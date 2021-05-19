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Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика

Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика (9 фото)

Автор:
19 мая 2021 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блэйд   актеры   актеры до и после   звезды   знаменитости   кино   спустя годы   шоу бизнес   
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"Блэйд" - это боевик режиссера Стивена Норрингтона, вышедший в 1998 году. История про получеловека-полувампира с Уэсли Снайпсом в главной роли так понравилась зрителям, что появились еще 2 фильма и сериал. Давайте посмотрим, как изменились актеры спустя годы.
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Метки: Блэйд   актеры   актеры до и после   звезды   знаменитости   кино   спустя годы   шоу бизнес   
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Алексей Полчаса назад
Ротару = может!
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