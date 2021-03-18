18 звезд кино, которых заменили посреди съемок

Легендарную роль Марти Макфлая с самого начала предложили Майклу Дж. Фоксу, но он на тот момент был занят другими проектами, поэтому в итоге роль отошла Эрику Штольцу. Сид Шейнберг, глава Universal, даже поддержал это решение. Но, несмотря на то, что со Штольцем отсняли большинство сцен, в итоге его игру сочли слишком драматичной и лишенной того юмора, которого создатели ожидали от этой роли. Тогда с Фоксом связались снова, и вопрос с его занятостью удалось уладить. Земекис решил лично сообщить Штольцу о решении и позже сказал, что это «была самая сложная встреча, которую я когда-либо проводил, и я сам же был в этом виноват. Я разбил ему сердце».