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Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети

Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети (14 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бас Унтервейк   интересно   люди   люди из прошлого   нейросеть   фото   
179
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Фотограф Бас Унтервейк показал, как могли выглядеть известные исторические личности и герои знаменитых картин в реальной жизни, и помог ему в этом искусственный интеллект.

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Метки: Бас Унтервейк   интересно   люди   люди из прошлого   нейросеть   фото   
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5k
★Lucifer★ Полчаса назад
Если бы, да кабы....
ХРЕНЬ.
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44k
doker 6 минут назад
Не верю.

Египтяне - негры, Клеопатра - семитка, Христос - европеец.

Что-то мне подсказывает, нейросеть имеет какую-то известную национальность.
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5k
Александр Иванов 15 минут назад
А где первый космонавт Икар?
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161
阿鋒 Полчаса назад
Ради такой Джульетты жизнь себе так испоганить... Нейросеть, покажи, пожалуйста, как выглядел тот болван Ромео
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