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Почему крысы лучше ищут мины, чем собаки

Почему крысы лучше ищут мины, чем собаки (4 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   крыса   мина   сапер   удивительно   фото   
792
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Для обнаружения мин можно использовать крыс. Часто это бывает эффективнее и безопаснее, чем использовать классический бур сапера. Потому что сапер рискует жизнью, а крыса - нет! А вероятность найти мину у них одинаковая.

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Метки: в мире   животные   крыса   мина   сапер   удивительно   фото   
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Кархародон 18 минут назад
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