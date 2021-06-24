14 актеров, которые потребовали изменить сценарий и добились своего

Противостояние сценаристов и актеров – не редкость в Голливуде. Кто-то искренне переживает за своего персонажа и хочет для него хэппи-энда, кто-то – добавить пару интересных сцен, чтобы как можно лучше раскрыть его характер. А кто-то просто не хочет появляться в кадре в кепке с логотипом ненавистной спортивной команды. В любом случае, всем актерам из этого списка удалось отстоять свою позицию, а к лучшему это или нет – решайте сами.
Изначально «Мстители» должны были закончиться сценой, в которой Железный Человек приходит в себя после падения и спрашивает: «Ну, что дальше?». Но Роберта Дауни-младшего это не впечатлило. Он убедил режиссера Джосса Уидона заменить сцену на что-то «более остроумное», и так родилась уже ставшая легендарной фраза про шаурму и, как следствие, всеми любимая сцена после титров.
Изначально Шрека должен был озвучивать Крис Фарлей, но после его смерти в 1997 году актера заменил Майк Майерс. Сначала он записал все реплики Шрека со своим естественным канадским акцентом, но потом снова переозвучил персонажа – уже с тем самым шотландским акцентом, который и вошел в фильм. Позже Майерс объяснил: «Я всегда думал, что Шрек был из рабочего класса. И раз лорда Фаркуада озвучили как англичанина, я сразу подумал про шотландский акцент». Эта переозвучка обошлась студии DreamWorks примерно в 4-5 миллионов долларов.
Когда Сэмюэл Л. Джексон прибыл на съемки фильма в Ванкувер и узнал, что New Line Cinema переименовали фильм в «Рейс Pacific Air 121», он тут же потребовал вернуть старое, Snakes on a Plane. Актер заявил, что зрители должны понимать, на что идут, и напомнил представителям New Line, что «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е» отчасти обязаны своим успехом как раз «ярким названиям».
Шакире показалось, что ее персонаж в «Зверополисе», поп-звезда Газелле, «слишком тощая». Она уговорила создателей добавить ей «немного мясца», и так у Газелле появились бедра.
В «Исчезнувшей» персонаж Бена Аффлека надевает в аэропорту бейсболку, чтобы его не узнали. Казалось бы, простейшая сцена: вот только Аффлек и режиссер Дэвид Финчер так сцепились из-за того, логотип какой команды должен быть на бейсболке, что съемочный процесс встал на четыре дня. Финчер хотел, чтобы на бейсболке был логотип команды «Нью-Йорк Янкис», а Аффлек говорил, что ему, как бостонцу, «ни за что это не простят». В конечном итоге они сошлись на бейсболке «Нью-Йорк Метс».
Мишель Родригез едва не ушла из франшизы из-за любовного треугольника между ее персонажем Летти Ортиз, Домиником Торетто и Брайаном О’Коннером. Актриса не хотела изменять «на глазах миллионов зрителей», даже если это понарошку.
Леонард Нимой придумал «вулканский нервный захват» во время съемок сцены, где Спок должен был грубо вырубить капитана Кирка. Нимою показалось, что подобное проявление насилия не вписывается в характер Спока, и так родился нервный захват.
Анна Кендрик наотрез отказалась от «чертовски проблематичной» сюжетной линии в фильме «Идеальный голос 3», согласно которой ее персонаж заводил роман с музыкальным продюсером Тео, с которым ее уже связывали профессиональные отношения. Кендрик также отказалась сниматься в сцене с поцелуем этих двух персонажей в конце фильма.
Когда Дуэйн Джонсон прочитал сценарий «Рэмпейдж», его крайне возмутило, что его напарник по фильму, горилла Джордж, должен был умереть в конце. Около двух месяцев Скала спорил с создателями фильма, убеждая их оставить персонажа в живых – и добился своего! Позже в интервью актер пояснил: «Я не люблю грустные концовки. В жизни полно этого дерьма – я не хочу видеть это в своих фильмах».
Лиам Нисон согласился сняться в фильме Сета Макфарлейна только при одном условии: если ему разрешат использовать ярко выраженный ирландский акцент. Примерно за 10 лет до этого вышел эпизод «Американского папаши» (создателем которого является Макфарлейн) с шуткой о том, как абсурдно смотрелся бы Нисон в вестерне «с этим его смешным акцентом». Нисон шутку не забыл, и так его персонаж стал ирландцем.
Принс хотел сняться в сериале «Новенькая» в роли самого себя, но четко дал понять создателем, что не хочет появляться в одном эпизоде с Хлои Кардашьян и Крис Дженнер. По сюжету представительницы клана Кардашьян должны были появиться в эпизоде в качестве гостей на мероприятии, которое организовал Принс, но музыкант заявил, что их «ни за что бы не позвали на вечеринку Принса». В итоге камео Кардашьян вырезали.
Алан Рикман вместе с друзьями Руби Уэкс и Питером Барнсом втайне встречались в пиццерии, чтобы переписать несколько сцен из «кошмарного» сценария фильма «Робин Гуд: Принц воров». Барнс придумал сцену, в которой персонаж Рикмана, грозный шериф Ноттингема, видит двух «потаскух» и говорит первой: «Ты. В 10:30 в моей комнате». После чего говорит второй: «А ты в 10:45». Уэкс добавила еще одну фразу: «И приводи с собой подружку».
Дэйкр Монтгомери попросил братьев Даффер, создателей сериала «Очень странные дела», добавить две сцены, которые раскрыли бы характер его персонажа Билли и сделали его более человечным. Первая – жестокая сцена с участием отца Билли из второго сезона, а вторая – детские воспоминания Билли о матери в третьем сезоне. «Так мы с Дафферами хотели показать, что не бывает людей, в которых только плохое», – сказал Монтгомери.
Студия Universal гарантировала Тому Крузу практически полный контроль над съемочным процессом «Мумии», и актер оторвался от души. Он пригласил собственных сценаристов, чтобы «раскачать его роль», и они добавили сюжет про одержимость, чтобы придать персонажу Круза драматизма. Вдобавок к этому, Круз также курировал монтаж и маркетинг фильма, который в конечном итоге принес Universal убытки в размере 95 миллионов долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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