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"Титаник" (1997) был самым дорогим фильмом своего времени и до сих пор входит в тройку самых кассовых фильмов в истории. Он покорил сердца многих и актуален по сей день. Фанаты этой картины, наверное, проанализировали уже каждую сцену и каждую строчку. Но все равно есть вещи, которые знают не все - например, какие-то истории, связанные с созданием фильма и со съемками...
Кто не знает песню My Heart Will Go On? Или такие фразы, как "я король мира" или "нарисуй меня, как одну из своих французских девушек" - ведь они, что называется, "ушли в народ". Да и споры о том, мог ли Джек уместиться на обломке двери и тоже спастись, никогда не заканчиваются. Все это говорит о том, что "Титаник" удался. И вот несколько интересных фактов, которые могут дополнить и обогатить ваше восприятие этой картины.
1. Портрет Роуз и наброски в папке Джека были нарисованы Джеймсом Кэмероном
В сценах крупным планом, когда Джек делает наброски карандашом, мы видим не руку Ди Каприо, а руку самого Джеймса Кэмерона, режиссера фильма. Он нарисовал не только портрет Роуз, но и все эскизы "французских девушек" в папке, которую Джек носил с собой. И это еще не все; ДиКаприо правша, а Кэмерон - левша, но эта маленькая деталь не ускользнула от режиссера, и изображение на пост-продакшене было перевернуто.
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2. Вода на съемочной площадке была такой холодной, что у Кейт Уинслет получила переохлаждение
В ледяной воде холодно было не только Роуз, но и актрисе Кейт Уинслет, для которой это стало не самым приятным переживанием. Ходили даже слухи, что она после съемок заболела пневмонией. В одном из телеинтервью позже актриса пояснила, что вода была очень холодной, и она действительно получила переохлаждение, но до пневмонии все-таки дело не дошло. Зачем же надо было так мучить актеров? Что ж, по воспоминаниям Кейт, воды было слишком много, чтобы ее можно было нагреть.
3. Образ пожилой пары, лежащей в обнимку, пока тонет корабль, списан с реальных людей
Прототипами этой пары были пассажиры "Титаника" Исидор и Ида Штраус, и их история любви так же трогательна, как история Джека и Роуз. Исидор и Ида были женаты 40 лет, и свидетели говорят, что им разрешили сесть в спасательную шлюпку вместе из-за их преклонного возраста, но Исидор отказался, так как не хотел занимать место, предназначавшееся женщинам и детям. Жена решила остаться с мужем, и в последний раз их видели на палубе, сидящими на паре шезлонгов. Они держались за руки.
4. История, которую ирландка рассказывала своим детям, была кельтским мифом о Тир на Ноге, "острове юных" в потустороннем мире
Пока музыканты играют на палубе, зрителям показывают отдельных людей: капитана, конструктора корабля, пожилую пару, лежащую в обнимку в постели, и ирландскую женщину, рассказывающую сказку своим детям. Это была легенда о Тир на Ноге: "И так они счастливо прожили вместе 300 лет в Тир на Ног, стране вечной молодости и красоты". В ирландской мифологии Тир на Ног является частью кельтского потустороннего мира, и до него можно добраться, пройдя тропу через море.
Сюжет не входил в оригинальный сценарий и был предложен другими ирландскими актерами. Он идеально подходит: мать успокаивает своих детей, что, выйдя из воды, они достигнут земли, где будут счастливы.
Сюжет не входил в оригинальный сценарий и был предложен другими ирландскими актерами. Он идеально подходит: мать успокаивает своих детей, что, выйдя из воды, они достигнут земли, где будут счастливы.
5. Сцена с мальчиком, играющим с волчком, навеяна настоящим снимком с "Титаника"
Эта сцена фактически воссоздана из фотографии, сделанной 11 апреля 1912 года послушником иезуитов по имени Фрэнсис Браун. На ней шестилетний Роберт Дуглас Спедден из Нью-Йорка играет в традиционную для того времени игру. Его отец стоит рядом, и другие пассажиры смотрят на него.
Мальчик и отец пережили крушение корабля, хотя Роберт вскоре погиб в результате несчастного случая. И Фрэнсису Брауну не пришлось быть свидетелем катастрофы корабля, потому что он был одним из восьми человек, высадившихся с "Титаника". Он путешествовал из Саутгемптона, Англия, в Квинстаун (ныне Кобх), Ирландия.
Мальчик и отец пережили крушение корабля, хотя Роберт вскоре погиб в результате несчастного случая. И Фрэнсису Брауну не пришлось быть свидетелем катастрофы корабля, потому что он был одним из восьми человек, высадившихся с "Титаника". Он путешествовал из Саутгемптона, Англия, в Квинстаун (ныне Кобх), Ирландия.
6. Сцена, в которой Роуз плюет в лицо Кэлу, не входила в сценарий. Это была импровизация Кейт Уинслет
Сцена, когда Джек учит Роуз плевать, была практически полностью импровизацией, и актриса ее не забыла. Судя по всему, она была так вдохновлена, что решила использовать полученные навыки в другой импровизированной сцене. Когда корабль тонет, и она хочет покинуть свою мать и своего жениха Кэла, чтобы вернуться и найти Джека, Кэл хватает ее за руку и не отпускает. Вот тогда Роуз плюет ему в лицо и вырывается на свободу. В оригинальном сценарии она должна была использовать шпильку, но плевок сработал даже лучше, особенно потому, что Джек научил ее этому. Кроме того, актер, сыгравший Кэла, Билли Зейн, не знал об идее Уинслет, поэтому его удивленное лицо и отвращение - настоящая, естественная реакция.
7. На борту "Титаника" действительно был автомобиль Renault - такой же, как в фильме
Автомобиль, который поднимают на корабль в начале фильма, - это Renault Type CB Coupe de Ville 1912 года выпуска. Это та самая машина, в которой позже Роуз и Джек разыгрывают свою "горячую" сцену. Хотя сцена была плодом воображения режиссера, машина - нет. Согласно грузовому манифесту корабля, такой автомобиль действительно находился на борту "Титаника". И это единственная известная машина, которая там побывала. Она принадлежала американцу по имени Уильям Картер из Брин-Мор. Он только что купил машину, путешествуя по Европе со своей семьей. Картер выжил и позже потребовал от White Star Line возмещения стоимости его недавно купленного автомобиля, которая составляла 5000 долларов. Сегодня это около 130 000 долларов.
С 1985 года, когда Роберт Баллард обнаружил обломки RMS Titanic, спасатели пытались найти то, что осталось от автомобиля, но безуспешно. Если бы автомобиль был найден, его можно было бы продать на аукционе за миллионы долларов - учитывая тот факт, что другие предметы с "Титаника", найденные на дне океана, такие как обеденное меню, продавались по цене от 25 000 до 35 000 долларов.
С 1985 года, когда Роберт Баллард обнаружил обломки RMS Titanic, спасатели пытались найти то, что осталось от автомобиля, но безуспешно. Если бы автомобиль был найден, его можно было бы продать на аукционе за миллионы долларов - учитывая тот факт, что другие предметы с "Титаника", найденные на дне океана, такие как обеденное меню, продавались по цене от 25 000 до 35 000 долларов.
8. Кадры "Титаника" под водой - настоящие. Кэмерон сам погружался дно на месте крушения
Джеймсу Кэмерону всегда было интересно все, что связано с кораблекрушениями. Идея снять "Титаник" возникла, когда он познакомился Робертом Баллардом, руководителем команды, обнаружившей на дне океана обломки знаменитого лайнера. Производство фильма началось в 1995 году, так же как и глубоководные погружения с целью посмотреть на настоящий корабль. Можно сказать, что Кэмерон провел на "Титанике" больше времени, чем настоящие пассажиры в 1912 году (напомним, трагедия произошла под конец пятого дня пути). Кадры, которые он снял, появились в фильме, что сделало его еще более реалистичным.
Вот воспоминания режиссера о том, как это было: "Когда я загорелся идеей погрузиться к остову "Титаника", чтобы быть максимально достоверным в деталях при съёмках картины, меня уверяли, что это невозможно. Это был 1995 год, тогда во всём мире существовало всего две-три субмарины, которые были способны достичь глубины, где залегал лайнер, - а это порядка четырёх тысяч метров. Тогда судьба меня свела с российским учёным-океанографом Анатолием Сагалевичем. Его лаборатория, её техническое оснащение позволили мне осуществить свою мечту. Без российской науки моё развитие как режиссёра и как исследователя было бы невозможно. Я почти 9 месяцев провёл на судне "Академик Мстислав Келдыш", совершив более 50 погружений на глубину от двух до пяти километров. Конечно, из них более 30 погружений было совершено к остову "Титаника".
Вот воспоминания режиссера о том, как это было: "Когда я загорелся идеей погрузиться к остову "Титаника", чтобы быть максимально достоверным в деталях при съёмках картины, меня уверяли, что это невозможно. Это был 1995 год, тогда во всём мире существовало всего две-три субмарины, которые были способны достичь глубины, где залегал лайнер, - а это порядка четырёх тысяч метров. Тогда судьба меня свела с российским учёным-океанографом Анатолием Сагалевичем. Его лаборатория, её техническое оснащение позволили мне осуществить свою мечту. Без российской науки моё развитие как режиссёра и как исследователя было бы невозможно. Я почти 9 месяцев провёл на судне "Академик Мстислав Келдыш", совершив более 50 погружений на глубину от двух до пяти километров. Конечно, из них более 30 погружений было совершено к остову "Титаника".
9. В сценарии использовались цитаты реальных людей, выживших после крушения
Джеймс Кэмерон использовал в сценарии цитаты реальных людей, переживших катастрофу. Например, когда Джек хочет помешать Роуз спрыгнуть с корабля, он говорит ей, что однажды, когда он ловил рыбу, он упал в ледяную воду после того, как лед тронулся, и это было похоже на "удар тысячей ножей по всему телу". Это реальная цитата из воспоминаний второго офицера Чарльза Гербера Лайтоллера: "Удар по воде был подобен тому, что тысяча ножей вонзилась в тело человека, и на несколько мгновений я полностью потерял контроль над собой".
10. Четвертая дымовая труба "Титаника" не была подсоединена к топке, и в фильме этот момент не был упущен
У "Титаника" было четыре дымовые трубы, но функционировали только три из них. В начале 20 века на больших кораблях было четыре трубы для отвода тепла и дыма. Но у "Титаника" была более совершенная инженерия, и требовалось их всего три. Четвертая была добавлена, чтобы сделать корабль более впечатляющим и грандиозным. Кроме того, поскольку корабль был таким большим, он выглядел более сбалансированным, поэтому у дополнительной трубы имелось еще и эстетическое назначение. Возможно, ее использовали для вентиляции кухонь. Эта деталь не была упущена в фильме, и четвертая труба выделяла меньше дыма, чем остальные три.
11. Как-то раз во время съемок пальто Уинслет зацепилось за ворота так, что ей пришлось выпутываться из него, чтобы не утонуть
Иногда актеры на съемочной площадке попадают в трудные ситуации, и именно это случилось с Кейт Уинслет. Во время сцены, когда Джек и Роуз убегают от потока воды по коридору и захвачены волной, тяжелое пальто Уинслет зацепилось за ворота. Актриса чуть не утонула, но, к счастью, ей удалось освободиться от пальто. Она позже рассказала, что не стала жаловаться на это Джеймсу Кэмерону, потому что не хотела показаться "слабаком" и продолжила работать. Джеймс Кэмерон всегда говорил, что Уинслет ни разу не подвергалась физической опасности - он был в этом уверен.
12. У Кэмерона был всего один дубль, чтобы снять затопление главной лестницы
Большая лестница на съемочной площадке была построена как настоящая и вполне убедительная для зрителей, но при этом она была сделана с учетом того, что будет разрушена. Когда корабль начинает тонуть, зал с Большой лестницей заливается водой. Чтобы сделать ее разрушение более драматичным, на лестницу было сброшено 340 000 литров воды. Съемочная группа знала, что у них всего один дубль, чтобы снять эту сцену, потому что такое большое количество воды полностью разрушило бы декорацию.
13. Нож, которым Фабрицио перерезал веревки спасательной шлюпки, - тот же нож, который он и Джек выиграли в карточной игре в начале фильма
В начале фильма Джек играет в карты со своим другом Фабрицио. Они выигрывают пассажирские билеты на "Титаник", немного денег, часы и нож. Позже в фильме, когда корабль тонет, Фабрицио этим ножом перерезает крепление спасательной шлюпки.
Кроме того, часы показывают 11:53, поэтому двум друзьям надо спешить на корабль, потому что он должен отправиться в 12:00, как и настоящий "Титаник".
Кроме того, часы показывают 11:53, поэтому двум друзьям надо спешить на корабль, потому что он должен отправиться в 12:00, как и настоящий "Титаник".
14. Кэмерон не хотел включать в фильм никаких песен, но композиция My Heart Wil Go On изменила его мнение
Джеймс Кэмерон не хотел никаких песен в своем фильме, тем более поп-песен. Он предлагал написать музыку к фильму Эние, но она отказалась, и он обратился к композитору Джеймсу Хорнеру. Тот знал о предпочтениях Кэмерона, но все же тайно договорился с Селин Дион о демо-записи My Heart Will Go On. И Кэмерон передумал. Песня стала не только фирменной песней Дион, но и одним из самых запоминающихся компонентов фильма. Сегодня уже можно сказать, что песня и фильм поистине неразделимы.
15. Ковры для съемочной площадки были сделаны теми же производителями, что и для настоящего "Титаника"
Большая часть декораций на съемочной площадке была реконструирована исследователями White Star Line или создана под их контролем, чтобы быть максимально реалистичными и исторически точными. Кэмерон настаивал на использовании настоящих обоев, настоящих хрустальных люстр, установке свинцовых окон и штамповки небольших или невидимых предметов с логотипом White Star Line. Он также убедил фирму, которая делала ковры для настоящего "Титаника", BMK-Stoddard из Англии, сделать ковры для фильма. У производителей сохранились образцы оригинального ковра, и их можно увидеть в главном салоне у подножия Большой лестницы, в коридорах и люксах.
16. "Титаник" затонул в 02:20, а в фильме, когда корабль все еще тонет, можно увидеть часы, показывающие 02:15
Фильм длится чуть больше трех часов, но знаете ли вы, что с момента столкновения с айсбергом до полного погружения реального "Титаника" прошло 2 часа 40 минут? Корабль затонул не так быстро, как в фильме, но одна из деталей очень точна. Судно столкнулось с айсбергом в 23:40 (по судовому времени) и исчезло из поля зрения в 02:20. В фильме есть момент, почти в конце, когда уже воцарился полный хаос - часы показаны вблизи, и они показывают 02:15, пять минут до того, как все было закончено. Верность деталям достойна восхищения!
17. Ночное небо было изображено в оригинальном релизе неправильно и было изменено в переиздании 2012 года
Поскольку "Титаник" позиционировался как исторически достоверный фильм, ни одна ошибка или неточность не должна была испортить впечатление от просмотра. Одной из таких неточностей было ночное небо. Роуз плыла к двери и смотрела вверх, но то, что она видела, было не тем небом, которое видели люди в 1912 году. Американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон настаивал на том, чтобы этот момент исправили. Наконец, Кэмерон согласился с тем, что это нужно сделать, и попросил доктора Тайсона прислать ему точную карту созвездий. Это было сделано, и в переиздании 2012 года ночное небо было скорректировано, чтобы отразить историческое время.
Различия можно увидеть на картинках: первая - из выпуска 1997 года, вторая - из переиздания 2012 года.
Различия можно увидеть на картинках: первая - из выпуска 1997 года, вторая - из переиздания 2012 года.
18. Сцена, когда Джек учит Роуз плеваться, была почти целиком импровизацией
Джеймс Кэмерон часто позволял актерам импровизировать во время съемок и вносить свои штрихи в сценарий. В фильме Джек рассказывал Роуз об интересных вещах, которые он совершил в своей жизни, и Роуз чувствовала, что оказалась в ловушке своей жизни. Джек обещает Роуз, что отправится с ней в приключение, когда они покинут корабль. Следующая сцена стала импровизацией актеров: Роуз говорит Джеку, что она никогда не плевала "как мужчина", поэтому он берет ее на борт корабля и показывает, как это делается.
19. Кусок двери, на котором лежала Роуз, повторяет форму одного из обломков, найденных на месте крушения
На снимке вверху показан фрагмент обломков с "Титаника". Он выставлен в Морском музее Атлантического океана в Галифаксе, Новая Шотландия. Форма этого артефакта напоминает кусок двери, благодаря которому Джек спас Роуз.
20. Во время ужина актерам подали настоящую белужью икру
Если на каких-то вещах во время съемок экономили (например, была построена только половина корабля), но другие средств не жалели! В сцене, где Джек и Роуз обедают в первоклассном ресторане, ему подают икру. Для большей аутентичности актерам была подана настоящая белужья икра- самый дорогой вид икры.
21. Образ шеф-повара в фильме основан на реальном человеке, который, скорее всего, выжил в крушении из-за того, что постоянно пил
Образ повара, который прихлебывает из фляги рядом с Джеком и Роуз, когда корабль тонет, основан на реальном человеке. Чарльз Джон Джоуин был англо-американским шеф-поваром, и он известен тем, что находился в ледяной воде в течение двух часов, что очень много, и остался жив. Он был последним из тех, кто покинул "Титаник", - мужчина просто взобрался на перила безопасности снаружи корабля и ждал, чтобы спуститься, как на лифте. Позже он объяснил, что не особенно ощущал воздействие холодной воды - вероятно, из-за употребления алкоголя в тот день.
22. Джек не смог сдержать своего обещания отвезти Роуз в Санта-Монику, но, видимо, она все же поехала туда, судя по ее фотоальбому
Вскоре после знакомства Джек обещает Роуз, что отвезет ее на пирс Санта-Моники, где они повеселятся так, как она никогда раньше не веселилась. Он говорит Роуз, что возьмет ее на американские горки и покататься на лошадях по пляжу. Давайте проигнорируем тот факт, что американские горки были построены после крушения "Титаника", и сосредоточимся на том, что в самом конце фильма, когда нам показывают старые фотографии Роуз, на одной из них она сидит на лошади, а на заднем плане - пирс Санта-Моники.
23. Собака старой Роуз - отсылка к реальным померанским шпицам, которые выжили во время крушения "Титаника"
У старой Роуз в фильме есть белый померанский шпиц. Это не просто случайная деталь, это был способ Кэмерона воздать должное собакам, которые пережили крушение лайнера. Порода собаки также была выбрана намеренно, потому что две из трех выживших собак были померанскими шпицами. Когда "Титаник" тонул, один из пассажиров открыл конуру и выпустил собак.
24. Отправление корабля было снято "задом наперед" и перевернуто в пост-продакшене
Несмотря на то, что у фильма был огромный бюджет в 200 миллионов долларов, съемочная бригада старалось сэкономить деньги там, где это было возможно. Так, Кэмерон решил, что необходимо построить только половину корабля - воспроизвести его правый борт, потому что в месте съемки ветер сдувал дым из трубы на корму, создавая впечатление, будто корабль движется вперед.
Проблема заключалась в том, что в момент отплытия из Саутгемптона "Титаник" был пришвартован левым бортом. Чтобы сохранить историческую точность, пришлось снять все в обратном порядке, а затем перевернуть в пост-продакшене. То есть если в сценарии говорилось, что нужно идти направо, во время съемки они должны были идти налево, также все надписи нужно было перевернуть, даже костюмы нужно было шить наоборот.
Проблема заключалась в том, что в момент отплытия из Саутгемптона "Титаник" был пришвартован левым бортом. Чтобы сохранить историческую точность, пришлось снять все в обратном порядке, а затем перевернуть в пост-продакшене. То есть если в сценарии говорилось, что нужно идти направо, во время съемки они должны были идти налево, также все надписи нужно было перевернуть, даже костюмы нужно было шить наоборот.
25. Одной из неточностей в фильме было упоминание озера Виссота, образовавшегося уже после катастрофы на "Титанике"
В фильме так много точных деталей, отражающих наши знания о реальном "Титанике", но есть и несколько ошибок. Например, Джек рассказывает Роуз, что в детстве рыбачил на озере Виссота в Висконсине со своим отцом. Озеро образовалось в результате строительства дамбы, строительство которой было завершено в 1917 году, а катастрофа "Титаника" произошла в 1912 году. Таким образом, Джек никак не мог ловить там рыбу - ну разве что он путешественник во времени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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