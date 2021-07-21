Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем

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Самое интересное, что девушки, оказывавшие знаки внимания обеим компаниям молодых людей, быстро удалились, как только дело дошло до драки.
На территории турбазы "Проран" в Самаре участники мальчишника обиделись на то, что миловидные девушки подмигивали не только им, и решили разобраться с конкурентами. Борьба "стенка на стенку" закончилась многочисленными травмами.
"У одного из потерпевших диагностировали тяжкий вред здоровью — у него сломаны ребра, ребра проникли в легкие. Еще три-четыре человека получили менее тяжкие травмы. У некоторых сломаны носы", - сообщают СМИ.
Кстати, девушки развязки конфликта дожидаться не стали и покинули поле боя, так и не узнав, кто стал победителем. Известно, что по факту произошедшего сейчас возбуждено дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
А местная журналистка Ксения Штефан обратилась к очевидцам драки с просьбой помочь опознать людей на видео.
А местная журналистка Ксения Штефан обратилась к очевидцам драки с просьбой помочь опознать людей на видео.
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не то что в старину когда за самок бились без всякого романтизъму
Где медведь?
Кабак стал обителью наших страстей.
Мы тратили время без всякого толка,
Запасы спиртного топили гостей.
Сидел я с бутылкой среди обалдевших,
Опухших, едва узнаваемых лиц
Товарищей пьяных, увы, не сумевших
В ту ночь поделить двух распутных девиц!
(с) Король и Шут