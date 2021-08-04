15 фотографий с необычного и интересного ракурса

Предлагаем вашему вниманию 15 буквальных примеров того, как это можно сделать. Перед вами известные каждому места и объекты, на которые вы, скорее всего, с такого ракурса ещё не смотрели. Возможно, эти фото несколько освежат ваше восприятие мира, и мы также надеемся, что вам будет интересно!

1. «Своя игра», место игрока