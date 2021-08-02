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История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить

История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить (11 фото)

Автор:
02 августа 2021 09:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: альпинист   выжить любой ценой   жизнь   интересно   люди   рука   факты   фото   
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Обычная вылазка на природу превратилась в 127-часовое испытание, которое заставило мужчину ампутировать собственную руку тупым перочинным ножом.

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Метки: альпинист   выжить любой ценой   жизнь   интересно   люди   рука   факты   фото   
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Alex Полчаса назад
Фильм реально тяжелый
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