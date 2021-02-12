FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4619 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя

Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя (11 фото)

Автор:
12 февраля 2021 12:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   было и стало   до и после   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
2998
11
"Смертельная Битва" - фильм 1995 года, снятый по мотивам игры Mortal Kombat. По сюжету, чтобы Землю не окутала вечна тьма, избранные бойцы должны рискнуть жизнями и вступить в Смертельную Битву. Сегодня мы решили немного поностальгировать и вспомнить, как выглядели актеры культового фильма и что стало с ними 26 лет спустя.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   было и стало   до и после   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
SSD 2 часа назад
Кэри-Хироюки Тагава теперь Пантелеймон зовут. Его покрестили у нас.
Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)[2]. В 2016 году актёр получил гражданство РФ[3]. (с)
Так что он русский теперь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Рекламщик 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 9 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли Полчаса назад
Помню когда по телеку шел этот фильм, так каждые 5 минут реклама. С*ка как же бесило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 52 минуты назад
Талиса Сото по ходу засэйвилась. Лучше всех выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Китану мне на тотем ! Огонь девочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Platinum Димка Смола/67 Час назад
Китана вышла, Горо занеё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 Platinum 8 минут назад
Как правило до свадьбы Китана а после Горо ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Platinum Димка Смола/67 4 минуты назад
100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник" Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник" Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек" Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек" Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

479903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
2
69
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
1
47
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
﻿
Набирающие популярность в сообществах
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
2
13
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами
0
4
В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#СССР#девушки#сша#Россия#аварии#картинки
#Юмор#факты#подборка#дтп#собака#полиция#шоу бизнес#авто аварии#автомобили#китай
#животные#история#кино#приколы#в мире#люди#прикольные#познавательно#дети#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться