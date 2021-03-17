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25 фактов о фильме "Титаник", которые могут заинтересовать даже истинных его поклонников

25 фактов о фильме "Титаник", которые могут заинтересовать даже истинных его поклонников (26 фото)

Автор:
17 марта 2021 15:43
Сообщество : Кино
Метки: интересные факты   кино   познавательно   про кино   съемки кино   титаник   факты   фильм   
934
26
"Титаник" (1997) был самым дорогим фильмом своего времени и до сих пор входит в тройку самых кассовых фильмов в истории. Он покорил сердца многих и актуален по сей день. Фанаты этой картины, наверное, проанализировали уже каждую сцену и каждую строчку. Но все равно есть вещи, которые знают не все - например, какие-то истории, связанные с созданием фильма и со съемками...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   кино   познавательно   про кино   съемки кино   титаник   факты   фильм   
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4k
onebibis 53 минуты назад
Фильм основан на реальных событиях. Я бы даже сказал более чем. Кэмерон перфекционист еще тот, даже платье Роуз вытащено из сундука где-то и является аутентичной вещью пошитой в начале двадцатого века. Даже бирки на чемоданах скопированы с настоящих бирок. И так во всём. Ну и к слову Кэмерон на батискафе весь Титаник облазил лично. Откуда я это знаю? Изучал на протяжении нескольких лет все доступные материалы по Титанику. Тема волшебная, мистическая и поразительная. Кстати Роуз и Джек вымышленные персонажи. Остальное в фильме очень, ооооочень близко к той информации о гибели этого судна на момент съёмки фильма.
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575
Vladimirs Orlovskis 2 минуты назад
Один из тех фильмов, которые никогда не забудешь.
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10k
Хью́берт 58 минут назад
Титаник Заключительное слово с Джеймсом Кемероном.
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