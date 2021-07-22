Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами

132
5
1
В США пожарных назвали настоящими героями после того, как они пробили бетонную стену, чтобы спасти собаку, которая в течение целых 5 дней пребывала в самой настоящей ловушке.
На кадрах, предоставленных Пожарной службой Цинциннати, США, видно, как пожарная Дженни Адкинс (Jenny Adkins) относит в безопасное место собаку по кличке Герти (Gertie). Животное было спасено после того, как его вой, доносящийся откуда-то из-за стены гаража, услышала соседка.
После исчезновения Герти 13 июля, её владельцы Конни Фрик и Линн Херман (Connie Frick и Lynn Herman) вынуждены были по всему городу развесить плакаты с изображением пропавшей собаки. Лишь 5 дней спустя вой собаки за стеной гаража услышала Ванесса Роланд (Vanessa Roland), соседка Фрик и Харман, которая тут же поспешила их об этом поставить в известность. Собака случайно упала в пролом за гаражом и застряла в имеющихся пустотах конструкции.
Не имея возможности вытащить Герти, Пожарное управление Цинциннати выбило дыру в стене с помощью пилы и кувалды.
На кадрах, снятых оператором пожарного управления Дэниелом Мейером (Daniel Meyer), видно, как пожарная Адкинс использует кувалду, чтобы выбить формирующие стену блоки.
На кадрах, снятых оператором пожарного управления Дэниелом Мейером (Daniel Meyer), видно, как пожарная Адкинс использует кувалду, чтобы выбить формирующие стену блоки.
Примерно через 10 минут ей в итоге удалось добраться до собаки и вытащить её в безопасное место. После этого радостное существо было передано счастливым владельцам.
«Было так приятно наблюдать за тем,как она виляет своим маленьким хвостиком, она была так взволнована», — сказала Конни Фрик.
«Было так приятно наблюдать за тем,как она виляет своим маленьким хвостиком, она была так взволнована», — сказала Конни Фрик.
После того, как видео с историей о спасении собаки появилось в Сети, многие пользователи поспешили назвать пожарных героями.
«Большое спасибо за помощь Герти, оказавшейся в затруднительном положении! Не все пожарные подразделения приходят на помощь питомцам», — написала Элизабет Гол (Elizabeth Gaul).
«Выдающееся спасение настоящими героями», — отметил Рон Хики (Ron Hickey).
«Большое спасибо за помощь Герти, оказавшейся в затруднительном положении! Не все пожарные подразделения приходят на помощь питомцам», — написала Элизабет Гол (Elizabeth Gaul).
«Выдающееся спасение настоящими героями», — отметил Рон Хики (Ron Hickey).
Источник:
Ссылки по теме:
- Японская собака, которая стала продавцом в киоске
- Спасение щенка, увязшего в битуме
- Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку
- Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике
- Как следует отбиваться от акулы-убийцы
21
Понравилось21
Новости партнёров