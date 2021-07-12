Почему крысы лучше ищут мины, чем собаки

Для обнаружения мин можно использовать крыс. Часто это бывает эффективнее и безопаснее, чем использовать классический бур сапера. Потому что сапер рискует жизнью, а крыса - нет! А вероятность найти мину у них одинаковая.
Крысы – умные звери, которых легко надрессировать и которые будут по приказу искать мины. Дело в том, что у крыс такое же прекрасное обоняние. Но, главное, крысы намного меньше весят. И они могут безболезненно наступать на мины и оставаться в живых! Увы, с собаками этот трюк не прокатывает.
И крысы намного дешевле в этом амплуа, чем собаки. Для сравнения, чтобы обучить собаку искать мины, нужно потратить 25 тысяч долларов. Крысу можно обучить в 5 раз дешевле, а эффект будет выше! Но подходят не все крысы.
В роли саперов годятся только гигантские африканские сумчатые крысы. Они вырастают в длину до 1 метра. Но, главное – у них высокая продолжительность жизни.
В домашних условиях эти крысы доживают до 7 (!) лет! В то время, как обычные крысы живут в среднем 2 года.
Если вы будете дрессировать обычных крыс – вы, конечно, успеете научить их обнаруживать мины. Но в вашем распоряжении будет всего несколько месяцев пока ваш питомец не отойдет в мир иной по естественным причинам.
Крысы довольно быстро обучаются и весьма умны. Саперы надевают на них поводок и отпускают в потенциально опасную зону. Крысы по запаху находят мину. Показывают место (как правило, чуть взрыхлив землю рядом). И потом возвращаются к хозяину – за заслуженным угощением.
Особенно много таких дрессированных крыс в Камбодже. Там осталось много боеприпасов со времен Вьетнамской войны и серии гражданских войн. Рекордсмен – дрессированная крыса Магава. Она обнаружила свыше 70 мин. И год назад ушла на заслуженную пенсию.
Источник:
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