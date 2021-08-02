История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить

Уже давно не новый фильм оскароносного режиссера Дэнни Бойла, который вышел в прокат в 2010 году, рассказывает удивительную и правдивую историю о мужестве, силе духа и самообладание человека который посвятил себя покорению каньонов и горных вершин. В основе фильма лежит история, произошедшая с Араном Ралстоном, который провел в расщелине 127 часов...

После просмотра фильма 2010 года "127 часов" Арон Ралстон назвал его "настолько близким к реальности, что его можно назвать документальным фильмов, при том что фильм остается драмой". На первых показах фильма "127 часов" несколько зрителей потеряли сознание, увидев, как Франко отрезает себе руку. Зрители пришли в еще больший ужас, когда поняли, что "127 часов" - это реальная история.

До того, как в 2003 году он попал в печально известный несчастный случай в каньонинге и его подлинная история была показана в голливудском фильме "127 часов", Арон Ралстон был простым инженером-механиком из Денвера, увлекавшимся скалолазанием.