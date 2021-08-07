Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети

Многих реальных и вымышленных знаменитых людей прошлого мы знаем только по портретам — фотографию на тот момент ещё не успели изобрести. От кого-то даже и картин не осталось, только скульптуры да описания их внешности. Понять, как именно выглядели эти персонажи в реальности, почти невозможно, но помочь немного приблизиться к этому может искусственный интеллект. Нидерландский фотограф Бас Унтервейк занимается тем, что превращает Аполлона, Лилит и Нефертити в реальных людей с помощью нейросетей. Ну а иногда дополнить портреты ему помогает доля его фантазии.

1. Джульетта из «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира