Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми"

Но прежде чем перейти непосредственно к нашим баранам, то есть медведям, давайте перенесемся на сотню лет назад в Германию, точнее в небольшой германский город Бонн. Почему нас интересуют немцы, и как они связаны со студией Диснея вообще, и с мишками Гамми в частности? Немного терпения, и вы все поймете ;).

Итак в 1920 году, 13 февраля немецкий кондитер Ханс Ригель открыл небольшую компанию Haribo. В качестве названия было использовано сокращение имени/фамилии этого, тогда еще двадцати семилетнего мужчины - Hans Rigel и его родной город - Born.

Именно это предприимчивый немец в 1992 году начал производить (на собственной кухне) и продавать жевательные конфеты под названием Gummibärchen. Конфеты эти, как вы уже наверное догадались были в виде мишек.