18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети

Если вам кажется, что в мире не осталось ничего уж сколько-нибудь занимательного, то внимательно посмотрите по сторонам.
Где-то наверняка найдутся вещи, чьё предназначение останется для вас загадкой даже после получаса мощного мозгового штурма. В таких случаях определить название или суть таинственного предмета помогут мастера-всезнайки из сети, которые благодаря своим поисковым навыкам легко определят где, как и для чего была создана та или иная вещь. В итоге нераскрытая тайна превращается в простое и понятное объяснение!
1. Нашлось на барахолке — предмет из стекла, можно включить в розетку
Это старый сабвуфер для компьютера.
2. Что это за пузырящаяся штука фиолетового цвета у меня во дворе? Пена появляется, даже если я убираю верхний слой лопатой
Это оказался баллон строительной пены, который строители оставили во дворе. Баллон был под землёй, на него попала вода, он покрылся ржавчиной и протёк, из-за чего пена вылезла наружу.
3. Кусок металла из СССР, на нём есть надписи 50g и 999sn
Это слиток олова.
4. Что это за круглые дыры? Они есть по всему городу, и появляются после того, как на этом месте положили асфальт
Это керн — отверстие в асфальтобетонном покрытии. Они нужны для определения толщины покрытия и его плотности.
5. Что это за металлические шпильки в слоте для карт на банкомате?
Это защита для слота, чтобы мошенники не могли надеть на него насадку, которая считывает данные карты.
6. Нашёл это на перилах в нашем новом доме. Кажется, оно должно что-то держать, но вот что?
Это специальный держатель для фена.
7. Два плоских металлических диска на длинных ручках. Никаких отметок на них. Нашла на кухне в новом доме
Это специальный приборы для тушения свеч.
8. По лесу протянуты трубы. Для чего они?
В эти трубы собирают сок, из которого потом делают сироп. Трубы ведут в один общий контейнер.
9. Что это за уставший молоток?
Это держатель для бейсбольного мяча, который используется на тренировках новичков. Подставка под мяч тут перевёрнута вверх тормашками.
10. Что это? Скорее всего из Индии, сделано из железа и открывается как сундук с сокровищами
Это церемониальный сундучок для хранения листьев бетеля.
11. Увидел это возле ледника в Исландии. На нём нет надписей или рисунков — что это?
Это ретранслятор для радиолюбителей.
12. Что это за бассейн посреди ничего?
Это резервуар для пожарных машин.
13. Что это за штука на стене в душе?
Это держатель для мыла. Наклон нужен для стока воды, благодаря которому мыло не впитывает воду и не превращается в кашу. Благодаря конической форме с загнутыми краями мыло будет держаться там до последнего.
14. Зачем нужна эта штука?
Прибор для проверки бумаги. Его использовали в печати, чтобы проверять детали или рисунок.
15. Что это за пластиковые штуки, в каждой из которых есть разрез?
Это защита, которая надевается на кончик ножа.
16. Что это за металлический предмет размером примерно с ладонь? Весит около 700-800 граммов, матовый везде, кроме круглой части
Это протез тазобедренного сустава.
17. Около 5 сантиметров в высоту, вырезано из мрамора. Что это такое?
Часть курильницы для благовоний.
18. Увидел это на тротуаре в Норвегии. Примерный размер 30 на 30 сантиметров. Что это?
Это сенсор, который определяет, есть ли на тротуаре снег или лёд.
Источник:
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