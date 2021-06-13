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Казалось бы, что тут может пойти не так?

Казалось бы, что тут может пойти не так? (11 фото)

Автор:
13 июня 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ешно   забавно   здравый смысл   ну вы даете!   прикольно   риск благороден   странные люди   техника безопасности   
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11
Рисковые люди привлекают к себе всеобщее внимание. Если особенно повезет, то они даже попадают на страницы прессы - в разделы "Криминальная хроника" и чернушные статьи о ежегодной премии Дарвина. Герои этой подборки полным ходом двигаются к такому успеху.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ешно   забавно   здравый смысл   ну вы даете!   прикольно   риск благороден   странные люди   техника безопасности   
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4  комментария
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Мужичок с "фаза\ноль" работает с оптоволоконным кабелем
нет там ни фазы, ни ноля.
там это; "то потухнет, то погаснет"
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875
laptignu 51 минуту назад
Может это противоугон такой. Ушел в магазин, привязал, чтобы не стащили сразу.
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3k
★Lucifer★ Час назад
А более старых картинок не нашлось??
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437
Сергей Ковалев ★Lucifer★ 40 минут назад
На завтра приберегли. Никуда не отходите,а то пропустите
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