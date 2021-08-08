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Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат"

Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат" (5 фото)

Автор:
08 августа 2021 09:33
Сообщество : Кино
Метки: боевик   интересно   каратист   кино   факты   фанат   фильм   
1582
5

В 1989 году на советские экраны вышел боевик «Фанат», в котором Алексей Серебряков сыграл непобедимого каратиста по прозвищу Малыш.


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Метки: боевик   интересно   каратист   кино   факты   фанат   фильм   
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11  комментариев
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
вот реально хороший фильм)
а все эти "фанаты... по прозвищу звери... и т.д." жалкое подобие западного и гонконгского кино))
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6k
Мистер Фикс Полчаса назад
Если я с удовольствием смотрю советское кино, то эти постперестроечные одноразовые "фильмы" пересматривать нет никакого желания.
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6k
klop Час назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Volga_34 2 часа назад
Пост про МУДАКА ?
Минус..
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2k
Аркадий Свидригайлов 2 часа назад
нравился фильм в те далёкие годы. ценен конечно же был драками, приёмами карате там всякими и всё такое, что было тогда в диковинку, и не более. на что и "клевал" народ, который толпами шёл в кинотеатры на этот фильм.
как-то пересмотрел спустя десятилетия и показалось всё виденное наивным, пошлым и пустым.
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8k
Андрей А 2 часа назад
"Как на мое мнение, "Фанат" - это лучший советский боевик, на тему восточных единоборств. Согласны?"
В перестройку уже много на эту тему снимали, а вот именно советский-это

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16k
Алексей 2 часа назад
Начинал Фанатом,закончил ибанатом!
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34k
Alex 2 часа назад
Фильм мне очень нравится. И Серебрякова я когда-то уважал за эту роль, но сейчас он реально мудаком стал.
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