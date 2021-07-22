Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами

После исчезновения Герти 13 июля, её владельцы Конни Фрик и Линн Херман (Connie Frick и Lynn Herman) вынуждены были по всему городу развесить плакаты с изображением пропавшей собаки. Лишь 5 дней спустя вой собаки за стеной гаража услышала Ванесса Роланд (Vanessa Roland), соседка Фрик и Харман, которая тут же поспешила их об этом поставить в известность. Собака случайно упала в пролом за гаражом и застряла в имеющихся пустотах конструкции.