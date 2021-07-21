Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем

Кстати, девушки развязки конфликта дожидаться не стали и покинули поле боя, так и не узнав, кто стал победителем. Известно, что по факту произошедшего сейчас возбуждено дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

А местная журналистка Ксения Штефан обратилась к очевидцам драки с просьбой помочь опознать людей на видео.