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Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми"

Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми" (5 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:45
Сообщество : Кино
Метки: детство   забавно   интересно   мультфильм   факты   фото   
216
5

Давайте узнаем интересные факты, которые с ним связаны.

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Метки: детство   забавно   интересно   мультфильм   факты   фото   
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4  комментария
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11k
Вася Час назад
шёл вроде по воскресеньям, сначала интропесня была на английском, потом дублировали. Дворы пустели, в школе сразу появились анекдоты про Подлизу..
Мне лично, из всех диснеевских больше всех нравился, ну и чёрный плащ
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7k
JeanLuk Полчаса назад
Помним)

P.S. А в студенческие времена мишки-гамми - это портвейн с колой

Ссылка youtu.be
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13k
Booka1a Полчаса назад
да ладно!! в 2010м показали все серии, а я пропустил!!
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8k
Maddy8 47 минут назад
Мои родители всегда угарали, когда в мультфильме появлялась Принцесса Калла.
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