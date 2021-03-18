18 звезд кино, которых заменили посреди съемок

Во время съемок многое может пойти не так, и продюсерам и режиссерам приходится идти на самые сложные решения, чтобы подстроиться под вечно меняющийся процесс. Но порой неожиданные изменения происходят к лучшему, и этот список — тому доказательство. Ведь если бы этих актеров не уволили посреди съемок, культовые персонажи были бы совсем не такими, какими мы их знаем и любим.
Легендарную роль Марти Макфлая с самого начала предложили Майклу Дж. Фоксу, но он на тот момент был занят другими проектами, поэтому в итоге роль отошла Эрику Штольцу. Сид Шейнберг, глава Universal, даже поддержал это решение. Но, несмотря на то, что со Штольцем отсняли большинство сцен, в итоге его игру сочли слишком драматичной и лишенной того юмора, которого создатели ожидали от этой роли. Тогда с Фоксом связались снова, и вопрос с его занятостью удалось уладить. Земекис решил лично сообщить Штольцу о решении и позже сказал, что это «была самая сложная встреча, которую я когда-либо проводил, и я сам же был в этом виноват. Я разбил ему сердце».
«Полицейский из Беверли-Хиллз» считается классикой комедии, но когда Сильвестра Сталлоне взяли на роль Акселя Фоули, он хотел внести изменения в сценарий и добавить больше героизма для своего персонажа, по сути сделать его героем боевика. Такое видение не понравилось создателям, и Сталлоне заменили Эдди Мерфи, который придал фильму свой неповторимый шарм.
Стюарт Таунсенд, на тот момент еще относительно новое имя в киноиндустрии, получил роль Арагорна во «Властелине колец», но продержался на съемочной площадке всего несколько дней. Режиссер быстро понял, что Таунсенд слишком молод, чтобы играть Странника, и роль отдали Вигго Мортенсену, который сделал персонажа культовым.
Николь Кидман уже приступила к съемкам в триллере «Комната страха», но получила травму колена, которое до этого уже повредила на съемках «Мулен Руж», и не могла продолжить сниматься. Роль отдали Джоди Фостер, которая на тот момент должна была снимать другой фильм в качестве режиссера, но съемки пришлось отменить, поскольку звезда фильма, Рассел Кроу, тоже получил травму.
Все знают Росомаху из Людей Икс, а также актера, который его играет. Но роль грубоватого героя предназначалась для Дугрея Скотта, который в 1999 году стремительно набирал популярность. Однако другой проект Скотта затянулся, и он оказался недоступен, когда начались съемки «Людей Икс», поэтому роль отдали Хью Джекману, а что из этого вышло вы и сами знаете.
Шоу Трумэна — впечатляющий фильм с множеством глубоких тем и идей, и блестящие актеры сделали его вдвое лучше. Роль Кристофа, главного создателя фальшивого города, изначально принадлежала Деннису Хопперу; однако у актера возникли трудности с исполнением персонажа (ходят слухи, что он забывал слова), и поэтому роль отдали Эду Харрису, который однозначно в ней преуспел.
Женщину-кошку, довольно важную фигуру в жизни Бэтмена, изначально играла номинантка на «Оскар» Аннет Бенинг, однако ей пришлось уйти из проекта в связи с беременностью, и Мишель Пфайффер заняла ее место. Замена была неожиданной, и Пфайффер говорила, что ей даже приходилось носить одежду, приготовленную для Бенинг, поскольку съемки торопились начать как можно скорее.
В 90-х Лори Петти зарекомендовала себя как надежная актриса и должна была появиться в «Разрушителе» вместе с такими известными актерами, как Сильвестр Сталлоне и Уэсли Снайпс. Однако сообщается, что она не поладила со Сталлоне, и ее заменили тогда еще новичком в киноиндустрии — Сандрой Баллок.
Поклонники франшизы «Чужой» сразу узнают Майкла Бина, который сыграл Хикса, но эта роль досталась ему не сразу. Изначально этого персонажа должен был сыграть Джеймс Ремар, но через несколько недель съемок его уволили, сославшись на творческие разногласия. Позже сам актер признался, что страдал наркотической зависимостью, и потерял роль из-за того, что у него нашли наркотики.
Култовый персонаж из «V значит Вендетта» мог бы обладать совсем другими манерами, если бы режиссер решил остановиться на своем первом выборе актера для этой роли. Джеймс Пьюрфой пробыл V целых 6 недель съемок, пока создатели не решили, что он не может проявлять эмоции в маске так, как это необходимо. Роль V предложили Хьюго Уивингу, и именно его игру мы видим в фильме.
Конечно, Хищника обычно узнают по маске, а не актеру, который за ней скрывался, но все равно интересно, что этим актером мог оказаться сам Жан-Клод Ван Дамм. Настоящая причина, почему Ван Дамм покинул проект, а его место занял Кевин Питер Холл, остается загадкой: по одной из версий, актеру было слишком душно в гриме и костюме, вплоть до того, что он терял сознание.
Некоторые замены приходилось делать из острой необходимости. Так было с фильмом «Все деньги мира», где роль нефтяного магната изначально должен был сыграть Кевин Спейси. Из-за предъявленных актеру обвинений в сексуальном насилии режиссер Ридли Скотт быстро убрал его из фильма и переснял все сцены с Кристофером Пламмером, который даже получил номинацию на «Оскар» за эту роль.
Харви Кейтеля взяли на роль капитана Бенджамина Л. Уилларда в «Апокалипсисе сегодня», хотя режиссер сразу представлял в этой роли другого актера. Кейтель так и не смог воплотить режиссерскую задумку, и его место занял Мартин Шин, которому изначально и предлагали эту роль, но тогда актер был занят в других проектах.
Двукратная номинантка на премию Оскар Саманта Мортон должна была озвучивать искусственный интеллект по имени Саманта в фильме «Она». Однако на этапе постпроизводства стало ясно, что голосу ИИ чего-то не хватает. «Когда мы начали монтаж, мы поняли, что персонажу/фильму нужно было нечто другое, чем то, что мы с Самантой создали вместе», — сказал режиссер фильма. Так что роль ушла Скарлетт Йоханссон.
Кела О'Нила взяли на роль Илая Сандея в фильме «Там будет кровь», где он должен был сыграть с суперзвездой Дэниелом Дэй-Льюисом. Однако после начала съемок стало ясно, что О'Нил не совсем подходит на роль, и даже сам актер это понимал. Тогда роль отдали Полу Дано, который уже был на съемочной площадке и играл брата Илая (сценарий просто скорректировали, чтобы сделать их близнецами).
Джулианну Мур уволили из фильма «Сможете ли вы меня простить?» всего за 6 дней до начала съемок. Мур признала, что ее мнение расходилось с мнением режиссера: «Думаю, что ее представление о персонаже отличалось от моего представления о персонаже». Говорят, что актриса хотела сниматься в «толстом костюме», чтобы больше походить на реальную женщину, которую она должна была изобразить. Мур сменила Мелисса Маккарти, которую даже номинировали на премию Оскар за лучшую женскую роль.
Фильм «Милые кости» рассказывает историю пропавшей девушки и ее семьи. Роль отца должна была достаться Райану Гослингу, который специально для этой роли набрал вес: Гослинг рассудил, что это было логично для несчастного отца, чья дочь пропала без вести, но режиссер Питер Джексон так не думал, и Гослинга заменили Марком Уолбергом.
Чудесного говорящего мишку Паддингтона изначально должен был озвучить Колин Ферт, но в какой-то момент (уже после того, как актер почти все записал) стало ясно, что его голос не соответствует анимации очаровательного медведя. «Было одновременно радостно и горько смотреть, как это восхитительное существо обретает форму и приходить к печальному осознанию, что мой голос ему просто-напросто не подходит». Ферта заменил Бен Уишоу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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После смерти Хита Леджера производство этого фильма было остановлено на несколько месяцев. Затем это было возобновлено, когда Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл согласились исполнить роль Леджера. Фэнтезийная предпосылка фильма и некоторые умные переписывания позволили актерам сыграть человека, чья внешность меняется, когда он путешествует между воображаемыми мирами.
Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Ло передали всю прибыль, которую они получили за этот фильм, дочери Хита Леджера Матильде, чтобы обеспечить ее будущее.