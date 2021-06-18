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Дети - максимально непосредственные, они постоянно что-то отчебучивают. Однако в их словах есть доля мудрости и философии. Не зря же говорят, что устами младенца!
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единорог то зачем нужен?)
Это у "эха" такой контингент или мама и папа у этого ребёнка тупые?
Хорошо хоть я правильно своего сына воспитываю. Он это "эхо" и прочую ерунду русофобскую и антироссийскую презирает. Как и хомячков-экстремистов.