Казалось бы, что тут может пойти не так?

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Рисковые люди привлекают к себе всеобщее внимание. Если особенно повезет, то они даже попадают на страницы прессы - в разделы "Криминальная хроника" и чернушные статьи о ежегодной премии Дарвина. Герои этой подборки полным ходом двигаются к такому успеху.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ешно забавно здравый смысл ну вы даете! прикольно риск благороден странные люди техника безопасности
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нет там ни фазы, ни ноля.
там это; "то потухнет, то погаснет"