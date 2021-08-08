Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат"

Если вы в разумном возрасте застали переход от кино советского, до фильмов Перестройки, то без всякого сомнения видели эту "трансформацию". Кино "нового поколения" пыталось копировать голливудские фильмы. Фантастика, "ужастики" и боевики, в большинстве своем были дешевы и унылы, но были и исключения. Не очень часто, но все же встречались. Предлагаю сегодня вспомнить любопытный советский боевик на тему восточных единоборств, под названием "Фанаты". Вы же видели этот фильм, не так ли?;)

Режиссером фильма выступил Владимир Феоктистов, он же стал и одним из сценаристов "Фаната". Забегая вперед скажу, что он же снимет в 1990 году и продолжение, с простым названием "Фанат 2". Собственно, "Фанат" и стал самой известной работой этого режиссера.

Бюджет фильма к сожалению, мы уже не узнаем, а вот то, что мы знаем точно, это то. что съемочная работа проходила в Одессе.