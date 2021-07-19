Монах спас тысячи бродяжек

Только сейчас под опекой Чжисяна (Zhixiang) находится пять тысяч собак, а также бесчисленное множество кошек, кур, павлинов и других животных, оказавшихся на улице.

Проблема с бродячими животными в Китае очень острая: только в 2019 году на улицах проживало порядка 50 млн собак. С кошками ситуация не лучше, а может, и хуже: их даже никто и не пытался подсчитать. При этом численность бездомных животных увеличивается в геометрической прогрессии, ведь большинство животных на улицах не стерилизованы.





Чжисян с одной из своих спасенных собак

53-летний Чжисян говорит, что многие животные остаются на улице, так как их владельцы попросту не справляются. На самом деле большинству стран не хватает практики, которая есть в Германии: там не выбрасывают собаку на улицу в случае сложностей, а отдают в питомник. В противном случае придется заплатить весомый штраф. В Китае ситуация иная: на улицах оставляют сотни животных. Монах отмечает, что, конечно, находятся и доброжелатели, которые подкармливают бездомных животных на своей улице.

Однако, как говорит Чжисян, благими намерениями вымощена дорога в ад: эти люди совершенно не задумываются о том, что коты и собаки не стерилизованы. А это значит, что очень скоро их улица просто не вместит бродяжек. Поэтому, прежде чем подкармливать бездомных, нужно убедиться в том, что они не оставят бесчисленное потомство у ваших дверей.





На улицах китайских городов миллионы бездомных животных

Чжисян ― главный монах в храме Баоэнь (Bao’en Temple) в Шанхае, но большую часть своего времени он проводит заботясь о четвероногих (а иногда двуногих и пернатых) бродягах. Далеко не всем посетителям храма нравится занятие Чжисяна, многие его критикуют, по всей видимости, считая, что монах должен проводить весь день в храме за молитвами. Но у Чжисяна доброе сердце, и он не может пройти мимо оставленного на улице животного. Так он живет почти три десятилетия, и уже не представляет себе другую жизнь.





Собака, нашедшая своего хозяина

А все началось в 1994 году, когда монах случайно увидел на дороге сбитую кошку. Она не могла ходить, но была жива, и мужчина унес ее к ветеринару. Кошку выходили и спасли. С тех пор он никогда не выходил из храма без сумки: если он встречал бездомное животное, то забирал его с собой. Сначала он подбирал только котов, но затем стал заботиться о собаках и других животных. У многих были травмы или болезни, кто-то был истощен.

Первое время Чжисян обращался к ветеринарам, но так как сумма расходов на врачей все росла и росла с количеством спасенных животных, он научился простым медицинским манипуляциям и при необходимости стал сам ставить уколы.





Храм Баоэнь стал домом для сотен собак

До 2017 года он даже не принимал никакой финансовой помощи, прося жертвовать лишь еду: животные жили при храме, пока монах подыскивал им хозяев. Однако в 2017 году собак стало столько, что им пришлось подыскивать дом побольше: так и появился приют в шанхайском районе Пудун. Сейчас там работает семь человек и живет 5 тысяч собак. Все они рано или поздно обретут дом. Историю Чжисяна и его дела знают во многих странах, поэтому часто питомцев забирают иностранцы. И их судьба складывается гораздо лучше, чем если бы они оставались на улице.