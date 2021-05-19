Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика

Лучшие фильмы с Уэсли Снайпсом: "Вонг Фу, с благодарностью за всё!", "Разрушитель", "Белые люди не умеют прыгать", "Служители закона". Однако большую популярность приобрел после кинотрилогии про Блэйда. После снялся в не менее значимых картинах: "Король Нью-Йорка" (1990) и драме Спайка Ли "Блюз о лучшей жизни" (1990). Известен он не только актерской деятельностью, но и проблемами с законом: в 2008 году суд приговорил Снайпса к 3-м годам лишения свободы за неуплату налогов. Актер задолжал государству более 15 млн долларов за 17 лет. Сейчас Уэсли 58 лет, долг он погасил. За последние несколько лет снялся в "Меня зовут Долемайт" и "Поездка в Америку 2".