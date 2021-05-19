Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика

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"Блэйд" - это боевик режиссера Стивена Норрингтона, вышедший в 1998 году. История про получеловека-полувампира с Уэсли Снайпсом в главной роли так понравилась зрителям, что появились еще 2 фильма и сериал. Давайте посмотрим, как изменились актеры спустя годы.
Уэсли Снайпс - Эрик Брукс / Блэйд
Лучшие фильмы с Уэсли Снайпсом: "Вонг Фу, с благодарностью за всё!", "Разрушитель", "Белые люди не умеют прыгать", "Служители закона". Однако большую популярность приобрел после кинотрилогии про Блэйда. После снялся в не менее значимых картинах: "Король Нью-Йорка" (1990) и драме Спайка Ли "Блюз о лучшей жизни" (1990). Известен он не только актерской деятельностью, но и проблемами с законом: в 2008 году суд приговорил Снайпса к 3-м годам лишения свободы за неуплату налогов. Актер задолжал государству более 15 млн долларов за 17 лет. Сейчас Уэсли 58 лет, долг он погасил. За последние несколько лет снялся в "Меня зовут Долемайт" и "Поездка в Америку 2".
Стивен Дорфф - Дьякон Фрост
Стивену Дорффу сейчас 47 лет. На момент съемок первой части про Блэйда ему едва исполнилось 25. После успеха боевика он продолжил сниматься в кино. Лучшие фильмы с его участием: "Преступник", "Битлз: Четыре плюс один", "Сила личности". Также снялся в клипе Бритни Спирс на песню "Моя прерогатива". Преимущественно играет в сериалах, с начала 2020 года исполняет главную роль в телесериале "Маршал".
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Крис Кристофферсон - Абрахам Уистлер
Крису Кристофферсону уже 84. Он не только актер, но еще кантри-певец и композитор. В 60-е под влиянием творчества Боби Дилана внес вклад в глубокое развитие кантри. Однако и про кино не забывал. В его фильмографии более 120 работ, лучшие из них по версии сайта КиноПоиск: "Пиджак", "Мечтатель", "Пэт Гэрретт и Билли Кид", "Конвой". Редко снимается в кино сейчас, зато поет с гитарой на сцене.
Н’Буш Райт - доктор Карен Джонсон
"Блэйд" - наиболее известный фильм в карьере Н’Буш Райт. В актерской деятельности у нее был большой перерыв: после фильма "Забытый Богом дом" (2005) она снялась в "Талант на неприятности" (2018). В основном играла в сериалах, лучшие работы: "Третья смена", "Убойный отдел" и "Вдовы".
Донал Лог - Куинн
Донал Лог регулярно мелькает в эпизодических и главных ролях в кино и телешоу. Актеру сейчас 55 лет. Он снимался в: "Между небом и землей", "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", "Патриот", "Маленькие женщины", "Готэм", "Доктор Хаус", "Секретные материалы". На его счету 105 фильмов и сериалов за всю актерскую деятельность. Задействован в нескольких проектах на будущие годы. Настоящий успех ему принесла роль Мэка в фильме "Призрачный гонщик". Актер победил плоскоклеточный рак кожи.
Удо Кир - Гитано Драгонетти
Удо Кир - немецкий актер, родившийся во время Второй мировой войны. Уже в юности он стал протеже и любовником режиссера Фассбиндера. Первую известно ему принесла роль в австрийском фильме ужасов "Печать дьявола" (1970). После этого его стали приглашать и в другие проекты. Визитными карточками актера стали роли Графа Дракулы и других злодеев: "Плоть для Франкенштейна" (1973) и "Кровь для Дракулы". Поэтому роль в фильме "Блэйд" не стала исключением - Удо сыграл еще одного отталкивающего персонажа. Но делал он это всегда талантливо. Продолжает сниматься в свои 76 лет: фильмы "Косарь" и "Железное небо" намечены на 2021 год.
Трейси Лордс - Ракель
Трейси Лордс стала играть в фильмах для взрослых в качестве порноактрисы, причем начала это делать еще до совершеннолетия. После скандала ее карьера только пошла в гору. Она превратилась уже в модель, а также снялась в фильмах "Блэйд" и "Плакса". Продолжает приниматься участие в не самых качественных фильмах и сериалах. Сейчас Трейси 53 года.
Арли Ховер - Меркурий
В фильмографии Арли - французской актрисы - всего 54 работы. Наиболее известные: "Девушка с татуировкой дракона". "Отголоски прошлого", "Восьмое чувство", "Загадочные убийства Агаты Кристи". Актрисе 50 лет. Живет в Париже, есть дочь - Шай.
Леван Учанейшвили - вампир в Москве
Леван Учанейшвили известен российскому зрителю по работам в фильме "Кукарача", сериале "Сталин" и драме "Олигарх". В начале карьеры сыграл еще и в "Блэйде". Сейчас актеру 62 года, живет в Грузии. Продолжает играть в международных боевиках.
А вам нравится фильм "Блэйд"?
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