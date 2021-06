14 актеров, которые потребовали изменить сценарий и добились своего

Когда Сэмюэл Л. Джексон прибыл на съемки фильма в Ванкувер и узнал, что New Line Cinema переименовали фильм в «Рейс Pacific Air 121», он тут же потребовал вернуть старое, Snakes on a Plane. Актер заявил, что зрители должны понимать, на что идут, и напомнил представителям New Line, что «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е» отчасти обязаны своим успехом как раз «ярким названиям».