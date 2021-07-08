Эти предметы оказались слишком большими для этого мира

На свете полно предметов и живых существ, которые могут поразить нас своими размерами.
И к большому удивлению порой пополнить этот список могут и вещи, которых мы и вовсе не привыкли считать гигантами этого мира. Обычно они могут умещаться у нас на ладошке, а тут вдруг решили поразить всех вокруг своими размерами! И, к слову, отлично справились со своей задачей.
Сегодня мы собрали для вас 18 гигантов, которым, кажется, скоро будет мало и целого мира.
Огурец-здоровяк
Эта улитка весит 600 грамм
Таким ломом открывают двери весом в 400 килограмм. Обычный лом для сравнения
Это крупноплодная тыква из моего огорода. Кот тут для сравнения и смеха
Этот лист гуннеры из сада моей мамы в два раза больше моего пса
Конечно, всё познаётся в сравнении. Поэтому на многих снимках рядом с гигантскими овощами, предметами и растениями красуется человек или его питомец, чтобы без исключения все по ту сторону экрана могли разделить восторг авторов снимков.
Вот такую огромную шишку я нашёл в лесу
Если у вас был плохой день, вспомните о том, что у моей курицы он был ещё хуже
Тяжёленький
Десерт весом 1 килограмм
Вот такого размера клубнику я сегодня нашла
Надеюсь, никто не решит его сдуть
При взгляде на подобные снимки можно лишний раз убедиться в безграничной силе и мощности природы. Суметь вырастить таких гигантов — это вам не хухры-мухры!
На одной ветке со своими собратьями вырос такой гигант
Вот это капуста!
Не пугайтесь, это тыква
Вот такой толстячок у меня вырос
Подсолнух длинной в 365 сантиметров
Я ещё нескоро отправлю кого-то из учеников за мелом
Разве бывают такие авокадо?
Источник:
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У нас такими ломами, таджикские дворники лед на улице зимой скалывают)))