Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети

Фотограф Бас Унтервейк показал, как могли выглядеть известные исторические личности и герои знаменитых картин в реальной жизни, и помог ему в этом искусственный интеллект.
Многих реальных и вымышленных знаменитых людей прошлого мы знаем только по портретам — фотографию на тот момент ещё не успели изобрести. От кого-то даже и картин не осталось, только скульптуры да описания их внешности. Понять, как именно выглядели эти персонажи в реальности, почти невозможно, но помочь немного приблизиться к этому может искусственный интеллект. Нидерландский фотограф Бас Унтервейк занимается тем, что превращает Аполлона, Лилит и Нефертити в реальных людей с помощью нейросетей. Ну а иногда дополнить портреты ему помогает доля его фантазии.
1. Джульетта из «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира
2. Елизавета I, королева Англии и Ирландии
3. Тутанхамон, фараон Древнего Египта
4. Мэри Шелли, автор книги «Франкенштейн, или Современный Прометей»
5. Царица Тия, супруга египетского фараона Аменхотепа III
6. Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор
7. Иисус Христос c картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира»
8. Аполлон, древнеримский и древнегреческий бог
9. Девушка с картины Яна Вермеера «Портрет молодой девушки»
10. Нефертити, супруга древнеегипетского фараона Аменхотепа IV
11. Лилит, демоница в еврейской мифологии
12. Давид, персонаж статуи работы Микеланджело
13. Клеопатра, египетская царица
Источник:
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ХРЕНЬ.
Египтяне - негры, Клеопатра - семитка, Христос - европеец.
Что-то мне подсказывает, нейросеть имеет какую-то известную национальность.
В общем-то, в этом и указана роль собственно нейросети.