Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя

"Смертельная Битва" - фильм 1995 года, снятый по мотивам игры Mortal Kombat. По сюжету, чтобы Землю не окутала вечна тьма, избранные бойцы должны рискнуть жизнями и вступить в Смертельную Битву. Сегодня мы решили немного поностальгировать и вспомнить, как выглядели актеры культового фильма и что стало с ними 26 лет спустя.
1. Робин Шу - Лю Кан
Робину Шу (при рождении Шо Ван Пор) сегодня 60 лет. После знаковой роли в "Смертельной Битве" он снялся и в других фильмах, где играл бойцов. Не снискав славу в родном Гонконге, он продолжил пробиваться в Голливуде. Однако на его счету не так много известных картин: "Ниндзя из Беверли-Хиллз", "Смертельная битва 2: Истребление", "DOA: Живым или мертвым", "Стритфайтер", трилогия "Смертельная гонка". Из последних проектов: озвучка игры "Sleeping Dogs" в 2012 и фильм в 2015 "Кун-фу ковбой".
2. Кэри-Хироюки Тагава - Шан Цзун
Кэри-Хироюки Тагава - американский актер японского происхождения, сейчас ему 70 лет, вместе с семьей живет на Гавайях. Известность приобрел, играя отрицательных персонажей в боевиках конца 1980-х - середины 1990-х. После "Смертельной битвы" снимался в основном в эпизодических ролях в фильмах: "Звездный путь: Следующее поколение", "Гром в раю", "Спасатели Малибу", сериал "Вавилон-5", "Пёрл-Харбор", "Мемуары гейши". В 2019 году он вернулся к своей роли Шан Цзуна, но уже для компьютерной игры Mortal Kombat 11. Образ персонажа, кстати, изначально срисовали с Кэри.
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3. Кристофер Ламберт - лорд Рейден
Кристоферу Ламберту 63 года. Сниматься он начал с 22 лет. На его счету много хороших работ: "Арлетт", "Эркюль и Шерлок против мафии", "Почему я?", "Подземка", "Убить священника", "Крепость/Последний отсчет", "Крутые стволы". Основная роль его жизни - бессмертный воин Коннор Маклауд в фильме "Горец". Сегодня он уже почти не снимается, однако его часто приглашают на различные мероприятия в качестве жюри: в 2013 он председательствовал на кинофестивале фантастических фильмов в Жерармере, в 2015 на конкурсе "CinéDrones", а в 2018 на международном - "Дух огня".
4. Линден Эшби - Джонни Кейдж
Линден Эшби - 60 лет. После фильма "Смертельная битва" продолжил сниматься в кино. Его можно увидеть в эпизодических ролях в популярных фильмах "Железный человек 3", "Дрянные девчонки 2", "Обитель зла 3". Без работы Эшби не сидел, с 2011 по 2017 снимался в сериале "Волчок".
5. Бриджит Уилсон - Соня Блейд
Бриджит Уилсон - 47 лет. В "Смертельной битве" она была совсем юной. Во время съемок Уилсон выполняла трюки сама, в том числе и свой коронный захват ногами. Сегодня она уже не боец, а жена и мама. Наиболее известный фильм с ней - "Свадебный переполох", последний раз она приняла участие в картине "Призрачный удар" в 2009 году, а затем постепенно ушла из профессии.
6. Талиса Сото - принцесса Китана
Талиса Сото уже 53 года, но она до сих пор прекрасно выглядит. Она замужем за актером Бенджамином Брэттом. Талиса начала карьеру модели в 1982 году, благодаря миловидной внешности ее стали приглашать в кино. Она снялась примерно в 20 фильмах: "Неистребимый шпион", "Ловец солнца", в картине о суперагенте Джеймсе Бонде, "Лицензия на убийство" и других.
7. Тревор Годдард - Кано
К несчастью, Тревор Годдард умер в 2003 году в возрасте 40 лет от передозировки. Наиболее известные роли: лейтенант-коммандер Мик Брамби из сериала "Военно-юридическая служба" и центральный антагонист Кифер из боевика "Солдаты фортуны".
8. Франсуа Пети - Саб-Зиро
Франсуа Пети 69 лет. Он не только актер, но и мастер единоборств. По данным из Википедии, у него 3 дана дзюдо, 8 данов Госиндо Дзю-Дзюцу, 7 данов Каратэ-До, также является носителем титула Кай Дэн-Сихан. Он работал врачом у профессионального рестлера Мика Фоли.
9. Кейт Кук-Хирабаяси - Рептилия
Кейт Кук-Хирабаяси - мастер боевых искусств, актер, каскадер. Ему 61 год. В 1994 году основал студию в Брентвуде, где по сей день тренирует и обучает детей карате. Он в прекрасной форме. Последний раз в 2004 принял участие в картине Шу "Красные брюки: Жизнь гонконгских каскадеров", где рассказал о своей деятельности.
10. Крис Касамасса - Скорпион
Крису Касамасса - американский мастер боевых искусств, каратист, актер, сегодня ему 58 лет. Он женат, двое детей. Роль Скорпиона он сыграл трижды, поставив рекорд среди актеров. Сейчас он преподает карате в "Красном драконе", а также обучает владельцев других школ боевых искусств. Написал книгу о своей истории успеха. В последний раз сыграл в рукопашном боевике "Красный холст" в 2012 году.
11. Кевин Майкл Ричардсон - Горо
Лицо Кевина Майкла Ричардсона в "Смертельной битве" не было видно, он сыграл Горо. Сейчас Кевину 56 лет. Он занимается озвучкой. Постоянно работает над "Шоу Кливленда", его голосом говорит Тартара в видеоигре "Halo 2".
А вы смотрели этот фильм?
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