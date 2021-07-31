16 случаев, когда у людей были фотографии, чтобы доказать их невероятные истории

Но иногда вдруг случается такое, что хочется приглядеться ещё разок и уточнить: «Стойте-стойте, это что, правда?». Порой какой-нибудь необычный сюрприз подкидывает природа, а иногда нас искренне удивляют люди или домашние питомцы. И хорошо, что в этот момент под рукой оказывается камера — ведь иначе никто бы не поверил, что такое возможно!





Брат ехал по дороге, и в окно его машины влетела сова