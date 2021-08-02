История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить

Обычная вылазка на природу превратилась в 127-часовое испытание, которое заставило мужчину ампутировать собственную руку тупым перочинным ножом.
Уже давно не новый фильм оскароносного режиссера Дэнни Бойла, который вышел в прокат в 2010 году, рассказывает удивительную и правдивую историю о мужестве, силе духа и самообладание человека который посвятил себя покорению каньонов и горных вершин. В основе фильма лежит история, произошедшая с Араном Ралстоном, который провел в расщелине 127 часов...
После просмотра фильма 2010 года "127 часов" Арон Ралстон назвал его "настолько близким к реальности, что его можно назвать документальным фильмов, при том что фильм остается драмой". На первых показах фильма "127 часов" несколько зрителей потеряли сознание, увидев, как Франко отрезает себе руку. Зрители пришли в еще больший ужас, когда поняли, что "127 часов" - это реальная история.
До того, как в 2003 году он попал в печально известный несчастный случай в каньонинге и его подлинная история была показана в голливудском фильме "127 часов", Арон Ралстон был простым инженером-механиком из Денвера, увлекавшимся скалолазанием.
В колледже при Университете Карнеги-Меллон он изучал машиностроение, французский язык. После учебы он переехал на Юго-Запад, чтобы работать инженером. Через пять лет он решил, что такая работа не для него, и уволился, чтобы посвятить все свое время альпинизму. Он мечтал взойти на Денали, самую высокую вершину Северной Америки.
В феврале 2003 года, катаясь на бэккантри на пике Резолюшн в центральном Колорадо, Ралстон попал под лавину. "Это было ужасно. Я думал, я не выживу после этого", - позже рассказывал Ралстон.
С ним были его друзья и им удалось спастись и никто серьезно не пострадал. Но этот случай, должен был послужить предупреждением и уроком для него, так как в тот день было объявлено предупреждение о сходе лавин, и если бы Ралстон и его друзья остались дома, они могли бы избежать опасной ситуации.
Но в то время как большинство альпинистов, возможно, приняли бы меры по повышению осторожности, Ралстон поступил наоборот: он продолжил заниматься скалолазанием в одиночку.
"Между молотом и наковальней"
Всего через пару месяцев после схода лавины, 25 апреля 2003 года, Арон Ралстон отправился в юго-восток штата Юта, чтобы исследовать Национальный парк Каньонлендс. На утро, в прекрасную солнечную субботу - он проехал на велосипеде до каньона Блюджон, оставил велосипед и пошел пешком к отверстию каньона.
Примерно в 14:45, когда он спускался в каньон, чтобы спрятаться от палящего солнца, огромный камень скатился на него и зажал его правую руку между каньоном и валуном, в результате чего он оказался в ловушке по среди огромного каньона, отрезанным от внешнего мира.
Главной его ошибкой было то, что он никому не рассказал о своих планах и у него не было способа подать сигнал о помощи. Из всех запасов у него было два бурито и бутылка воды. Он пытался отколоть валун, но это не увенчалось успехом, он испытывал невероятную боль. С течением времени у него уже не осталось ни воды ни еды, чтобы выжить, ему пришлось пить собственную мочу.
После двух дней, проведенных в попытках отколоть скалу ножом и поднять валун - он потерпел поражение, он попытался отрезать руку, но обнаружил, что нож настолько тупой, что не может даже срезать волосы на теле.
Растерянный и обезумевший, Арон Ралстон смирился со своей участью. С помощью ножа он вырезал на каньоне свое имя, дату рождения и предполагаемую дату смерти. Затем он записал на видеокамеру прощание со своей семьей и попытался уснуть.
Той ночью, у него начались галлюцинации, вызванных голодом, нехваткой воды и температурой. "Я увидел себя играющим с маленьким мальчиком. Я беру его на руки и смотрю в его глаза, он говорит: "Папа, мы можем поиграть?". И тогда я понял, что это мой сын, и если выживу, когда-нибудь стану отцом".
Проснувшись, он решил, что этот сон был знаком того, что он выживет и у него будет семья. В тот момент он решил выжить любой ценой.
Спасение
Мечта о будущей семейной жизни привела Арона Ралстона к прозрению.
Не смотря на боль и изнеможение, он решил, что если он не может отрезать себе руку, он ее сломает. После того как кости были сломаны, он сделал жгут и остановил кровь. Затем он использовал тупой нож, чтобы разрезать кожу и мышцы, и плоскогубцы, чтобы перерезать сухожилия. Артерии он оставил напоследок, зная, что после того, как он их перережет, у него будет мало времени. Весь процесс занял час, в течение которого Ралстон потерял 25% крови.
Под воздействием адреналина и воли к жизни Ралстон выбрался из каньона, спустился по отвесной скале, и все это при сильном обезвоживании и потери крови.
К счастью, он наткнулся на семью туристов из Нидерландов, они дали ему воды и быстро вызвали спасателей. Власти Каньонлендса были предупреждены о том, что Ральстон пропал, и прочесывали местность на вертолете.
Через четыре часа после ампутации руки, жизнь Ралстона была спасена медиками. Они считают, что время было выбрано как нельзя лучше. Если бы Ралстон ампутировал руку раньше, он бы умер от потери крови. Если бы он подождал, то умер бы в каньоне от обезвоживания.
Жизнь Арона Ралстона после ампутации руки
После спасения Арона Ралстона его, отрезанная рука и кисть были извлечены из-под валуна. Чтобы убрать валун, потребовалось 13 человек, гидравлический домкрат и лебедка.
Рука была кремирована и возвращена Ралстону. Шесть месяцев спустя, в свой 28-й день рождения, он вернулся в каньон и развеял пепел там, где, по его словам, ему и полагалось быть.
Эта история вызвала международный резонанс. Кроме фильма, Ралстон участвовал в утренних телешоу, поздних вечерних передачах и пресс-турах.
Что касается мечты о семейной жизни, которая послужила толчком к его невероятному спасению, она сбылась в десятикратном размере. Сейчас Ралстон женат и- гордый отец двоих детей, что касается скалолазания, то он даже не делал перерыва. В 2005 году он стал первым человеком, который в одиночку поднялся на все 59 вершин в Колорадо.
Фильм меня покорил, заставил переживать, трепетно всматриваться в каждый кадр, не отрываясь от экрана ни на долю секунды, как итог, картина «127 часов» занимает почетное место в моей библиотеке лучших фильмов. 127 часов. Цель — выжить любой ценой.
Источник:
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