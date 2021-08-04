15 фотографий с необычного и интересного ракурса

1264
16
Вы наверняка часто слышали совет, который гласит, что на некоторые вещи стоит посмотреть по-другому.
Предлагаем вашему вниманию 15 буквальных примеров того, как это можно сделать. Перед вами известные каждому места и объекты, на которые вы, скорее всего, с такого ракурса ещё не смотрели. Возможно, эти фото несколько освежат ваше восприятие мира, и мы также надеемся, что вам будет интересно!
1. «Своя игра», место игрока
×
2. Триумфальная арка, Париж. Вид сбоку
3. Тукан в анфас
4. Статуя Давида. Вид сзади и снизу
5. Жираф, вид сверху
По тени вы можете определить, что снимок сделан с дрона.
6. Корреспондентка и крепящееся к ней оборудование
У нас самая гламурная профессия!
7. «Центральная кофейня» из сериала «Друзья», вид сверху
8. Статуя Свободы, Нью-Йорк, вид из Сансет парка в Бруклине
9. Входная дверь в Белый дом, вид изнутри
10. Как солнечное затмение выглядит из космоса
11. Парфенон в Афинах, вид сверху
12. «Ворота Запада» — арка в Сент-Луисе, США
13. Стоунхендж, вид с дороги
14. Храм Василия Блаженного и Красная площадь в Москве, вид сверху
15. Угадайте, рядом с какой достопримечательностью сделано фото?
Источник:
Ссылки по теме:
- 20+ любопытных фотографий обо всем на свете
- Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
- 10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах
- 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками
43
Понравилось43
Новости партнёров