Коулун - город беспредела, которому некуда было расти

Этот удивительный "населённый пункт" прославился тем, что гулять на воздухе тут можно было, если только выйти на крышу, а высотность домов ограничивалась исключительно высотой полёта самолётов.
Улицы этого города являлись настоящими лабиринтами, поскольку в реальности ходить можно было только между стенами домов, построенных максимально близко друг к другу.
И это не узкие улочки старых городов: подняв голову, нельзя было увидеть черепицу крыш и звёздное небо - исключительно нависшие провода, трубы и стены домов. Население города росло, но строиться было некуда - ни вверх, ни в стороны. Потому что вокруг была территория другой страны.
В итоге город-крепость Коулун (Kowloon Walled City) - именно так называлось это место - превратился в одно большое здание. Плотно построенные дома получили ещё и связывающие их коридоры на уровне средних и верхних этажей, так что город можно было пересечь от края до края, даже не выходя на улицу.
И весь этот город поместился на куске земли 126 на 213 метров - согласитесь, описание впечатляет? История появления Коулуна довольно необычная. Изначально это была крепость на Коулунском полуострове (который находится напротив острова Гонконг) - военный китайский форт, история которого прослеживается до конца первого тысячелетия.
Сейчас это всё - территория Гонконга, специального административного района Китая. А когда-то это был настоящий кусочек Китая посреди британской территории.
Дело в том, что изначально, когда остров Гонконг перешёл под управление Великобритании (это было в 1842-м году), китайские власти решили укрепить форт, находившийся недалеко от новой границы. И к 1847-му году Коулун получил оборонительные стены, которые и стали границами будущего города.
9 июня 1898-го года между китайцами и британцами была подписана так называемая Конвенция о расширении территории Гонконга, которая подразумевала, что весь полуостров отойдёт Великобритании на 99 лет. Исключением стал только форт, население которого тогда составляло около 700 человек - по договору он остался частью Китая.
Вообще аренда китайских земель в конце 19-го века - отдельная тема. Скажем, тогда же Россия арендовала Порт-Артур, правда, всего на 25 лет, немцы и французы тоже воспользовались слабостью Китая и настояли на своих аналогичных договорах. При этом считается, что те же англичане были уверены, что "99 лет - то же самое, что навсегда".
Самое же "интересное" в этом городе происходило в период с момента захвата Гонконга японскими войсками в начале Второй мировой и, соответственно, до того момента, как стал подходить к концу срок аренды Гонконга британцами.
Коулуну "досталось" от японцев почти сразу - те снесли все стены крепости и пустили камень на строительство аэропорта Кайтак недалеко от города. Точнее говоря, там уже был аэродром, японцы же решили проапдейтить его до нужного им уровня. После войны Кайтак, хоть и был наследием оккупации, долго использовался как Международный аэропорт Гонконга.
Население Kowloon Walled City начало быстро расти - благодаря тому, что город всё ещё оставался китайской территорией, но при этом китайским властям явно было не до него.
Вылилось это в то, что жители Коулуна не платили налоги ни Гонконгу, ни Китаю - именно это и привлекало сюда людей.
Кто-то в итоге в Коулуне прятался от властей, кто-то начинал свой бизнес, который не требовал лишних трат в виде государственных поборов. Интересно, например, что в какой-то момент здесь появилось множество стоматологических кабинетов, клиентами которых были и местные обитатели, и жители Гонконга. Услуги таких стоматологов стоили заметно дешевле - ни налогов, ни контролирующих органов.
Это касается и всего остального, в том числе совсем нелегального - вроде запрещённых веществ, борделей и т.п. Вокруг такого бизнеса, разумеется, организовывались настоящие банды - триады, как их называют в Китае. По сути они и были здесь настоящей властью, более того - считается, что именно из Коулуна шло управление всей преступностью в Гонконге.
Рост населения требовал новой жилой площади, но даже при том, что город лишился стен, границы его оставались прежними: шаг в сторону - и ты британский подданный, скажем так. Поэтому сначала начали появляться новые дома между старыми, затем дома стали расти вверх - но и здесь, как оказалось, есть предел.
Всего было построено, по разным данным, 400-500 зданий, внутри которых люди ютились в небольших комнатах, часто совмещённых с рабочим местом - магазином, цехом про производству какой-нибудь еды и т.п. Воду жители получали из колодцев - причём качали её электрическими насосами, а электричество получали посредством нелегального подключения к энергосетям Гонконга. И так во всём - настоящий пиратский город.
А вот высота домов в Коулуне оказалась ограничена из-за того самого аэропорта Кайтак, который уже был известен как самый опасный аэропорт в мире (не обошлось и без трагедий, но это другая история).
Дело в том, что вокруг появилось немало небоскрёбов (Гонконг активно развивался) и в итоге схема посадки самолётов подразумевала резкий поворот на высоте 200 метров и выход на посадочную прямую на высоте 40 метров.
Самолёты пролетали прямо над крышами Коулуна, так что строить более высокие здания было нереально. Поскольку всё это строилось нелегально, спорить о чём-то шансов также не было. Дальнейший рост населения был возможен только за счёт "уплотниловки", что и происходило. Согласно данным на начало 90-х годов прошлого века, на территории в 2,6 гектара проживало около 50 тыс. человек.
Коулун тогда получил статус самого плотнонаселённого города в мире - получается, на квадратный километр земли приходилось на тот момент 2 млн человек. Кажется, этот рекорд пока так и не побит. Для сравнения можно сказать, что плотность населения в Москве - меньше 5 тыс., а в самом Гонконге - около 6,8 тыс. человек на тот же квадратный километр.
В итоге Коулун превратился в город анархии или, как иногда пишут, "Город тьмы". Последнее наименование можно воспринимать буквально - ведь солнечный свет в сам город почти не проникал.
"На свежий воздух" люди выходили на крыши домов, где, собственно, и велась вся общественная жизнь - здесь и условные детские площадки, и подростковые тусовки, и отдых взрослых жителей.
Закончилось всё после того, как стало понятно, что Гонконг снова станет китайским - война, развитие технологий, передел мира - а срок договора между Британией и Китаем был выдержан до конца, хотя в 1984-м году по этому поводу шли долгие переговоры. Коулун, как источник многочисленных проблем, было решено снести - что и было сделано.
Официально снос начался в марте 1993-го года, а уже в апреле 1994-го года здесь не осталось ни одного здания. Людей "вывели из тени" и расселили по большей части в новых домах, очевидно, улучшив их жилые условия. Правда, говорят, многие жители города были против сноса и не хотели покидать своих квартир. Выбора у них, понятное дело, не было.
А в декабре 1995-го года в память об истории Коулуна был открыт парк Kowloon Walled City Park - ровно по границам территории, которая почти сто лет оставалась китайским анклавом внутри британского Гонконга. Застраивать новыми домами территорию не стали - видимо, от греха подальше.
Кстати, единственное по настоящему историческое здание, которое там можно сейчас увидеть - это Ямен, что-то вроде главного офиса чиновников, управлявших городом. В данном случае он представляет собой строение, включающее три больших помещения и два двора.
Удивительно, здание было построено в 1847-м году и осталось нетронутым во время тотального уплотнения. Если смотреть на фото Коулуна сверху, то видно, что в центре города есть небольшая, сравнительно пустая площадь - это то место, где и находилось это "административное здание".
Вход в Ямен, единственное здание, которое пережило тотальную застройку в Коулуне.
Источник:
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Кого называют маргиналом?
- 22 любопытных факта обо всем на свете
- Аззо Бассоу — человек, которого считали последним неандертальцем
- Как отшельники не сходили с ума от одиночества?
Понравилось32