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Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем

Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   мальчишник   пляж   самара   
2956
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Самое интересное, что девушки, оказывавшие знаки внимания обеим компаниям молодых людей, быстро удалились, как только дело дошло до драки.

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Метки: видео   драка   конфликт   мальчишник   пляж   самара   
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29  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Слышу вопли обезьян
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3k
Юра Гагарин 6 секунд назад
под музыкальное сопровождение месятся, эстеты.
не то что в старину когда за самок бились без всякого романтизъму
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3k
Вова 4 минуты назад
типичное нажратое быдло
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1k
Moon24 7 минут назад
Тупые животные , жалко что не было погибших
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1k
JulZh 18 минут назад
Миловидные девушки...
Где медведь?
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1k
Александр 38 минут назад
Награбленных денег хватило надолго,
Кабак стал обителью наших страстей.
Мы тратили время без всякого толка,
Запасы спиртного топили гостей.
Сидел я с бутылкой среди обалдевших,
Опухших, едва узнаваемых лиц
Товарищей пьяных, увы, не сумевших
В ту ночь поделить двух распутных девиц!

(с) Король и Шут
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257
Космос 40 минут назад
В мире животных. Этюд "Борьба за самок". В выигрыше самки - стравили дибилов и рады что из-за них сыр бор
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33
feden 44 минуты назад
пьяного бить - так только суки могут, да да, это не пацаны, а особи женского пола
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8k
GRuslan 46 минут назад
Девки получили желаемое)), теперь гордятся и всем хвастают какие они прекрасные, что за них парни чуть не поубивали друг друга.
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6k
кот базилий 47 минут назад
Сейчас отловят и опять -"Ми хароший, ми не хотель, пырастытээээ"
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4k
alex 58 минут назад
естественный отбор, девкам респект
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6k
КОСТЯН Час назад
ТРЕК В ТЕМУ... "Запах женщины моей)" Чем же она так пахнет, что у приматов бошки посъезжали???))
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2k
leto2016 Час назад
Не, ну ж.па у одной там зачетная
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33
feden leto2016 43 минуты назад
вернусь к видео )))
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470
Areskoi Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
fish67 Час назад
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8k
Lev Asriev Час назад
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5k
Shade116 Час назад
Это 3,14здец товарищи, из-за куриц готовы поубивать, а эти курицы убежали дальше хвостами крутить))
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4k
Борис Карабанов Час назад
Голосом Дроздова: - Когда у особей этого вида начинается брачный сезон, то они становятся агрессивными и вступают в жестокие бои за обладание самкой.
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180
⛔ Александр ⛔ Час назад
Ссылка youtu.be
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32
Razor 1911 2 часа назад
Самцы обезьян не поделили самок. Все стандартно, как в природе.
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−25
Племянник Путина 2 часа назад
как обычно бабы спровоцировали, а разбираться мужикам...
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