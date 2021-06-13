Казалось бы, что тут может пойти не так?

Рисковые люди привлекают к себе всеобщее внимание. Если особенно повезет, то они даже попадают на страницы прессы - в разделы "Криминальная хроника" и чернушные статьи о ежегодной премии Дарвина. Герои этой подборки полным ходом двигаются к такому успеху.

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Есть мужчины, для которых бутылка - помощник в любой ситуации 0 Источник:

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Когда шашлыка хочется, а на улице дождь 0 Источник:

С петлей на шее 0 Источник:

Незнание механики сейчас сделает кому-то больно 0 Источник:

Говорил же тебе - ноль, а ты - фаза, фаза... 0 Источник:

Водонепроницаемый ноутбук или голова без мозгов? 0 Источник:

Интересно, кто кого поборет - джип или автопогрузчик? 0 Источник:

Что молчите? Поймали, что ли? 0 Источник:

Вспоминать детство бывает опасно, об этом предупреждают не только психоаналитики 0 Источник: