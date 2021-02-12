Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя

Кристоферу Ламберту 63 года. Сниматься он начал с 22 лет. На его счету много хороших работ: "Арлетт", "Эркюль и Шерлок против мафии", "Почему я?", "Подземка", "Убить священника", "Крепость/Последний отсчет", "Крутые стволы". Основная роль его жизни - бессмертный воин Коннор Маклауд в фильме "Горец". Сегодня он уже почти не снимается, однако его часто приглашают на различные мероприятия в качестве жюри: в 2013 он председательствовал на кинофестивале фантастических фильмов в Жерармере, в 2015 на конкурсе "CinéDrones", а в 2018 на международном - "Дух огня".