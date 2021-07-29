Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт с Росгвардией

Гости с Кавказа были вооружены "травматами", ножами и ударами исподтишка. Все как обычно. Но жителей Симферополя это пока в диковинку.
В ночь на 29 июля в центре Симферополя банда приезжих чеченцев устроила потасовку с местными жителями, а затем попыталась отбить "своего" у подоспевших на вызов росгвардейцев.
В ролике, заснятом очевидцами, видно, как в момент, пока полицейские пытаются выяснить причины конфликта, один из "гостей" наносит неожиданный удар местному мужчине и отправляет в глубокий нокаут. Только тогда росгвардейцы активизировались и принялись задерживать главного дебошира. Кавказцы, в свою очередь, навалились на правоохранителей, требуя освободить соплеменника, утверждая, что никуда не убегут - ведь они тоже постирали - один из компании получил бутылкой по голове. Конфликт мог зайти дальше, если бы один из полицейских не пригрозил достать табельное оружие.
«Они были с пневматикой и ножами. Напали на местных, а потом пытались отбить своего у полиции», - рассказал один из очевидцев
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Сейчас полиция Симферополя проводит проверку. Подробностей инцидента в ведомстве не сообщают. Некоторые СМИ пишут, что любителя бить исподтишка взяли под стражу.
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Понимают только грубую силу, и как только оказываются в меньшенстве трусливей их не найти.
Зачем такой хороший парень с кипящей кавказской кровью наказывать, в тюрьма садить - рядом море, оно глубокий, килограмового булыжник на верёвке к ногам хватит что бы остудить горячих "эстонских парней"
ПРИМАТЫ СУКА
С русским у автора очень плохо. Тоже с Кавказа писатель?