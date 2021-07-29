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20+ любопытных фотографий обо всем на свете

20+ любопытных фотографий обо всем на свете (32 фото)

Автор:
29 июля 2021 12:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   интересное   люди   подборка   полезно   снимки   факты   фото   
3435
32
Вокруг нас постоянно происходят удивительные вещи, и мир всегда полон открытий, сколько его ни исследуй. Эта небольшая подборка уникальных фотографий - еще одно этому доказательство! Даже если вы видели какие-то из этих снимков, вы наверняка откроете для себя что-то необычное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересное   люди   подборка   полезно   снимки   факты   фото   
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13  комментариев
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125
Сергей 2 часа назад
У нас почти все грузовики открываются с боку.
Похоже Японии до нас далеко.
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11k
Михалыч 10 минут назад
Автор - учи анатомию. Это какая-то имитация.
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
Комментарий к фото
Их и в России полно.
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14k
Мария Коненкова Час назад
А что любопытного в этом факте? Почему-то многие ТС любят постить фото плачущих при виде вождя северокорейцев. По-моему, грустно, и ни в какое сравнение не идет даже с ногами члена мафии, не говоря о красотах природы и рукотворных.
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323
Гера Александр 42 минуты назад
А чем собственно говоря в этот смысле лидер отличается от поп звезды?
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1k
Дмитрий Час назад
300 квадратных метров за сутки - это как-то вообще ни о чём.
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