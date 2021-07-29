Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт с Росгвардией

В ночь на 29 июля в центре Симферополя банда приезжих чеченцев устроила потасовку с местными жителями, а затем попыталась отбить "своего" у подоспевших на вызов росгвардейцев.

В ролике, заснятом очевидцами, видно, как в момент, пока полицейские пытаются выяснить причины конфликта, один из "гостей" наносит неожиданный удар местному мужчине и отправляет в глубокий нокаут. Только тогда росгвардейцы активизировались и принялись задерживать главного дебошира. Кавказцы, в свою очередь, навалились на правоохранителей, требуя освободить соплеменника, утверждая, что никуда не убегут - ведь они тоже постирали - один из компании получил бутылкой по голове. Конфликт мог зайти дальше, если бы один из полицейских не пригрозил достать табельное оружие.