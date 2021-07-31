Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми"

Давайте узнаем интересные факты, которые с ним связаны.
А сегодня мы рассмотрим еще один мультипликационный сериал от студии Уолта Диснея. Не такой популярный как вышеуказанные три, но тем не менее, поклонники у него тоже были. Это мультфильм под названием "Приключения мишек Гамми".
Но прежде чем перейти непосредственно к нашим баранам, то есть медведям, давайте перенесемся на сотню лет назад в Германию, точнее в небольшой германский город Бонн. Почему нас интересуют немцы, и как они связаны со студией Диснея вообще, и с мишками Гамми в частности? Немного терпения, и вы все поймете ;).
Итак в 1920 году, 13 февраля немецкий кондитер Ханс Ригель открыл небольшую компанию Haribo. В качестве названия было использовано сокращение имени/фамилии этого, тогда еще двадцати семилетнего мужчины - Hans Rigel и его родной город - Born.
Именно это предприимчивый немец в 1992 году начал производить (на собственной кухне) и продавать жевательные конфеты под названием Gummibärchen. Конфеты эти, как вы уже наверное догадались были в виде мишек.
Вскоре благодаря популярности "мишек" Ханс не только купил дом в престижном районе Бергштрассе, но и набрал штат в 160 человек, которые уже занимались изготовлением в гораздо больших масштабах, и уже не дома, а в кондитерском цеху.
в 1967 году компания начала производить, именно привычных современным сластенам разноцветных мармеладных мишек. А в 1984 году, глава студии Диснея Майкл Айснер купил мишек по просьбе своего сына. Вертя в руках разноцветную упаковку Майкл и представил рисованную историю о храбрых мишках. В общем, сыну подозреваю пришлось покупать еще одну упаковку, так как первую глава студии во время раздумий явно сжевал ;).
Идею босса на экране воплотили аж тридцать два сценариста студии Диснея! Не каждый фильм или даже телевизионный сериал может похвастаться таким количеством привлеченных специалистов этой профессии!
Мировая премьера состоялась на телеканале NBC 14 сентября 1985 года.
Мультфильм снимался с 1985 по 1991год. Всего вышло шесть сезонов, шестьдесят семь серий по 22 минуты каждая.
В оригинале заглавную музыкальную тему создали Пэтти и Майкл Силвершер.
В России "Мишки Гамми" были впервые показаны в 1992 году, но мультсериал у нас вышел в неполном варианте - всего 52 серии. А в 2010 году канал СТС показал все шестьдесят пять эпизодов, которые заново продублировала студия "Пифагор".
Первая серия "Мишек Гамми" носит название A New Beginning, а последняя King Igthorn (это эпизод разделен на 2 части).
А вам нравился мультсериал "Приключения мишек Гамми"?
Источник:
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Мне лично, из всех диснеевских больше всех нравился, ну и чёрный плащ
P.S. А в студенческие времена мишки-гамми - это портвейн с колой