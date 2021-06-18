FISHKINET
Сообщество Юмор 12449 постов • 2660 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Отчебучили же!": детские перлы, после прочтения которых на лице появляется улыбка

"Отчебучили же!": детские перлы, после прочтения которых на лице появляется улыбка (15 фото)

Автор:
18 июня 2021 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: детские перлы   забавно   мамы и папы   милота   прикольно   родители   фото   
1435
15
Дети - максимально непосредственные, они постоянно что-то отчебучивают. Однако в их словах есть доля мудрости и философии. Не зря же говорят, что устами младенца!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: детские перлы   забавно   мамы и папы   милота   прикольно   родители   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
mobi dic 54 минуты назад
всё понятно,кроме одного.
единорог то зачем нужен?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Крайт 37 минут назад
Пункт "любимая радиостанция".
Это у "эха" такой контингент или мама и папа у этого ребёнка тупые?
Хорошо хоть я правильно своего сына воспитываю. Он это "эхо" и прочую ерунду русофобскую и антироссийскую презирает. Как и хомячков-экстремистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Andiks 45 минут назад
Десятая аекета забавная. Любимое блюдо - дичь с щами. Не пробовал с щами, надо обязательно. Тот, кто хочет стать говном, банального не посоветует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов 14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов 17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом 17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде Папа делает весёлые фото с маленькой дочерью и они просто восхитительны Папа делает весёлые фото с маленькой дочерью и они просто восхитительны Дети, которые уснули в необычных местах и позах Дети, которые уснули в необычных местах и позах Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509368



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности
2
587
Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
3
90
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
﻿
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#дтп#люди#забавно#авто аварии#подборка фото#Россия#смешно
#фото#прикол#картинки#история#интересное#сша#в мире#подборки#прикольные фото#шутка
#подборка#приколы#аварии#автомобили#автомир#фотографии#подборка приколов#Разное#комментарии#кино

На что жалуетесь?

Вернуться