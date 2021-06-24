14 актеров, которые потребовали изменить сценарий и добились своего

Изначально Шрека должен был озвучивать Крис Фарлей, но после его смерти в 1997 году актера заменил Майк Майерс. Сначала он записал все реплики Шрека со своим естественным канадским акцентом, но потом снова переозвучил персонажа – уже с тем самым шотландским акцентом, который и вошел в фильм. Позже Майерс объяснил: «Я всегда думал, что Шрек был из рабочего класса. И раз лорда Фаркуада озвучили как англичанина, я сразу подумал про шотландский акцент». Эта переозвучка обошлась студии DreamWorks примерно в 4-5 миллионов долларов.