Почему крысы лучше ищут мины, чем собаки

И крысы намного дешевле в этом амплуа, чем собаки. Для сравнения, чтобы обучить собаку искать мины, нужно потратить 25 тысяч долларов. Крысу можно обучить в 5 раз дешевле, а эффект будет выше! Но подходят не все крысы.

В роли саперов годятся только гигантские африканские сумчатые крысы. Они вырастают в длину до 1 метра. Но, главное – у них высокая продолжительность жизни.