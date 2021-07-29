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Коулун - город беспредела, которому некуда было расти

Коулун - город беспредела, которому некуда было расти (14 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: город   жизнь   интересно   коулун   люди   факты   фото   
1370
14

Этот удивительный "населённый пункт" прославился тем, что гулять на воздухе тут можно было, если только выйти на крышу, а высотность домов ограничивалась исключительно высотой полёта самолётов.

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Метки: город   жизнь   интересно   коулун   люди   факты   фото   
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ss 57 минут назад
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