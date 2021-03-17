Джеймсу Кэмерону всегда было интересно все, что связано с кораблекрушениями. Идея снять "Титаник" возникла, когда он познакомился Робертом Баллардом, руководителем команды, обнаружившей на дне океана обломки знаменитого лайнера. Производство фильма началось в 1995 году, так же как и глубоководные погружения с целью посмотреть на настоящий корабль. Можно сказать, что Кэмерон провел на "Титанике" больше времени, чем настоящие пассажиры в 1912 году (напомним, трагедия произошла под конец пятого дня пути). Кадры, которые он снял, появились в фильме, что сделало его еще более реалистичным.



Вот воспоминания режиссера о том, как это было: "Когда я загорелся идеей по­грузиться к остову "Титаника", чтобы быть максимально достоверным в деталях при съёмках картины, меня уверяли, что это невозможно. Это был 1995 год, тогда во всём мире существовало всего две-три субмарины, которые были способны достичь глубины, где залегал лайнер, - а это порядка четырёх тысяч метров. Тогда судьба меня свела с российским учёным-океано­графом Анатолием Сагалевичем. Его лаборатория, её техническое оснащение позволили мне осуществить свою мечту. Без российской науки моё развитие как режиссёра и как исследователя было бы невозможно. Я почти 9 месяцев провёл на судне "Академик Мстислав Келдыш", совершив более 50 погружений на глубину от двух до пяти километров. Конечно, из них более 30 погружений было совершено к остову "Титаника".