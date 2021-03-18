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18 звезд кино, которых заменили посреди съемок

18 звезд кино, которых заменили посреди съемок (19 фото)

Автор:
18 марта 2021 19:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   факты   
733
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Во время съемок многое может пойти не так, и продюсерам и режиссерам приходится идти на самые сложные решения, чтобы подстроиться под вечно меняющийся процесс. Но порой неожиданные изменения происходят к лучшему, и этот список — тому доказательство. Ведь если бы этих актеров не уволили посреди съемок, культовые персонажи были бы совсем не такими, какими мы их знаем и любим.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   факты   
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15k
Наталья Полчаса назад
Воображариум доктора Парнаса

После смерти Хита Леджера производство этого фильма было остановлено на несколько месяцев. Затем это было возобновлено, когда Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл согласились исполнить роль Леджера. Фэнтезийная предпосылка фильма и некоторые умные переписывания позволили актерам сыграть человека, чья внешность меняется, когда он путешествует между воображаемыми мирами.

Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Ло передали всю прибыль, которую они получили за этот фильм, дочери Хита Леджера Матильде, чтобы обеспечить ее будущее.

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38k
parallax Полчаса назад
Ван Дамм в Хищнике не много потерял. Роль без лица.
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