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14 актеров, которые потребовали изменить сценарий и добились своего

14 актеров, которые потребовали изменить сценарий и добились своего (15 фото)

Автор:
24 июня 2021 16:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   сериалы   факты о кино   
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Противостояние сценаристов и актеров – не редкость в Голливуде. Кто-то искренне переживает за своего персонажа и хочет для него хэппи-энда, кто-то – добавить пару интересных сцен, чтобы как можно лучше раскрыть его характер. А кто-то просто не хочет появляться в кадре в кепке с логотипом ненавистной спортивной команды. В любом случае, всем актерам из этого списка удалось отстоять свою позицию, а к лучшему это или нет – решайте сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   сериалы   факты о кино   
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