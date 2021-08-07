«Особенности национальной охоты»: как спаиваили медведя и почему режиссёр не хотел снимать продолжение

Сразу после премьеры высокоградусная комедия моментально ушла в народ: в главных героях зрители узнали себя, а актуальные диалоги из фильма разобрали на цитаты и тосты. Несмотря на огромную популярность картины, режиссёр Александр Рогожкин скептически оценил свою работу: «получился убогий ребёнок, но пускай на него кто-нибудь посмотрит». Снимать продолжение Рогожкин и не думал, но его буквально уговорили на киностудии, предоставив дорогую плёнку и аппаратуру. В результате под руководством Рогожкина появилось ещё две комедии о приключениях Кузьмича, а вот от съёмок четвёртой части — «Особенности национальной политики» — режиссёр уже наотрез отказался, и по его сценарию фильм снимали Юрий Конопкин и Дмитрий Месхиев.