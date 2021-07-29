20+ любопытных фотографий обо всем на свете

Вокруг нас постоянно происходят удивительные вещи, и мир всегда полон открытий, сколько его ни исследуй. Эта небольшая подборка уникальных фотографий - еще одно этому доказательство! Даже если вы видели какие-то из этих снимков, вы наверняка откроете для себя что-то необычное.

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Извержение вулкана - вид из космоса 0 Источник:

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Дерево, украшенное 40000 огоньков 0 Источник:

Парень сфотографировался на фоне белых медведей, поедающих тушу кита 0 Источник:

Алюминиевая плита, в которую выстрелили 7-граммовым снарядом легкогазовой пушки, летящим на скорости в 7000 метров в секунду 0 Источник:

Автобусная остановка в Канаде 0 Источник:

Львы "поощряют" охотничьи инстинкты своих львят, притворяясь, что им больно во время игры 0 Источник:

Бассейн во время наводнения 0 Источник:

Одна из близняшек никогда не курила, а вторая курила 16 лет 0 Источник:

Оазис в пустыне Гоби 0 Источник:

Работников метро в Торонто не было на месте из-за поломки, турникет открыт, но люди все равно оставили деньги за проезд 0 Источник:

В Японии некоторые грузовики открываются не только сзади, но и сбоку 0 Источник:

Купюра 100 триллионов долларов 2008 года из Зимбабве 0 Источник:

Кто-то облачил статую Фреда Роджерса (американского телеведущего) в свитер 0 Источник:

Гитарист One Direction притворяется, что во время концерта играет на гитаре - она не подключена 0 Источник:

По предположениям, это ноги жертвы мафии, которые в наказание поместили в тазик с бетоном 0 Источник:

Фотография Солнца 0 Источник:

Синтезатор группы Daft Punk, сделанный на заказ 0 Источник:

Tiger-Stone - машина, которая за сутки может покрыть брусчаткой 300 квадратных метров поверхности 0 Источник:

Чернобыльская АЭС спустя 14 часов после взрыва. Фото сделано фотографом Игорем Костиным с вертолета 0 Источник:

Ключ от BMW i8 0 Источник:

Цветочные поля в Китае 0 Источник:

Соотношение размеров США и Луны 0 Источник:

Дети КНДР плачут, впервые видя своего лидера вживую 0 Источник:

В этом аквариуме можно подержать выдру за лапку 0 Источник:

Толпа туристов у картины "Мона Лиза" в Лувре 0 Источник:

Кафедральный собор из 55.000 LED-лампочек 0 Источник:

Набор еды для космонавта на подносе с магнитами и держателями 0 Источник:

Затонувший город Гераклион, который располагался в устье Нила и оказался под водой после землетрясения 0 Источник:

Горные козлы на отвесных скалах 0 Источник:

Кабинет компьютерной томографии в детской больнице, Нью-Йорк 0 Источник: