Эти предметы оказались слишком большими для этого мира

И к большому удивлению порой пополнить этот список могут и вещи, которых мы и вовсе не привыкли считать гигантами этого мира. Обычно они могут умещаться у нас на ладошке, а тут вдруг решили поразить всех вокруг своими размерами! И, к слову, отлично справились со своей задачей.

Сегодня мы собрали для вас 18 гигантов, которым, кажется, скоро будет мало и целого мира.

Огурец-здоровяк