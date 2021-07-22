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Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами

Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами (5 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 07:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   люди   пожарные   собака   спасение   фото   
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В США пожарных назвали настоящими героями после того, как они пробили бетонную стену, чтобы спасти собаку, которая в течение целых 5 дней пребывала в самой настоящей ловушке.

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Метки: в мире   видео   животные   люди   пожарные   собака   спасение   фото   
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2  комментария
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572
sos1960sos 2 часа назад
Молодцы, спасли бедолагу! Но героизма мне кажется здесь нет.
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22k
Сибиряк 2 часа назад
собака-застревака
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