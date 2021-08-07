«Особенности национальной охоты»: как спаиваили медведя и почему режиссёр не хотел снимать продолжение

Снять картину о финне, попавшем на настоящую русскую охоту, задумал актёр Михаил Кирилюк — он и сам был страстным охотником и даже предоставил киногруппе собственные ружья.
Автором сценария и режиссёром стал Александр Рогожкин, у которого тоже накопилось парочка забавных охотничьих случаев, достойных экранизации.
«Ненаучный коммунизм»
Сам Александр Рогожкин планировал создать фильм, который высмеял бы все стереотипы о русской охоте: литры спиртного, дружбу с медведями, жаркую парилку. Однако комедию режиссёр снимать не собирался и прямо на съёмках изобрёл новый жанр, который гордо окрестил «ненаучным коммунизмом». Основной постулат своей концепции Рогожкин охарактеризовал так: «когда ты не думаешь о хлебе насущном, у тебя море водки и никаких проблем».
Реальные прототипы
Почти все главные герои позаимствовали яркие черты у известных деятелей своего времени. Так, в образе Лёвы Соловейчика были зашифрованы сразу два человека — молодой Владимир Жириновский и брат Семёна Стругачёва, полковник уголовного розыска в отставке. Герой Сергея Русскина получил свою фамилию в честь скандального политика и писателя Эдуарда Лимонова, настоящая фамилия которого — Савенко. С намёком на Лимонова режиссёр заставил актёра в кадре грызть лимон. А экранный генерал Иволгин был точной копией знаменитого генерала Александра Лебедя: когда бравый командир посмотрел фильм, то не мог сдержать слёз — так похож на него оказался актёр Алексей Булдаков.
Пьяный медведь
Для атмосферы русской охоты киногруппе непременно требовался настоящий медведь. Косолапого актёра по кличке Боря удалось одолжить у уличных фотографов. Мишка оказался буйного нрава, и чтобы хоть как-то успокоить его, потребовалось две бутылки коньяка. Во время съёмок эпизода с фотографированием лесной артист неожиданно проснулся и укусил Семёна Стругачёва. Опасный дубль был решено сохранить, и именно он вошёл впоследствии в картину.
Крашеные коровы
В качестве коровы Кузьмича на экране предстали сразу три рогатые актрисы, но по расцветке они не совпадали — чтобы зрители не заметили подмены, гримёры раскрашивали коров гуашью. Одной из бурёнок пришлось пережить настоящий экстрим — её в кадре погружали в самолёт. Сразу после съёмок отважная актриса отелилась, а в память о её приключениях на съёмочной площадке новорожденного телёнка назвали Лётчиком.
«Убогий ребёнок»
Сразу после премьеры высокоградусная комедия моментально ушла в народ: в главных героях зрители узнали себя, а актуальные диалоги из фильма разобрали на цитаты и тосты. Несмотря на огромную популярность картины, режиссёр Александр Рогожкин скептически оценил свою работу: «получился убогий ребёнок, но пускай на него кто-нибудь посмотрит». Снимать продолжение Рогожкин и не думал, но его буквально уговорили на киностудии, предоставив дорогую плёнку и аппаратуру. В результате под руководством Рогожкина появилось ещё две комедии о приключениях Кузьмича, а вот от съёмок четвёртой части — «Особенности национальной политики» — режиссёр уже наотрез отказался, и по его сценарию фильм снимали Юрий Конопкин и Дмитрий Месхиев.
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Фильм замечательный. После мусора Эйрамжана -глоток качественного кино