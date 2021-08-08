Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат"

В 1989 году на советские экраны вышел боевик «Фанат», в котором Алексей Серебряков сыграл непобедимого каратиста по прозвищу Малыш.
Если вы в разумном возрасте застали переход от кино советского, до фильмов Перестройки, то без всякого сомнения видели эту "трансформацию". Кино "нового поколения" пыталось копировать голливудские фильмы. Фантастика, "ужастики" и боевики, в большинстве своем были дешевы и унылы, но были и исключения. Не очень часто, но все же встречались. Предлагаю сегодня вспомнить любопытный советский боевик на тему восточных единоборств, под названием "Фанаты". Вы же видели этот фильм, не так ли?;)
Режиссером фильма выступил Владимир Феоктистов, он же стал и одним из сценаристов "Фаната". Забегая вперед скажу, что он же снимет в 1990 году и продолжение, с простым названием "Фанат 2". Собственно, "Фанат" и стал самой известной работой этого режиссера.
Бюджет фильма к сожалению, мы уже не узнаем, а вот то, что мы знаем точно, это то. что съемочная работа проходила в Одессе.
Интересный факт. Исполнитель главной роли в "Фанате" (Егора Ларина по прозвищу Малыш) Алексей Серебряков до съемок в фильме единоборствами не занимался, а за его спиной была богатая база тренировок по акробатике, что без всякого сомнения ему помогло. Плюс Серебряков во всех боевых сценах участвовал без помощи дублеров.
Роль тренера Малыша, Олега Ивановича исполнил настоящий спортивный талант Олег Кантемиров, тренер по каратэ, заслуживший четвертый дан. Эту же роль мастер сыграл во втором фильме, ну а как актер, Кантемиров дебютировал в другом знаменитом советском кинобоевике "Пираты XX века".
А вот Борис Кантемиров (дальний родственник Олега Кантемирова) сыграл рядового по прозвищу Казбек. Того самого который провел поединок в казарме против Малыша, а потом этого самого Малыша тренировал. "Фанат" стал первым фильмом Бориса, а в 1991 году он стал режиссером другого отечественного боевика - "Человек в зеленом кимоно".
Продолжительность фаната - 81 минута, столько же, сколько и второго "Фаната 2".
Композитором фильма был Артем Артемьев, который выпустил мелодии из первого и второго фильма, в качестве музыкального альбома в 2000 году, под названием "Забытые темы".
Почему же Алексей Серебряков не снялся во втором фильме (главную роль в "Фанате 2" исполнил Олег Фомин)? Например, известный киносайт Кинопоиск утверждает, что Серебряков посчитал сценарий второй ленты примитивным. Да, сценарий первой ленты был без всякого сомнения лучше, но не настолько же все плохо? Или все же настолько? Напишите свое мнение в комментариях!
Добавлю, что второй фильм вышел в 1990 году, и особой популярностью не пользовался, в первую очередь из-за того, что Серебряков не появился в главной роли...
Как на мое мнение, "Фанат" - это лучший советский боевик, на тему восточных единоборств. Согласны?
Источник:
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а все эти "фанаты... по прозвищу звери... и т.д." жалкое подобие западного и гонконгского кино))
Минус..
как-то пересмотрел спустя десятилетия и показалось всё виденное наивным, пошлым и пустым.
В перестройку уже много на эту тему снимали, а вот именно советский-это