17 актеров, которые так похожи на своих знаменитых родителей, что сыграли их в кино

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Иногда яблоко от яблони падает настолько близко, что можно сразу сказать - эти люди родственники. В кинематографе довольно часто используется внешнее сходство близких родственников - и вот целый список таких примеров.
1. Эвер Андерсон сыграла младшую версию Алисии Маркус, персонажа своей матери Милы Йовович, в фильме "Обитель зла: Последняя глава"
Режиссером был отец Эвер, Пол У.С. Андерсон.
2. Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл своего отца-рестлера Рокки в сериале 1999 года "Шоу 70-х"
Это была первая актерская роль Скалы.
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3. В фильме "Вечер" Мэми Гаммер сыграла Лилы Виттенборн Росс 1950-х годов, а ее мать Мерил Стрип изобразила того же персонажа в наши дни
Также Мэрил и Мэми играли мать и дочь в "Рики и Флэш" 8 лет спустя, в 2015 году. Ранее они играли аналогичные роли в фильме "Ревность" 1986 года.
4. О'Ши Джексон-младший сыграл своего отца - рэпера Айс Кьюба - в байопике "Голос улиц"
О'Ши сказал News Corp Australia Network: "[Режиссер Ф. Гэри Грей] знал, что этот фильм должен быть аутентичным, и никто не будет исполнять эту роль так страстно, как я, потому что это наследие моей семьи".
5. Майкл Гандольфини исполнил роль своего отца Джеймса в роли Тони Сопрано в грядущем приквеле "Клан Сопрано" - "Множественные святые Ньюарка"
Майкл впервые посмотрел "Клан Сопрано" во время подготовки к роли, что помогло ему почувствовать связь со своим покойным отцом. Он сказал Esquire: "[Есть сцена, где Тони] кричит на Эй-Джея, и он приносит пиццу, чтобы извиниться, садится у кровати и говорит: "Я не мог и мечтать о лучшем сыне". Я просто знал, что он разговаривает со мной в этой сцене".
6. Майкл Консуэлос сыграл подростковую версию Хирама Лоджа, которого играет его отец Марк, в сериале "Ривердэйл"
Это было первое прослушивание Майкла. На "Live with Kelly & Ryan" - шоу его матери - он сказал: "Там была группа людей, которые могли бы быть братьями или кузенами… это выглядело как группа Майклов в комнате для прослушивания".
7. Мелисса Риверз сыграла свою маму Джоан в биографическом фильме "Джой" об изобретателе Джой Мангано
Мелисса сказала Hollywood Reporter: "Я хотела убедиться, что все выглядит правильно. Я хотела убедиться, что все сделано уважительно. И, честно говоря, как только на меня надели парик, я перестала смотреть в зеркало - это было слишком странно".
8. Марио Ван Пиблз написал, спродюсировал, срежиссировал и снялся в роли своего отца-режиссера Мелвина в биографическом фильме "Мерзавец"
Фильм основан на опыте Мелвина в создании своего инди-фильма 1971 года "Свит Свитбэк: Песня мерзавца", в котором он также сыграл главную роль. У Марио там также была второстепенная роль, он играл младшую версию Свитбэка.
9. Бывший менеджер "Филадельфия Филлис" Рубен Амаро-младший сыграл своего отца, бывшего игрока Главной бейсбольной лиги Рубена Амаро-старшего, в двух эпизодах сериала "Голдберги"
Подростковая версия Рубена Амаро-младшего также часто встречается в сериале, потому что в реальной жизни он учился в средней школе вместе с Адамом Ф. Голдбергом, создателем этого полуавтобиографического сериала.
10. В свадебном эпизоде сериала "Студия 30" дочь Тины Фей Элис Ричмонд сыграла Лиз Лемон в воспоминаниях из детства
Элис также появилась в специальном выпуске сериала "Студия 30" 2020 года.
11. В "Мадагаскаре: Побег 2 из Африки" Уиллоу Смит озвучила младшую версию персонажа своей мамы Джады Пинкетт Смит, Глории
Этот опыт вдохновил 7-летнюю Уиллоу заняться актерским мастерством, чтобы быть как мама.
12. Си Джей Уоллес сыграл своего отца, рэпера The Notorious B.I.G., в детстве - в фильме Notorious
Си Джей сказал Columbus Telegram: "Другие люди могут выглядеть как он и одеваться точно так же, но я хорошо справился, потому что знаю, как реагировать, потому что моя бабушка... рассказывала мне о нем, о том, как он себя вел, и о многих других вещах".
13. Софи Лорен сыграла свою мать Ромильду Виллани и себя в картине "Софи Лорен: ее собственная история"
София снова сыграла Ромильду в мини-сериале "Мой дом полон зеркал" (2010).
14. В эпизоде "Оранжевый - хит сезона" Дасани Кристал Гонсалес сыграла 14-летнюю Дайю (в воспоминаниях), которую во взрослом возрасте играет ее мать Даша Поланко во взрослом возрасте
Мать была очень горда успехом Дасани.
15. Куинн Демпси Стиллер озвучил львенка Алекса, которого во взрослом состоянии озвучил его отец Бен, в "Мадагаскаре: Побег 2 из Африки"
А еще Бен и Куинн сыграли отца и сына в фильме "Локдаун" (2021), и у них обоих были второстепенные роли в детской комедии "Мегамозг" (2010).
16. В фильме "Поцелуй навылет" Индио Фалконер Дауни сыграл 9-летнюю версию персонажа своего отца Роберта Дауни-младшего - Гарри Локхарта
Продюсером фильма была мачеха Индио - Сьюзан Дауни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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