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Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт с Росгвардией

Группа чеченцев в Крыму избила местного жителя и устроила конфликт с Росгвардией (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 12:51
Сообщество : Криминал
Метки: Крым   видео   драка   конфликт   росгвардия   симферополь   чеченцы   
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Гости с Кавказа были вооружены "травматами", ножами и ударами исподтишка. Все как обычно. Но жителей Симферополя это пока в диковинку.

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Метки: Крым   видео   драка   конфликт   росгвардия   симферополь   чеченцы   
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82  комментария
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7k
antonium 2 часа назад
Пока есть крыша в Кремле ведут себя как хотят. Знают что не накажут. А пора бы наказывать
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21k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
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−1
Dmytro Danchenko 11 минут назад
Добро пожаловать, в «Русский мир», крымчане! :)
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2k
Дмитрий 13 минут назад
Когда у нас научатся=станут "валить"(не в смысле насмерть, а на пол мордой в пол) всех помогающих? Ну ведь реальная угроза уже сотрудникам полиции! На такую дистанцию к тебе приблизились, а у тебя в это время руки заняты. И пистолетом могут завладеть, и пыргуть чем-нибудь, и ни чего не сделаешь ведь. А тут ещё просто ходит один "росгвардеец"! Он просто ходит! Как бы не пределах!
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3k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
Не собираюсь разжигать межнациональную рознь, выскажусь проще, есть уйебаны во всех частях планеты, }{уёво то, что никто этих ущербных не изолирует, а на срок изоляции их нужно принудительно заставлять получить аттестат об окончании хотя бы средней школы.
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315
Константин 17 минут назад
Овцеебы они и в Африке овцеебы.
Понимают только грубую силу, и как только оказываются в меньшенстве трусливей их не найти.
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1k
АлексЮстасу 23 минуты назад
Соплеменники? Думаю, одностадники. Да и автору пожелаю, не торопись, набирая текст. Ибо, я не понимаю, что они там тоже (с кем?) постирали и поэтому не убегут. Штаны, мокасины?
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3k
RelaniumZ 23 минуты назад
Зачем хороший чеченский парень обижать? Они только показали "так нельзя, а так можно, мене, тебе так неззя". Они хороший, учить хотель руского, рюский не понимать как правильно, не хотеть учится, пришлось силой хорошим кавказским учителям расказывай.
Зачем такой хороший парень с кипящей кавказской кровью наказывать, в тюрьма садить - рядом море, оно глубокий, килограмового булыжник на верёвке к ногам хватит что бы остудить горячих "эстонских парней"
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18k
С.В. Полчаса назад
Опять [мат] алах, опять [мат] чечены, дети шлюх.
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244
pinbalist Полчаса назад
Отвратительно видеть сотрудников охраны правопорядка, которые очкуют применить силу к тем, кто этого заслуживает. У них что, дубинки и пистолеты для красоты? Не так давно один гаишник очень хорошо и правильно применил табельное (пусть даже случайно). Пусть остальных научит.
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17k
Vital Idol 36 минут назад
макаки чтут местные традиции у себя в ауле, а на выезде они абреки....
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6k
КОСТЯН 36 минут назад
Ээээ...АааААА....ээээээээ
ПРИМАТЫ СУКА
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1k
Р Х 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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−15
Lux 40 минут назад
слава россии
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4k
dokder 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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−5
+ 46 минут назад
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1k
Лёха 46 минут назад
"они тоже постирали"
С русским у автора очень плохо. Тоже с Кавказа писатель?
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216
trancer001 48 минут назад
Ля крыса
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8k
Vacony 48 минут назад
иногда хочется что бы полиция вела себя как в америке .... а не толкушки, уберите руки и прочее...
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1k
Руслан Новак 49 минут назад
Да введите вы уже визовый режим на всей территории России для макак. Пускай сами в своём звиринце сидят и друг друга в задницы чпокают. На них как на бешенных собак нужно уже облавы устраивать. Все больше и больше расползаются по стране.
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4k
Станислав 53 минуты назад
О, а что уже разрешили открытое ношение оружия у гражданского? И угрожать сотруднику при исполнении???? Овцеиобы!
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