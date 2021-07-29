Коулун - город беспредела, которому некуда было расти

Улицы этого города являлись настоящими лабиринтами, поскольку в реальности ходить можно было только между стенами домов, построенных максимально близко друг к другу.

И это не узкие улочки старых городов: подняв голову, нельзя было увидеть черепицу крыш и звёздное небо - исключительно нависшие провода, трубы и стены домов. Население города росло, но строиться было некуда - ни вверх, ни в стороны. Потому что вокруг была территория другой страны.

В итоге город-крепость Коулун (Kowloon Walled City) - именно так называлось это место - превратился в одно большое здание. Плотно построенные дома получили ещё и связывающие их коридоры на уровне средних и верхних этажей, так что город можно было пересечь от края до края, даже не выходя на улицу.