского вождя мешают смотреть кино, остригает эти перья ножничками: что делать, если придется снимать дубль?!
- В конце 1980-х, в эпоху Перестройки и тотального дефицита, перебои были со всеми товарами первой необходимости, в том числе – и с бензином. Эту проблему Сурикова решила легко и быстро: она отправляла на заправку мужчин-кинозвезд, и девушки-заправщицы тут же добывали для любимых актеров все необходимое.
- С лошадьми на съемках сначала пришлось нелегко. Кавалерийским полком, участвовавшим в съемках, руководил один самодур-капитан Советской армии, который вставлял киношникам палки в колеса. Так, роль возниц должны были выполнять каскадеры, но капитан усадил управлять дилижансом своего солдата. И это чуть не закончилось бедой: лошади понесли, дилижанс чуть не перевернулся, солдат чудом не пострадал. Сурикова сразу послала капитана куда подальше, он, в свою очередь, послал Сурикову еще дальше и со своими подчиненными и лошадьми в придачу отбыл в Москву. Съемки были под угрозой, но к счастью, фильм спасли неравнодушные жители близлежащих деревень, которые стали приводить своих лошадей на съемочную площадку.
- С лошадьми было связано еще одно ЧП – был украден жеребец Малыш, а вместе с ним бесследно пропала кобыла Верка. Решили обратиться в милицию. И оптравили в Планерское Аллу Сурикову и Андрея Миронова. Начальник милиции, увидев «живого Миронова», обалдел и обещал во всем разобраться. Когда режиссер и актер возвращались к месту съемок, посетив могилу Волошина и галерею Айвазовского, они встретили милиционера, который вел на съемочную площадку оперативно найденного Малыша.
- Съемки потасовок между индейцами и ковбоями заслуживают отдельного внимания! Дело в том, что на экранах некоторые товарищи нещадно лупят сами себя, но при просмотре сцен драк в фильме это невозможно заметить! А снимались драки так: сначала каскадеры выполняли трюки, одеваясь краснокожими, а потом выполняли трюки, переодевшись ковбоями!
- Зрители привыкли, что в любом настоящем американском вестерне ковбои лупят друг друга табуретками и другой подручной мебелью, ломают своими телами барные стойки и в песок разносят оконные стекла. Порой даже кажется, что огреть табуреткой какого-нибудь Сталлоне – это самое обычное дело. Но в реальности Сурикова не на шутку была озадачена тем, как и табуретку в кадре сломать, и при этом головы любимых артистов сохранить в целости. Специалисты ей подсказали, что в Голливуде для таких сцен используется мебель из специального суперлегкого бальсового дерева, растущего исключительно в Эквадоре. Правда, на экспедицию в Эквадор денег в смете не предусмотрели... Но ведь Аллу Сурикову не случайно окрестили Феллиничной – она выяснила, что это дерево есть в клубе дельтапланеристов в ДОСААФе. Накрасившись, она пошла к самому главному досаафовскому «генералу» и с порога ему заявила: «Я пришла вас соблазнять». В лицах изобразив ему народных артистов, снимающихся в ее фильме, станцевав все танцы и спев все песни из фильма, она покорила генеральское сердце, и для нужд «Человека с бульвара Капуцинов» был отпущен целый кубометр эквадорского дерева, а народные артисты были спасены для будущих ролей в целости и сохранности.
- Проблему с битьем бутылок об головы актеров и выноса окон решили простым способом – окна и бутылки отлили из специальной смолы в Ленинграде. Такое «стекло» красиво разлеталось и при этом не могло никого поранить. Алла Сурикова даже исполнила на съёмочной площадке знаменитую фишку десантников - разбила такую бутылку о свою голову…
- В этом фильме каскадерам приходилось не только выполнять трюки, но и играть эпизодические роли. Они постоянно перевоплощались то в ковбоев, то в индейцев, а порой даже – в женщин. Например, Александр Жизневский сыграл ту самую старушку с клюкой, которая приходит к аптекарю за каплями, а затем лихо вскакивает в седло и уносится прочь.
- Общеизвестно, что все женщины относились к Андрею Миронову тепло и трепетно. Но на съемках, когда им надо было нести мистера Фёста на руках, он не смогли его поднять. Поэтому в фильме несут мистера Фёста переодетые каскадеры, а актрисы только кричали и визжали на крупном плане. Каскадеров платья и шляпки очень веселили – в перерывах они кокетничали, красили губы, танцевали канкан, задирая юбки, показывали коленки, выставляли ножки… Вся съемочная площадка была наполнена восторгом и возбуждением от необычных съемок.
- Сцену, где Наталья Фатеева пробегает по стене, выполнили четыре человека: сама актриса только разбегалась, а на стену по очереди взлетали три каскадёра – по стене взбегала Наталья Дариева, по крыше бежал одетый в женское платье Александр Жизневский, Василий Шлыков совершал прыжок, а уже Виктор Григорьев завершал всю эту сложную многоходовку.
Александр Иншаков, Алла Сурикова и Андрей Миронов
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