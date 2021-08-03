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17 актеров, которые так похожи на своих знаменитых родителей, что сыграли их в кино

17 актеров, которые так похожи на своих знаменитых родителей, что сыграли их в кино (17 фото)

Автор:
03 августа 2021 14:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   внешнее сходство   звезды   знаменитости   кино   мать и дочь   отец и сын   родственники   
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Иногда яблоко от яблони падает настолько близко, что можно сразу сказать - эти люди родственники. В кинематографе довольно часто используется внешнее сходство близких родственников - и вот целый список таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   внешнее сходство   звезды   знаменитости   кино   мать и дочь   отец и сын   родственники   
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