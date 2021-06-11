Забавные и познавательные фото, на которых отдыхает глаз

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Отличная коллекция интересных и просто милых картинок для утреннего кофе.
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Фото рабочих, обедающих на балке строящегося небоскреба, видели все. А вот как фотограф сделал знаменитый снимок этих рабочих
Эту рыбу с обручальным кольцом австралийский дайвер сфотографировал в Тихом океане. Может, она заколдованная принцесса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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