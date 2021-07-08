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Эти предметы оказались слишком большими для этого мира

Эти предметы оказались слишком большими для этого мира (19 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: животные   забавно   подборка   размер   растения   удивительно   фото   
640
19

На свете полно предметов и живых существ, которые могут поразить нас своими размерами.

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Метки: животные   забавно   подборка   размер   растения   удивительно   фото   
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Nikita Час назад
А где "обычный лом"? Если ты про красный, то у меня возникает вопрос. Автор, а тебе сколько лет? Т.к. тот, что слева (чёрный и "огромный") и есть обычный лом. Когда я мелкий был, то такой лом был в каждом доме. А красный - просто ломик/фомка/монтажа (нужное подчеркнуть)
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Shtoppi 18 минут назад
<<Таким ломом открывают двери весом в 400 килограмм. Обычный лом для сравнения>>
У нас такими ломами, таджикские дворники лед на улице зимой скалывают)))
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Алексей 24 минуты назад
Эти предметы оказались слишком большими для этого мираПосмотреть
Эти предметы оказались слишком большими для этого мира
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