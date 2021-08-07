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«Особенности национальной охоты»: как спаиваили медведя и почему режиссёр не хотел снимать продолжение

«Особенности национальной охоты»: как спаиваили медведя и почему режиссёр не хотел снимать продолжение (6 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:53
Сообщество : Кино
Метки: Особенности национальной охоты   актеры   кино   медведь   роль   факты   фильм   
546
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Снять картину о финне, попавшем на настоящую русскую охоту, задумал актёр Михаил Кирилюк — он и сам был страстным охотником и даже предоставил киногруппе собственные ружья.

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Метки: Особенности национальной охоты   актеры   кино   медведь   роль   факты   фильм   
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2  комментария
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5k
Горец Ю Час назад
Сдается мне, корова в бомболюке была смонтирована. К тому же отвратительный монтаж, кооперативный
Фильм замечательный. После мусора Эйрамжана -глоток качественного кино
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42k
Максим Т. 11 минут назад
Ну, за хороший пост!
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