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18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети

18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети (19 фото)

Автор:
31 июля 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   интернет   люди   подборка   предметы   фото   
973
19

Если вам кажется, что в мире не осталось ничего уж сколько-нибудь занимательного, то внимательно посмотрите по сторонам.

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Метки: вещи   интересно   интернет   люди   подборка   предметы   фото   
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2  комментария
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294k
Booharik Час назад
Некоторым и про "бетель" нужно дать пояснение. Бетель - жевательный табак, аналог насвая, наса, скорее, даже не аналог, а прототип.
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V2.Smirnov Полчаса назад
А в прошлой подборке 17 было подставкой под зубочистки.
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