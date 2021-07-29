20+ любопытных фотографий обо всем на свете

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Вокруг нас постоянно происходят удивительные вещи, и мир всегда полон открытий, сколько его ни исследуй. Эта небольшая подборка уникальных фотографий - еще одно этому доказательство! Даже если вы видели какие-то из этих снимков, вы наверняка откроете для себя что-то необычное.
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Алюминиевая плита, в которую выстрелили 7-граммовым снарядом легкогазовой пушки, летящим на скорости в 7000 метров в секунду
Работников метро в Торонто не было на месте из-за поломки, турникет открыт, но люди все равно оставили деньги за проезд
Гитарист One Direction притворяется, что во время концерта играет на гитаре - она не подключена
Tiger-Stone - машина, которая за сутки может покрыть брусчаткой 300 квадратных метров поверхности
Чернобыльская АЭС спустя 14 часов после взрыва. Фото сделано фотографом Игорем Костиным с вертолета
Затонувший город Гераклион, который располагался в устье Нила и оказался под водой после землетрясения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Похоже Японии до нас далеко.
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