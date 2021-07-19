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Монах спас тысячи бродяжек

Монах спас тысячи бродяжек (5 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   забота   история   люди   монах   помощь   фото   
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Буддийский монах из Шанхая большую часть жизни посвятил помощи животным, оставшимся без дома.

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Метки: животные   забота   история   люди   монах   помощь   фото   
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