17 актеров, которые так похожи на своих знаменитых родителей, что сыграли их в кино

Майкл впервые посмотрел "Клан Сопрано" во время подготовки к роли, что помогло ему почувствовать связь со своим покойным отцом. Он сказал Esquire: "[Есть сцена, где Тони] кричит на Эй-Джея, и он приносит пиццу, чтобы извиниться, садится у кровати и говорит: "Я не мог и мечтать о лучшем сыне". Я просто знал, что он разговаривает со мной в этой сцене".